 最高法案卷丢失剧情反转 小崔有麻烦了？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2019

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时政风云

最高法案卷丢失剧情反转 小崔有麻烦了？

中央政法委牵头的联合调查组公布“凯奇莱案”卷宗丢失等问题调查结果，称“所谓的卷宗丢失是最高法院民一庭助理审判员王林清本人故意所为”，原因是王林清对单位的“不满”情绪。调查还称，崔永元帮助王林清录制了相关“涉及国家秘密”的视频。

China Peking Cui Yongyuan (Imago/VCG)

崔永元要“摊上事儿”了？

（德国之声中文网）"千亿矿权卷宗丢失案"剧情发生反转：据中国官媒报道，中央政法委牵头的联合调查组周五（2月22日）公布了"凯奇莱案"卷宗丢失等问题的调查结果。其中称，"所谓'卷宗丢失'系最高法院民一庭助理审判员王林清本人故意所为。王林清因工作中对单位产生不满而窃取相关案卷材料"。

在央视新闻频道，可以看到王林清自己的供述。王林清称，窃取卷宗是为了"给单位制造麻烦，使新合议庭承办人不能顺利进行后续工作，最终迫使单位让其继续担任承办人"。

官媒报道还称，"最高法认定，西安地质矿产勘查开发院违约并判令其承担违约责任并无不当，判决驳回凯奇莱公司要求转让探矿权等其他诉讼请求是正确的"。

调查结果中也涉及到崔永元。其中称，"崔永元在其工作室帮助王林清录制了反映所谓'凯奇莱案'案卷丢失、监控视频'黑屏'等问题的视频，上述部分视频经崔永元剪辑后分段在网上发布。经国家保密部门鉴定，王林清拍摄、后在网上流出的案卷材料中涉及国家秘密。鉴于王林清的行为已涉嫌犯罪，公安机关已依法对其立案侦查。"

背景阅读：最高法案卷丢失風暴未止 習促「刮骨疗毒」

剧情离奇的陈年老案

"千亿矿权"案件其实发生在十多年前。按照中国媒体的公开报道，事件的起源是：凯奇莱2003年与西勘院签订协议，合作勘察波罗井田的煤矿储量。在当地发现大量储煤后，西勘院却在2005年又与另一家香港公司签订该处井田的合作勘察协议，导致凯奇莱公司"出局"，失去价值巨大的煤矿开采权利。

China Mordprozess Politiker Bo Xilai Gu Kailai (dapd)

凯奇莱公司随后上告陕西省高院，并在2006年10月获得一审胜诉。西勘院之后到位于北京的最高法院上诉。蹊跷的"剧情"由此展开，而目前成为焦点的"卷宗失窃"仅是其中的一部分而已。

2010年，《中国青年报》曾发表报道称，陕西省政府在2008年向最高院发出一份报告，直接干预法院办案。当时就有法学界人士批评陕西省政府通过函件干预司法的行为，认为这样的做法"有利用国家公器为私人利益服务的嫌疑……密函将普通民事案件政治化，将经济案件上升为政治事件，并借'影响陕西省的社会稳定'的帽子向最高人民法院施加巨大的政治压力，挑战最高人民法院的司法权威。"

公开信息显示，2007年至2012年期间担任陕西省委书记的是现任中共政治局常委赵乐际。赵乐际目前的另一个党内职务是中纪委书记。

崔永元爆料 王林清失联

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此番曝光"案卷丢失"消息的是前央视知名主持人崔永元。在去年12月底开始，崔永元接连通过微博公布了有关"千亿矿权案卷宗被盗"的多条消息。

针对崔永元的爆料，中国最高法院起初通过媒体表示，没有任何事实和证据证明卷宗丢失和被盗，相关消息"属于谣言"。几天之后，当崔永元明确表示掌握确凿证据并公布了一些文件照片之后，最高法院才再次发布情况通报，承认崔永元公布的文件照片属实，并表示启动调查程序。

但事件并未就此平息，承办"千亿矿权案"的最高院法官王林清所录制的三段视频先后浮出水面。按照王林清在视频中的说法，最高院在"千亿矿权案"审理过程中出现诸多不寻常现象。比如，二审卷宗在最高法院大楼内离奇失窃，相关领导人物却并不加以追查；办公大楼的监控设备也恰恰在此期间出现故障。此外，王林清还点名包括最高法院院长周强在内的多名负责人直接干预办案，强迫他做出没有法律依据的判罚。

王林清还透露，最高法领导还曾对他办理的另一个案件直接插手。他因为拒绝配合而遭到高院领导层的打击报复。此后，王林清没有再公开露面--直到2月22日出现在央视的新闻中。

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