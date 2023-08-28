會中國商務部長 雷蒙多籲維持穩定經濟關係

（德國之聲中文網）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週一（8月28日）在北京會見中國商務部長王文濤；據路透社與美聯社報導，雙方皆展現有意改善美中經貿關係。

雷蒙多表示，美中維持經濟關係穩定，對全世界而言「至關重要」：「這是複雜的關係，也是充滿挑戰的關係。在特定議題上，我們當然會有分歧……我認為若我們保持直接、開放與務實，就能有所進展。」她還指出，兩國在過去這個夏天以來，已建立新的資訊交流管道和工作小組，能促使雙方有更一貫的互動。

雷蒙多也重申美國的「去風險」政策目的並非遏制中國的經濟發展：「我們尋求跟中國之間有健康的競爭。中國經濟若持續成長且遵守規則，符合雙方的利益。」

王文濤則向雷蒙多表示，中國已準備好營造「更有利的政策環境」以加強合作，並盼能促進雙邊貿易和投資。

此前，王文濤曾於5月赴美參加亞太經合組織（APEC）的貿易部長會議，期間會晤了雷蒙多。根據中國商務部當時的聲明，雙方進行了「坦誠、專業、建設性的交流」，而中方就美方的對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。

雷蒙多：國安不妥協、經濟不脫鉤

雷蒙多週日（27日）晚間抵達北京，展開為期4天的訪問。她表示，美國不會就國安戰略妥協讓步，但亦無意與中國經濟脫鉤，盼促進中美商業關係。

啟程前往中國前，雷蒙多對記者表示：「你要是想給此次出訪和任務下一個標語，那就是保護必須保護的、促進可以促進的。」她說，她抵達北京後將不會「手下留情」，但也將務實以對。她強調，她會告訴中國官員：「在國家安全問題上，我們不會談判。我們不會讓步。我們不會妥協。」

雷蒙多也在出發前與美國總統拜登（Joe Biden）討論了此次出訪，拜登表示希望能藉加強與中國的對話，來緩解緊張局勢。雷蒙多稱，美方「希望建立以定期溝通為核心的穩定商業關係⋯⋯我們需要溝通，才能避免衝突」。

近期一系列事件使兩國商務關係持續緊張。北京對美國芯片公司美光科技（Micron）發出「禁止參與『關鍵基礎設施』項目」的禁令，又突擊搜查美思明智集團（Mintz Group），並以「涉嫌非法經營」為由，處以150萬美元罰款。白宮則於本月開始禁止美國實體對中國敏感技術的部分投資，預計很快也將敲定對中國出口先進半導體的全面限制。

與此同時，美國政府正藉著鼓勵措施、稅收政策，盼讓美國企業擺脫中國供應鏈的束縛，並提高美國的半導體產量。但雷蒙多表示，美方增加在美投資，並不代表「我們想與中國經濟脫鉤」。

雷蒙多出訪前，曾與美國百餘位商界領袖交談，承諾將提出他們的擔憂，關注中國未落實的經濟改革，以及持續「使用非市場貿易和投資的做法」。她表示：「在中國做生意、向中國出口（商品）要面對很多挑戰，中國的不公平貿易行為傷害了美國的工人和企業。」

雷蒙多稱，她希望此行能找到「可採取行動的具體步驟，以推動我們的商業關係向前發展」，但並未提供太多細節。美方近期鬆綁了中國大型旅行團赴美旅遊的限制，雷蒙多此行或將與中方就「促進中國人赴美旅行」進行討論。

7年來首度有美國商務部長訪華

雷蒙多是近期第4位訪華的美國高級官員，也是7年來首位訪華的美國商務部長。她抵達北京後，由中國商務部官員林峰、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）迎接。週一至週二，她將在北京與中方官員舉行雙邊會議，然後前往上海。伯恩斯也將陪同雷蒙多在中國的訪問行程。

針對此次訪問，中國商務部新聞發言人此前曾表示，中方將就其關切的經貿問題向美方表明立場，並期待能與美方討論如何化解經貿分歧、推進務實合作。中國駐美國大使謝鋒先前在美國會見了雷蒙多，並表示希望美國採取行動，拉長中美雙方的合作清單、縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

美聯社分析指，雷蒙多此次訪問旨在表明，縱使中美在外交、國安、地緣政治等領域的緊張局勢升級，美國政府仍願意在經濟發展方面與中國合作。

路透社報導，美國智庫亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）卡特勒（Wendy Cutler）表示，雷蒙多此次出訪距11月將於舊金山舉辦的APEC峰會不到3個月，屆時中國國家主席習近平可能訪問美國；在這種狀況下，「北京有意與美國合作，確定在雙方經濟關係中，有哪些實際領域有進行合作的可能」。

什么是脱钩？什么是去风险？

（路透社、美聯社、財新網等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。