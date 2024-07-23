最新调查：德系电动车完胜中国品牌

最新研究显示，尽管中国电动车在价格上具有优势，但在质量和品牌信任度方面仍需努力。德国制造的电动车在消费者中享有更高声誉，领先于价格更低的中国品牌。

（德国之声中文网）根据一项最新研究，德国制造的电动车对德国消费者的吸引力明显高于中国品牌。在咨询公司Bearing Point和德国《商报》最新共同发布的《2024年电动汽车吸引力指数》中，大众、奥迪和奔驰占据了前三名。尽管中国进口品牌MG、比亚迪和长城汽车的平均价格较低，但在吸引力指数中表现最差。

这项研究由咨询公司Bearing Point和商报研究院共同完成，他们对德国超过2000人进行了调查。

中国品牌的表现

最新发布的《2024年电动汽车吸引力指数》显示，大众、奥迪和奔驰在德国电动车市场中位居前三名，整体吸引力明显高于中国品牌。该指数综合考虑了价格、续航裡程、充电成本、创新度、品牌质量和信任度等多个因素。调查数据显示，德国品牌在服务网络和品牌质量上的优势显著，而中国品牌虽然在价格上具有竞争力，但在质量信任度和技术创新方面仍有不足。

该指数囊括的12个汽车品牌按照吸引力指数排名依次为大众、奥迪、奔驰、特斯拉、保时捷、现代、宝马、欧宝、雷诺、上汽MG、比亚迪和长城汽车。具体来看，大众以111.5分的总分位居榜首，其平均价格为45274欧元，续航裡程为596公里。平均价格为77388欧元的奥迪和70257欧元的奔驰分别以111.3分和110.9分紧随其后。相比之下，中国品牌上汽MG、比亚迪和长城汽车尽管价格较低——平均价格区间在37865欧元（上汽MG）和46396欧元（比亚迪）之间，但综合吸引力得分较低，分别为91.7分、89.6分和87.8分。这表明在德国市场中，消费者更倾向于选择德国制造的电动汽车，主要原因在于他们对品牌质量和服务的高度信任。

最新公布的上述指数所顾及的车商品牌和型号均参考德国汽车市场近年来的销售排行榜产生。囊括的都是榜上排名靠前，或者销售量增幅巨大的电车品牌和型号。受访者中，有62%的人将价格视为最重要的因素，但几乎同样多的潜在客户也关注续航裡程、电费以及品牌质量。在所有相关指标中，大众被认为提供了最好的整体产品组合，尽管在某些单项指标中他们并不领先。

德国车商超越特斯拉？

梅赛德斯-奔驰和宝马被德国受访者认为是特别具有创新力的品牌，虽然宝马在总榜单中排在特斯拉、保时捷和现代之后，位列第七。紧随其后的是欧宝和雷诺，这些品牌的平均价格相对较低，所以也领先于中国品牌。

中国品牌则在质量和信任度方面得分较低。在这一领域，甚至包括电动车先锋品牌特斯拉在内也表现不佳，只得到了61%的信任度。榜单中，德国受访者质量信任度最低的三个品牌均为中国汽车品牌，分别为长城汽车（39%），上汽MG（41%）和比亚迪（48%）。质量信任度最高的品牌分别为奔驰（78%）、奥迪（76%）和宝马（75%）。

德国《商报》研究院的分析师斯文·荣（Sven Jung）表示，美国公司特斯拉在电动汽车领域不再是标准。尤其在技术参数方面，德国制造商现在表现更好。此外，他们还受益于强大的品牌和密集的服务网络。然而，Bearing Point的汽车专家曼努尔·舒勒（Manuel Schuler）警告说，德国车商目前的这一优势也并非不可动摇。

中国产电动车在2023年的德国慕尼黑国际汽车展上强势亮相，正式全面进军欧洲市场。当时德国之声在慕尼黑街头进行随机采访了解到。如果完全不提及某些电动车的来源地，受访大众对中国产电动车的接受程度不低。但部分受访者也表示在购买下一辆新车时还是会优先考虑德国车商。主要原因是过去对德国车商产品质量和售后服务的信任度。

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