最新研究强化新冠病毒源自武汉海鲜市场推断

一项关于新冠病毒起源的研究，为2019年底中国武汉华南海鲜市场出现动物传染人体的推断供了新的支持。

（德国之声中文网）周四（9月19日）发表在《细胞》（Cell）杂志上的一项关于新冠病毒起源的研究，为2019年底中国武汉华南海鲜市场出现动物传染人体的推断提供了新的支持。

疫情爆发之后，中国当局迅速关闭华南海鲜市场并进行了消毒，但中国疾病预防控制中心（CDC）的调查人员对地板、墙壁和其他物体表面进行了取样。

对这些由中国调查团队提供的超过800份样本的新分析显示，新冠病毒出现在华南海鲜市场"野生动物摊位内部及其附近"。

在这些摊位的阳性样本中还发现了野生动物的遗传基因，包括果子狸、竹鼠和浣熊犬等物种。

该研究的共同作者、亚利桑那大学学者沃罗比（Michael Worobey）说，"这些动物与我们已知的2002年萨斯（SARS）冠状病毒感染人体的类型相同。"

该项研究未能完全否定病毒从武汉一家正在研究类似病毒的实验室中泄漏出来的假说。

另一位共同作者、法国国家科学研究中心研究员德巴雷（Florence Débarre）警告说，由于华南海鲜市场在调查人员到达前已被清理，"我们无法直接证明这些动物被感染"。

（德新社等）

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