最新研究：地球上鸟只总量至少六倍于人类  

（德国之声中文网）根据澳大利亚科学家的一项研究，地球上生活着大约500亿只鸟。这意味着，鸟类数量大约是人类的6倍。

该项研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。研究中，科研人员使用了世界各地9700个已知鸟类物种的数据，占所有现存鸟类的92%。

研究报告指出，"量化丰度困难且耗时“。研究人员把对具体分布区域单个物种的科学调查与在线鸟类学数据库eBird发布的近10亿条信息结合了起来。

"由悉尼新南威尔士大学的康威尔（William Cornwell）领导的研究团队宣布：“我们得出结论：存在着众多稀有种群，突出了继续完善所有种群全球数量估侧的必要性，突出了全球公民科学数据在这项工作中可发挥的作用。”

该科研团队还指出："有许多稀有种群，而常见种类数量相对较少。经由叠加物种层面估计数量，我们发现，世界上目前有500亿只鸟类体。"

哪些鸟最常见 ？

世界上数量最大的鸟群中，有麻雀（16亿只）、欧洲椋鸟（13亿）、环嘴鸥（12亿）和家燕（11亿）。同时，数量最多的鸟类是栖息鸟（280亿只）、岸鸟（97亿）和常见于海岸线和滩涂的鸟类，或水禽（23亿只）。

研究发现，数量最少的鸟类是来自新西兰的不会飞的鹬鸵,（3000只）和通常在马达加斯加出没的灌木丛鸟拟鹑（15.4万）。

科学家们发现，大多数鸟类来自古北界和新北界生物地理学域区域，涵盖北美、亚洲和欧洲的大部地区。

专家们指出："量化物种丰度对生态、进化和保护至关重要。但全球范围经验模式仍未得到解决，人们知道少数种类丰度，但对大多数种类所知甚少。"

（德新社，路透社）

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