最高检：加拿大公民“毫无疑问”违法了

（德国之声中文网）此前中国方面称，前外交官、国际危机组织顾问康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）涉嫌危害国家安全。

"毫无疑问，两位加拿大公民在中国违反了我国的法律规定，现在接受调查是符合程序的，相信会按照程序向前推进。"张军说。

当路透社记者在新闻会上问到这两为加拿大公民被押情况时，张军说，在办理这个案件过程当中，都是严格按照法律规定的程序。他没有说明详情。

加拿大警方应美国要求，于去年12月1日在温哥华逮捕了华为首席财务长孟晚舟，之后，两名加拿大公民在中国遭到逮捕。美国检察官控告孟晚舟涉嫌误导美国银行从事违反对伊制裁的业务。

中国政府对两位加拿大公民的拘押仅仅给出了模糊的细节，声称与孟晚舟被捕没有直接关联，但要求加拿大释放孟晚舟，并威胁说否则将带来后果。

加拿大多次说尚未发现二人的被捕与孟晚舟事件之间的显著关联。

但是，北京的西方外交官和加拿大前外交官都认为，毫无疑问二者之间有着关联。

加拿大表示对其公民的拘押是不可接受的，美国国务卿蓬佩奥也说中国应当释放这两人。按照中国刑诉法，涉及到国家安全，可以采用特殊的拘押和审讯方式。

中国宣称依法治国，但是它的司法系统完全控制在统治者中共手中。

人权组织称，中国拘押嫌疑人的条件简陋，而且由于缺乏律师监督，嫌疑人的待遇令人担忧。

张平/李鱼（路透社等）