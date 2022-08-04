 最近的防空洞在哪？ 查找APP在台灣受歡迎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2022

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时政风云

最近的防空洞在哪？ 查找APP在台灣受歡迎

台海局勢升溫之際，在台灣，秒查附近防空洞的APP開始流行。雖然台灣各地都設有「防空疏散避難設施」，但不少設施都面臨年久失修，缺少維生設備等問題。

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