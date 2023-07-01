最酷的奶奶！菲律宾106岁的纹身艺术家

可爱的奶奶

真正的美是不分年龄的！舫欧奶奶是最好的证明。不过，她对于人们非常关注她的照片感到有点不自在。她说：“我很高兴，不同地方的人们看到我的照片。但当我想到他们在看这样一张丑脸时，我也有点尴尬！”