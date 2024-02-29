 最高法院介入豁免权之争 特朗普暂时扳回一局 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.02.2024

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新闻广角

最高法院介入豁免权之争 特朗普暂时扳回一局

美国最高法院将介入前总统特朗普是否拥有豁免权问题的争议。就此，对这位共和党籍前总统的相关法庭诉讼将被搁置。不过，特朗普又在伊利诺斯州遇到了新麻烦。

特朗普美最高法院的决定表示欢迎。他在自己的网络平台Truth Social上写道，如果没有豁免权，一位总统就无法正常行使职能，也无法做出符合美利坚合众国最佳利益的决定

特朗普对最高法院的决定表示欢迎。他在自己的网络平台Truth Social上写道，如果没有豁免权，一位总统"就无法正常行使职能，也无法做出符合美利坚合众国最佳利益的决定"

（德国之声中文网）美国最高法院同意就特朗普提出的刑事豁免权申请进行审理。最高法院宣布，将于4月22日就特朗普的相关诉求进行口头听证。此次听证要澄清的唯一问题是："前总统是否可以，以及可以在何种程度上，因其任职期间的职务行为而免于刑事诉讼？"

最高法官还宣布，出于审理的需要，原定于3月4日对特朗普的法庭审理将被叫停。

今年二月，美国上诉法庭驳回了特朗普有关刑事豁免的申请，并为特朗普试图推翻拜登胜选结果而进行的相关诉讼铺平了道路。

图为华盛顿的美国最高法院

图为华盛顿的美国最高法院

官司缠身的特朗普

作为共和党总统候选人的热门人选，特朗普目前卷入了一系列官司。

上周，纽约的一次民事诉讼中，特朗普被判罚三亿五千万美元：特朗普被控同其子一道，人为抬高其家族房地产财富的金额，以便从银行和保险公司获取更为优惠的贷款。去年，特朗普也遇到过四宗针对他的刑事诉讼。

今年11月的美国总统大选中，特朗普计划对现任总统拜登发起挑战。目前正在进行中的党内初选中，特朗普成为共和党总统候选人的机会最为看好。种种迹象表明，今年11月5日的总统大选，最终将在拜登和特朗普之间展开。

伊利诺斯：特朗普面临被取消参选资格的危险

本周三，伊利诺斯一家法庭裁定，特朗普将被取消参与共和党初选的资格。此前，特朗普已经在科罗拉多和缅因州被排除出党内初选。伊利诺斯州库克县法官波特（Tracie Porter）做出裁决称，鉴于其在2021年1月6日国会冲击案中所扮演的角色，特朗普将不得参与竞选活动。不过，鉴于特朗普会提起上诉，这一裁决将无法立即生效。

这位女法官表示，鉴于特朗普违反了宪法第 14 修正案第 3 款中的叛乱条款，因此应被排除在 3 月 19 日的初选和 11 月 5 日的国会选举之外。这意味着特朗普将不再被允许担任美国公职。特朗普拒绝接受煽动叛乱的指控。特朗普及其支持者称，这是一个阻止他重返白宫的阴谋。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

（德新社，法新社，路透社）

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普京：拜登当选对俄罗斯更为有利

俄罗斯总统普京周三表示，同特朗普相比，现任美国总统拜登更具"可预测性"。不过，普京同时也表示，无论谁将赢得今年十一月的美国总统大选，俄罗斯都愿意与之开展合作。

拜登年度体检报告：“仍适合履行总统职责”

在一份特别检察官的报告对拜登的记忆力提出质疑后，他的医生在年度体检报告中写道：“拜登总统是一位健康、活跃、精力充沛的81岁男性，他依然适合成功履行总统职责。”

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