 最酷的奶奶！菲律宾106岁的纹身艺术家 | 所有节目 | DW | 01.07.2023

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文化经纬

最酷的奶奶！菲律宾106岁的纹身艺术家

菲律宾的纹身艺术家Apo Whang-Od最近登上了时尚杂志《Vogue》的封面。106岁的她是一位超级明星，很多人慕名而来，希望让老奶奶帮自己纹身。

  • Zu Besuch bei Maria Oggay, auch bekannt als Apo Whang-Od. Die 106-Jährige ist seit April 2023 nicht nur das älteste Covergirl der Vogue aller Zeiten. Sie ist auch eine richtige Mambabatok, eine Tätowiermeisterin. In ihrer Heimat hält sie die uralte Tätowierkunst der Kalinga-Ethnie am Leben. Dabei werden Tattoos nicht gestochen, sondern geklopft.

    不仅是《Vogue》最年长的封面女郎

    图左是玛丽亚·奥盖（Maria Oggay），她也被称做舫欧（Apo Whang-Od）。 这位106岁的老人不仅是最年长的《Vogue》杂志封面女郎，她也是一位真正的纹身大师。在家乡，她让卡林加族古老的拍刺纹身艺术得以延续。拍刺，就是不断拍击以使颜料深入皮肤形成图案。

  • Wahre Schönheit kennt kein Alter. Dafür ist Whang-Od der beste Beweis. Ihr selbst ist der Hype um ihre Bilder jedoch eher unangenehm: Ich freue mich, dass meine Fotos von vielen Menschen an verschiedenen Orten gesehen werden können, sagt sie. Aber es ist mir auch etwas peinlich, wenn ich daran denke, dass sie sich ein so hässliches Gesicht ansehen!

    可爱的奶奶

    真正的美是不分年龄的！舫欧奶奶是最好的证明。不过，她对于人们非常关注她的照片感到有点不自在。她说：“我很高兴，不同地方的人们看到我的照片。但当我想到他们在看这样一张丑脸时，我也有点尴尬！”

  • Berühmt war Apo Whang-Od allerdings schon vor dem Vogue-Cover. Im Jahr 2009 wurde sie vom Discovery Channel für die Serie Tattoo Hunter gefilmt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Dokus über ihr Leben und ihre Kunst. Ihr Werkzeug besteht aus dem Dorn eines Zitronenbaums, an einem Bambusstock befestigt ist. Darüber wird die Farbe - ein Gemisch aus Holzkohle und Wasser - in die Haut geklopft.

    古老的纹身艺术

    其实早在拍摄《Vogue》封面之前，舫欧奶奶就已经很出名了。2009年，探索频道拍摄了关于她的“纹身猎人”（Tattoo Hunter）系列。现在有许多关于她的纪录片。其工具由竹棍和柚木刺，通过它们将由木炭和水混合成的颜料敲打在皮肤上。

  • Wer von Whang-Od tätowiert werden möchte, hat eine spannende Reise vor sich. Das Dorf Buscalan liegt auf einem Berg im Cordillera-Gebirge. Von der Hauptstadt Manila geht es zwölf Autostunden Richtung Norden. Irgendwann geht es mit dem Auto nicht mehr weiter, dann folgt noch ein einstündiger Fußmarsch. Am Ortseingang begrüßt ein Schild die Besucher: Welcome! Whang-Od Buscalan Tattoo Village

    不同寻常的旅程

    想要让舫欧奶奶纹身的人，要先经历一段不同寻常的旅程。奶奶生活的布什卡兰村位于科迪勒拉山脉，从菲律宾首都马尼拉往北要先开十二个小时的车，而且还要再步行一个小时。在村子的入口处，有一块欢迎游客的牌子：“欢迎来到舫欧布什卡兰纹身村！”

  • Belohnt werden die Besucher, die die lange Reise auf sich nehmen allerdings nicht nur mit einem besonderen Tattoo. Die Heimat von Whang-Od bietet auch einen atemberaubenden Ausblicken auf Reisterrassen und wild bewachsene Berge. Eine Erinnerung für die Ewigkeit.

    令人叹为观止的美景

    不过，长途跋涉还是值得的。抵达的游客不仅请奶奶为自己刺上特别的纹身，还可以欣赏当地令人叹为观止的水稻梯田和美丽的山脉。这当然会成为一段难忘的回忆。

  • Ich bin stolz, jetzt das Zeichen von Whang-Od zu tragen“, sagt eine 45-jährige Besucherin, die mit sechs Freunden aus Kanada angereist ist und die drei Punkte, das Signature-Tattoo“ von Whang-Od auf ihrem linken Handgelenk trägt. Viele Besucher haben Fotos, Ausweise und andere Erinnerungsstücke unter dem Strohdach der Hütte der Meisterin hinterlassen.

    自豪的游客

    一位45岁的游客说：“能够拥有舫欧的纹身我现在很自豪。”她和六个朋友从加拿大赶来，在她左手腕上是老奶奶的“三点式”独家纹身。许多游客会和纹身大师舫欧合影，他们也会留下自己的照片和个人物品留念。

  • Mittlerweile gibt es einen richtigen Hype um die älteste Dame im Dorf. Sie ist zu einer richtigen Marke geworden, sodass ihr Konterfei sogar Souvenirs ziert. Warum muss alles mit meinen Fotos bedruckt sein?, fragt sie lachend. Für das Dorf Buscalan ist ihre Bekanntheit allerdings zu einer lukrativen Einnahmequelle geworden.

    奶奶太火爆了

    如今，这位全村最年长的女士火爆了。她已经成为一个真正的品牌，以至于纪念品都印着她的头像。她笑着问道：“为什么所有东西都要印上我的照片？”而对于布什卡兰村来说，她的名气已经成为卖点和收入来源。

  • Die Kunst des Tätowierens der Kalinga darf nur an Blutsverwandte weitergegeben werden. Apo Whang-Od galt lange als letzte Mambabatok der Kalinga und sie hat keine Kinder. Deshalb begann sie, ihre Großnichten Grace und Elyang auszubilden, um die Tradition am Leben zu erhalten. Beide seien mittlerweile selbst erfolgreiche Tätowiererinnen, sagt sie stolz.

    传承传统手艺

    卡林加人的纹身手艺只能传给有血缘关系的人。很长时间里，舫欧奶奶一直被认为是卡林加族最后的纹身大师，而她没有子女。不过，她现在开始训练她的两位侄孙女，以保持这一传统。她自豪地说，两位后辈现在都是成功的纹身艺术家。


  • Zu Besuch bei Maria Oggay, auch bekannt als Apo Whang-Od. Die 106-Jährige ist seit April 2023 nicht nur das älteste Covergirl der Vogue aller Zeiten. Sie ist auch eine richtige Mambabatok, eine Tätowiermeisterin. In ihrer Heimat hält sie die uralte Tätowierkunst der Kalinga-Ethnie am Leben. Dabei werden Tattoos nicht gestochen, sondern geklopft.

    不仅是《Vogue》最年长的封面女郎

    图左是玛丽亚·奥盖（Maria Oggay），她也被称做舫欧（Apo Whang-Od）。 这位106岁的老人不仅是最年长的《Vogue》杂志封面女郎，她也是一位真正的纹身大师。在家乡，她让卡林加族古老的拍刺纹身艺术得以延续。拍刺，就是不断拍击以使颜料深入皮肤形成图案。

  • Wahre Schönheit kennt kein Alter. Dafür ist Whang-Od der beste Beweis. Ihr selbst ist der Hype um ihre Bilder jedoch eher unangenehm: Ich freue mich, dass meine Fotos von vielen Menschen an verschiedenen Orten gesehen werden können, sagt sie. Aber es ist mir auch etwas peinlich, wenn ich daran denke, dass sie sich ein so hässliches Gesicht ansehen!

    可爱的奶奶

    真正的美是不分年龄的！舫欧奶奶是最好的证明。不过，她对于人们非常关注她的照片感到有点不自在。她说：“我很高兴，不同地方的人们看到我的照片。但当我想到他们在看这样一张丑脸时，我也有点尴尬！”

  • Berühmt war Apo Whang-Od allerdings schon vor dem Vogue-Cover. Im Jahr 2009 wurde sie vom Discovery Channel für die Serie Tattoo Hunter gefilmt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Dokus über ihr Leben und ihre Kunst. Ihr Werkzeug besteht aus dem Dorn eines Zitronenbaums, an einem Bambusstock befestigt ist. Darüber wird die Farbe - ein Gemisch aus Holzkohle und Wasser - in die Haut geklopft.

    古老的纹身艺术

    其实早在拍摄《Vogue》封面之前，舫欧奶奶就已经很出名了。2009年，探索频道拍摄了关于她的“纹身猎人”（Tattoo Hunter）系列。现在有许多关于她的纪录片。其工具由竹棍和柚木刺，通过它们将由木炭和水混合成的颜料敲打在皮肤上。

  • Wer von Whang-Od tätowiert werden möchte, hat eine spannende Reise vor sich. Das Dorf Buscalan liegt auf einem Berg im Cordillera-Gebirge. Von der Hauptstadt Manila geht es zwölf Autostunden Richtung Norden. Irgendwann geht es mit dem Auto nicht mehr weiter, dann folgt noch ein einstündiger Fußmarsch. Am Ortseingang begrüßt ein Schild die Besucher: Welcome! Whang-Od Buscalan Tattoo Village

    不同寻常的旅程

    想要让舫欧奶奶纹身的人，要先经历一段不同寻常的旅程。奶奶生活的布什卡兰村位于科迪勒拉山脉，从菲律宾首都马尼拉往北要先开十二个小时的车，而且还要再步行一个小时。在村子的入口处，有一块欢迎游客的牌子：“欢迎来到舫欧布什卡兰纹身村！”

  • Belohnt werden die Besucher, die die lange Reise auf sich nehmen allerdings nicht nur mit einem besonderen Tattoo. Die Heimat von Whang-Od bietet auch einen atemberaubenden Ausblicken auf Reisterrassen und wild bewachsene Berge. Eine Erinnerung für die Ewigkeit.

    令人叹为观止的美景

    不过，长途跋涉还是值得的。抵达的游客不仅请奶奶为自己刺上特别的纹身，还可以欣赏当地令人叹为观止的水稻梯田和美丽的山脉。这当然会成为一段难忘的回忆。

  • Ich bin stolz, jetzt das Zeichen von Whang-Od zu tragen“, sagt eine 45-jährige Besucherin, die mit sechs Freunden aus Kanada angereist ist und die drei Punkte, das Signature-Tattoo“ von Whang-Od auf ihrem linken Handgelenk trägt. Viele Besucher haben Fotos, Ausweise und andere Erinnerungsstücke unter dem Strohdach der Hütte der Meisterin hinterlassen.

    自豪的游客

    一位45岁的游客说：“能够拥有舫欧的纹身我现在很自豪。”她和六个朋友从加拿大赶来，在她左手腕上是老奶奶的“三点式”独家纹身。许多游客会和纹身大师舫欧合影，他们也会留下自己的照片和个人物品留念。

  • Mittlerweile gibt es einen richtigen Hype um die älteste Dame im Dorf. Sie ist zu einer richtigen Marke geworden, sodass ihr Konterfei sogar Souvenirs ziert. Warum muss alles mit meinen Fotos bedruckt sein?, fragt sie lachend. Für das Dorf Buscalan ist ihre Bekanntheit allerdings zu einer lukrativen Einnahmequelle geworden.

    奶奶太火爆了

    如今，这位全村最年长的女士火爆了。她已经成为一个真正的品牌，以至于纪念品都印着她的头像。她笑着问道：“为什么所有东西都要印上我的照片？”而对于布什卡兰村来说，她的名气已经成为卖点和收入来源。

  • Die Kunst des Tätowierens der Kalinga darf nur an Blutsverwandte weitergegeben werden. Apo Whang-Od galt lange als letzte Mambabatok der Kalinga und sie hat keine Kinder. Deshalb begann sie, ihre Großnichten Grace und Elyang auszubilden, um die Tradition am Leben zu erhalten. Beide seien mittlerweile selbst erfolgreiche Tätowiererinnen, sagt sie stolz.

    传承传统手艺

    卡林加人的纹身手艺只能传给有血缘关系的人。很长时间里，舫欧奶奶一直被认为是卡林加族最后的纹身大师，而她没有子女。不过，她现在开始训练她的两位侄孙女，以保持这一传统。她自豪地说，两位后辈现在都是成功的纹身艺术家。