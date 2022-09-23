最新金融中心排名 新加坡取代香港成亚洲第一

（德国之声中文网）在周四（9月22日）由英国智库Z/Yen和中国（深圳）综合开发研究院联合发布的第32期《全球金融中心指数》（GFCI 32）排名中，新加坡上升至第三，而香港则跌至第四。纽约仍然位居全球金融中心指数榜首，紧追在后的是英国首都伦敦。

根据该份排名，香港失去了其作为亚洲首要金融中心的头衔，被新加坡取代。在今年三月公布的第31期排名中，香港第三，新加坡第六。

新加坡取消大部分防疫限制

过去几年的新冠疫情期间，新加坡相对较平稳地渡过了疫情高峰期，如今也取消了大部分的防疫限制。在未来几个月，新加坡将举办一系列金融和商业会议，以及将于下周举办的一级方程式比赛，新加坡政府预计，今年将有约400万游客到访。

据《香港经济日报》报导，本次报告中排名首60位的城市内，有59个城市评分都比上次报告进步。香港评分较上次增加10分，整体评分为725分，而新加坡评分增加了14分，总分726分，因此以一分之差排名在香港前。 《明报》引用GFCI 32报告内容指出，包含香港在内的地区持续受到旅行限制影响其开展正常业务的能力。

香港松绑入境检疫措施

在新冠疫情期间，香港较为严格的防疫政策对其民生造成不小的冲击。随着竞争对手新加坡重新开放国境，香港的经济受到打击，也导致了人才流失等问题。如今香港即将于9月26日放宽入境检疫措施，由原本的「3+4」改为「0+3」。不过相比之下，新加坡在今年早些时候就已经成功地进入与病毒共存的阶段，并且重新向境外人士开放边境。

对于此次GFCI 32排名，香港政府在官方网站上发布新闻稿回应。新闻稿指出：「香港作为全球领先金融中心的整体评分上升，并在金融业发展水平方面的排名较上一期跃升四位。与此同时，报告指出相对其他主要金融中心金融从业员对所属城市的展望相比，香港的从业员对本港作为国际金融中心的未来竞争力最为充满信心。我们会继续吸纳意见，勇于改革，巩固和提升香港的资本市场及国际金融中心的角色。」该份政府声明还提到，「会以破格思维，推出崭新的措施，吸引人才和企业来港，增强香港经济的发展动能和进一步提升香港金融业的竞争力。」

上海在本次排名位居第六

前十名包含四个中国城市

《全球金融中心指数》对全球119个城市进行评级，于每年3月和9月公布结果。该指数从营商环境、人力资本、基础设施、金融业发展水平、声誉和税收等方面对全球主要金融城市进行评价和排名。中国的一线城市上海、北京和深圳，在本次排名分别位于第六、第八和第九名。

据《国际金融报》报导，中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲在接受该报记者采访时表示，尽管受疫情影响，大中华地区仍有香港、上海、北京和深圳等四个金融中心进入前十名；中国大陆共有12个金融中心城市进入榜单，可以看出中国金融中心的竞争力总体提升迅猛。

（法新社、香港经济日报、明报、国际金融报等）

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