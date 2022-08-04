最近的防空洞在哪？ 查找APP在台灣受歡迎

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台海局勢升溫之際，在台灣，秒查附近防空洞的APP開始流行。雖然台灣各地都設有「防空疏散避難設施」，但不少設施都面臨年久失修，缺少維生設備等問題。
美參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）訪台，落地後發文稱不會向中共「磕頭」，並將中國與「新邪惡軸心」並提，稱挺台無懼習近平；北京則誓言將「堅決反制」。布蕾波恩週五會見台灣總統蔡英文，兩人見面都談了什麼？
中國社交媒體平台近日流傳中國無人機近拍台灣外島崗哨、遭士兵投擲石頭驅離的照片及影片。台灣軍方週三（8月24日）證實並指控中方「藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息」進行「認知作戰」，但軍方丟石驅離的作法仍受輿論熱議。
随着中国加强其假新闻操作，台湾人正在寻找方法进行反击。他们与政府形成了独特的联盟，正在努力重建其公信力。
台海緊張之際，國民黨副主席夏立言不顧黨內外反對聲音訪問中國，並於週三（8月24日）晚間與海協會會長張志軍餐敘。夏立言稱，已向中方表達台灣人民對中國軍演的不滿；張志軍則回應，軍演是打擊台獨份子的「正義之舉」。
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