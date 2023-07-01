最酷的奶奶！菲律宾106岁的纹身艺术家

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菲律宾的纹身艺术家Apo Whang-Od最近登上了时尚杂志《Vogue》的封面。106岁的她是一位超级明星，很多人慕名而来，希望让老奶奶帮自己纹身。
图左是玛丽亚·奥盖（Maria Oggay），她也被称做舫欧（Apo Whang-Od）。 这位106岁的老人不仅是最年长的《Vogue》杂志封面女郎，她也是一位真正的纹身大师。在家乡，她让卡林加族古老的拍刺纹身艺术得以延续。拍刺，就是不断拍击以使颜料深入皮肤形成图案。
真正的美是不分年龄的！舫欧奶奶是最好的证明。不过，她对于人们非常关注她的照片感到有点不自在。她说：“我很高兴，不同地方的人们看到我的照片。但当我想到他们在看这样一张丑脸时，我也有点尴尬！”
其实早在拍摄《Vogue》封面之前，舫欧奶奶就已经很出名了。2009年，探索频道拍摄了关于她的“纹身猎人”（Tattoo Hunter）系列。现在有许多关于她的纪录片。其工具由竹棍和柚木刺，通过它们将由木炭和水混合成的颜料敲打在皮肤上。
想要让舫欧奶奶纹身的人，要先经历一段不同寻常的旅程。奶奶生活的布什卡兰村位于科迪勒拉山脉，从菲律宾首都马尼拉往北要先开十二个小时的车，而且还要再步行一个小时。在村子的入口处，有一块欢迎游客的牌子：“欢迎来到舫欧布什卡兰纹身村！”
不过，长途跋涉还是值得的。抵达的游客不仅请奶奶为自己刺上特别的纹身，还可以欣赏当地令人叹为观止的水稻梯田和美丽的山脉。这当然会成为一段难忘的回忆。
一位45岁的游客说：“能够拥有舫欧的纹身我现在很自豪。”她和六个朋友从加拿大赶来，在她左手腕上是老奶奶的“三点式”独家纹身。许多游客会和纹身大师舫欧合影，他们也会留下自己的照片和个人物品留念。
如今，这位全村最年长的女士火爆了。她已经成为一个真正的品牌，以至于纪念品都印着她的头像。她笑着问道：“为什么所有东西都要印上我的照片？”而对于布什卡兰村来说，她的名气已经成为卖点和收入来源。
卡林加人的纹身手艺只能传给有血缘关系的人。很长时间里，舫欧奶奶一直被认为是卡林加族最后的纹身大师，而她没有子女。不过，她现在开始训练她的两位侄孙女，以保持这一传统。她自豪地说，两位后辈现在都是成功的纹身艺术家。
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