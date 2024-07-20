最高235.6% 欧盟对中国甜味剂征税

不仅是针对中国产电动车，日常生活中人们食用的甜味剂也成为欧盟征收反倾销税的目标。与电动车最高38%左右的税率不同，欧盟对中国产甜味剂的征税力度最高达235.6%。

（德国之声中文网）欧盟已对从中国进口的零卡路里甜味剂赤藓糖醇实施临时反倾销税。据欧盟官方公报称，对中国最大的赤藓糖醇生产商——山东三元生物公司的商品，将征收156.7%的额外关税。

根据周五晚间发布的法令，欧盟针对其他中国制造商的出口商品将祭出31.9%至235.6%不等的税率。这一措施的原因是赤藓糖醇价格并非由市场力量自由运作决定，而是受到国家干预的显著影响。

反倾销税将初步生效六个月。欧盟表示，赤藓糖醇主要用作食品和饮料的代糖，可单独使用或与天然甜味剂如甜菊糖混合使用。因此，它被广泛应用于餐桌甜味剂、饮料、糖果、烘焙食品和运动营养品中。

欧盟法规中没有包括新反倾销税可能对欧盟甜味剂价格产生影响的预测。这将取决于受影响的进口商或制造商是否将额外成本转嫁给客户。

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欧盟经常通过增加关税来应对来自中国制造商的倾销价格。本周二（7月16日）欧盟各国就是否对中国电动车征收特别关税一事，进行了前期表决。其中12个国家投了赞成票，4国反对，11国弃权。路透社仍获悉，法国、意大利和西班牙支持引入特别关税，而德国、芬兰以及瑞典则投了弃权票。

针对中国产赤藓糖醇的这一最新的反倾销措施显示出欧盟在保护本地市场和企业利益方面的坚定立场。赤藓糖醇作为一种受欢迎的代糖，市场需求逐年上升，而欧盟的这一决定将对进口市场产生深远影响。

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