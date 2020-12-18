最贵奥运又涨价 东京延赛多花28亿

(德国之声中文网) 周二(12月22日)，日本当地的奥运委员会证实，延后举办东京奥运的花费将会让成本提升22%。

东京奥运原定在2020年开幕，然而有鉴于全球新冠疫情严重，日本政府在今年3月宣布推迟东京奥运。目前东京奥运定于2021年7月23日开幕，残障奥运接着在8月24日开幕。在周二的视频新闻发布会上，奥运主办方表示，目前估计举办奥运的成本大约为154亿美元，比去年估计的126亿美元更高。两者相差的28亿美元为延后一年举办的代价。

今年9月，英国剑桥大学一份研究显示，东京奥运将会是史上最昂贵的夏季奥运。

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日本政府表示，在2013年国际奥委会宣布由东京举办2020年奥运时，估计所花费的主办成本为75亿美元。事到如今，新增的费用当中除了67亿美元将由私人资助的营运预算承担以外，日本政府将需要为其余额外开支负责。

主办方预计在2021年宣布与观众和防疫措施有关的决定。

奥委会财务吃紧

东京奥委会的财务长伊藤(GakujiIto)表示，奥委会所无法负担的花费将会由东京都厅承担。他表示东京奥委会没有考虑向国际奥委会寻求更多资金。

为举办奥运会修葺一新的东京国立竞技场

目前国际奥委会的财务状况也十分吃紧。国际奥委会的主要收入来源为厂商赞助与电视转播权收费，因此东京奥运延后举办已经导致国际奥委会收入中断，这使得东京奥运成功举办变得格外重要。

民调支持延后奥运

虽然日本过去曾爆发过严重的「钻石公主号」事件，但目前为止日本控制疫情的成果与其他国家比起来相对更好，全国只有2800多个新冠死亡病例。

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然而这个月日本的新冠确诊病例持续增加，让大众对举办东京奥运更有疑虑。日本当地电视台NHK 在12月11日至13日之间进行的一项电话民意调查显示，在受访的1200人当中，有63%受访者认为奥运应该延后或取消。另一方面只有27%的受访者认为奥运应该如期举办。

张慈/叶宣(美联社等)

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