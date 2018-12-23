 最高检：加拿大公民“毫无疑问”违法了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2019

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时政风云

最高检：加拿大公民“毫无疑问”违法了

继华为首席财务长孟晚舟在加拿大被捕之后，两名加拿大公民在中国被拘押，最高人民检察院检察长、首席大检察官张军3日表示，他们“毫无疑问”违反了中国的法律。

Kanada Inhaftierung Meng Wanzhou (Reuters/D. Ryder)

中、加均称加拿大人在华被拘与孟晚舟按无关

DW.COM

针对加拿大、美国、德国等公开呼吁北京尽快释放被拘押的加拿大前外交官康明凯以及加拿大商人思巴夫，中国外交部发言人华春莹在24日的记者会上予以坚决回绝，强调中方对相关人员是“依法采取强制措施”。 (22.12.2018)

在连续三名加拿大公民在中国被拘捕之后，笼罩在加拿大在华社区上空的气氛更加凝重。不少加拿大籍商界人士已经在准备“万不得已”情况下离开中国的应急计划，但也有人表示不会因为三个人被捕就改变自己的生活。 (23.12.2018)

六家位于柏林的智库共同呼吁中国当局公正对待三名在押的加拿大人。这些德国学者，为何要对一起看似与德国无关的事件发声？ (20.12.2018)

（德国之声中文网）此前中国方面称，前外交官、国际危机组织顾问康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）涉嫌危害国家安全。

"毫无疑问，两位加拿大公民在中国违反了我国的法律规定，现在接受调查是符合程序的，相信会按照程序向前推进。"张军说。

当路透社记者在新闻会上问到这两为加拿大公民被押情况时，张军说，在办理这个案件过程当中，都是严格按照法律规定的程序。他没有说明详情。

加拿大警方应美国要求，于去年12月1日在温哥华逮捕了华为首席财务长孟晚舟，之后，两名加拿大公民在中国遭到逮捕。美国检察官控告孟晚舟涉嫌误导美国银行从事违反对伊制裁的业务。

中国政府对两位加拿大公民的拘押仅仅给出了模糊的细节，声称与孟晚舟被捕没有直接关联，但要求加拿大释放孟晚舟，并威胁说否则将带来后果。

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou (picture alliance/AP/J. Hayward)

孟晚舟（中）案件引起中国和加拿大间的外交风波

加拿大多次说尚未发现二人的被捕与孟晚舟事件之间的显著关联。

但是，北京的西方外交官和加拿大前外交官都认为，毫无疑问二者之间有着关联。

加拿大表示对其公民的拘押是不可接受的，美国国务卿蓬佩奥也说中国应当释放这两人。按照中国刑诉法，涉及到国家安全，可以采用特殊的拘押和审讯方式。

中国宣称依法治国，但是它的司法系统完全控制在统治者中共手中。

人权组织称，中国拘押嫌疑人的条件简陋，而且由于缺乏律师监督，嫌疑人的待遇令人担忧。

 

张平/李鱼（路透社等）

 

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