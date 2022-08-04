最近的防空洞在哪？ 查找APP在台灣受歡迎

夏立言見張志軍 表達對中國軍演不滿

台海緊張之際，國民黨副主席夏立言不顧黨內外反對聲音訪問中國，並於週三（8月24日）晚間與海協會會長張志軍餐敘。夏立言稱，已向中方表達台灣人民對中國軍演的不滿；張志軍則回應，軍演是打擊台獨份子的「正義之舉」。