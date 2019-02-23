“最高法院案卷丢失”案最新进展：崔永元致歉

(德国之声中文网) 崔永元在5月10日的一份公开声明中表示，"做为一个从业多年的新闻工作者，做为一名高校教师，坚决拥护、认可中央调查组调查结论。反思个人在此事件上的作法，在任何时候都不能轻信未经仔细证实的资料。对此我很后悔，真诚道歉，并愿意承担一切责任。 以健康的身体和心态，全力以赴投入教学研究、学科建设，在做学问、做人、培养学生方面，投入更多精力，争取取得成就。"

当天早些时候的一篇新华社电讯披露，"最高人民法院'凯奇莱案'卷宗丢失等问题调查结果公布后，公安机关对最高人民法院民一庭主力审判员王林清涉嫌犯罪问题侦查工作取得进展，王林清因涉嫌职务违法被监察机关立案调查。"这篇电讯还援引今年2月中央联合调查组的"凯奇莱案"卷宗丢失问题调查结果指出，"现有证据表明，2016年11月，王林清因对单位不满，私自将'凯奇莱案'卷宗材料带回家中隐匿，后为毁灭证据将材料销毁。……为达到混淆视听、获取个人利益的目的，捏造'凯奇莱案'卷宗丢失、王林清受打击报复等虚假情况，并将相关材料交给崔永元通过互联网发布。"

充满疑点的陈年旧案

"凯奇莱案"是一桩2003年的旧案。按照中国媒体的公开报道，事件的起源是：凯奇莱2003年与西勘院签订协议，合作勘察波罗井田的煤矿储量。在当地发现大量储煤后，西勘院却在2005年又与另一家香港公司签订该处井田的合作勘察协议，导致凯奇莱公司"出局"，失去价值巨大的煤矿开采权利。

凯奇莱公司随后上告陕西省高院，并在2006年10月获得一审胜诉。西勘院之后到位于北京的最高法院上诉。蹊跷的"剧情"由此展开，而成为焦点的"卷宗失窃"仅是其中的一部分而已。

2010年，《中国青年报》曾发表报道称，陕西省政府在2008年向最高院发出一份报告，直接干预法院办案。当时就有法学界人士批评陕西省政府通过函件干预司法的行为，认为这样的做法"有利用国家公器为私人利益服务的嫌疑……密函将普通民事案件政治化，将经济案件上升为政治事件，并借'影响陕西省的社会稳定'的帽子向最高人民法院施加巨大的政治压力，挑战最高人民法院的司法权威。"

公开信息显示，2007年至2012年期间担任陕西省委书记的是现任中共政治局常委赵乐际。赵乐际目前的另一个党内职务是中纪委书记。

曝光"案卷丢失"消息的是前央视知名主持人崔永元。在去年12月底开始，崔永元接连通过微博公布了有关"千亿矿权案卷宗被盗"的多条消息。

针对崔永元的爆料，中国最高法院起初通过媒体表示，没有任何事实和证据证明卷宗丢失和被盗，相关消息"属于谣言"。几天之后，当崔永元明确表示掌握确凿证据并公布了一些文件照片之后，最高法院才再次发布情况通报，承认崔永元公布的文件照片属实，并表示启动调查程序。

但事件并未就此平息，承办"千亿矿权案"的最高院法官王林清所录制的三段视频先后浮出水面。按照王林清在视频中的说法，最高院在"千亿矿权案"审理过程中出现诸多不寻常现象。比如，二审卷宗在最高法院大楼内离奇失窃，相关领导人物却并不加以追查；办公大楼的监控设备也恰恰在此期间出现故障。此外，王林清还点名包括最高法院院长周强在内的多名负责人直接干预办案，强迫他做出没有法律依据的判罚。

王林清还透露，最高法领导还曾对他办理的另一个案件直接插手。他因为拒绝配合而遭到高院领导层的打击报复。此后，王林清没有再公开露面--直到2月22日出现在央视的新闻中。