 最贵奥运又涨价 东京延赛多花28亿 | 足坛体坛 | DW | 22.12.2020

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足坛体坛

最贵奥运又涨价 东京延赛多花28亿

9月的一份英国研究显示东京奥运将是史上最昂贵的夏季奥运。如今，举办东京奥运的成本又再向上增加。这都是在疫情下延赛一年的代价。

Olympische Spiele Tokio 2020 Japan | Maskottchen

东京奥运吉祥物Miraitowa（图左）和残奥会吉祥物Someity

(德国之声中文网) 周二(12月22日)，日本当地的奥运委员会证实，延后举办东京奥运的花费将会让成本提升22%。

东京奥运原定在2020年开幕，然而有鉴于全球新冠疫情严重，日本政府在今年3月宣布推迟东京奥运。目前东京奥运定于2021年7月23日开幕，残障奥运接着在8月24日开幕。在周二的视频新闻发布会上，奥运主办方表示，目前估计举办奥运的成本大约为154亿美元，比去年估计的126亿美元更高。两者相差的28亿美元为延后一年举办的代价。

今年9月，英国剑桥大学一份研究显示，东京奥运将会是史上最昂贵的夏季奥运。

延伸阅读：奥运究竟有多贵？

日本政府表示，在2013年国际奥委会宣布由东京举办2020年奥运时，估计所花费的主办成本为75亿美元。事到如今，新增的费用当中除了67亿美元将由私人资助的营运预算承担以外，日本政府将需要为其余额外开支负责。

主办方预计在2021年宣布与观众和防疫措施有关的决定。

奥委会财务吃紧

东京奥委会的财务长伊藤(GakujiIto)表示，奥委会所无法负担的花费将会由东京都厅承担。他表示东京奥委会没有考虑向国际奥委会寻求更多资金。

Japan neues Nationalstadion in Tokio

为举办奥运会修葺一新的东京国立竞技场

目前国际奥委会的财务状况也十分吃紧。国际奥委会的主要收入来源为厂商赞助与电视转播权收费，因此东京奥运延后举办已经导致国际奥委会收入中断，这使得东京奥运成功举办变得格外重要。

民调支持延后奥运

虽然日本过去曾爆发过严重的「钻石公主号」事件，但目前为止日本控制疫情的成果与其他国家比起来相对更好，全国只有2800多个新冠死亡病例。

延伸阅读：终究还是办不成！东京奥运会推迟一年

然而这个月日本的新冠确诊病例持续增加，让大众对举办东京奥运更有疑虑。日本当地电视台NHK 在12月11日至13日之间进行的一项电话民意调查显示，在受访的1200人当中，有63%受访者认为奥运应该延后或取消。另一方面只有27%的受访者认为奥运应该如期举办。

 

观看视频 01:49

重新倒數「2021的2020奧運」 日本人怎麽看？

张慈/叶宣(美联社等)

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东京奥运筹办工作问题丛生

2020年将在东京举办的奥运会将会是日本有史以来所举办的最大型体育活动。尽管距离奥运会开幕还有4年多，但是筹办工作中却已经出现了诸多危机。  

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