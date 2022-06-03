最新的奥密克戎变体--BA.5有多危险？

（德国之声中文网）感染最新奥密克戎（Omicron）变体BA.5的情况正在增加。因此，世界卫生组织（WHO）将这种奥密克戎亚型至少归为值得人们担忧的类型。德国罗伯特-科赫研究所（RKI）预计BA.5和其他Omicron亚型将继续迅速传播，因为它们比德尔塔病毒（Delta）更容易传播。该研究所警告说，今年夏天的感染率已经上升。

"BA.4和BA.5子线的感染病例目前显示出最强劲的增长，"RKI在6月9日宣布。该研究所的结论是，这两个新的奥密克戎变体可能很快就会在一大部分新感染病例中占主导地位。BA.5变体已经占到目前感染病例的百分之十。这比6月初的一周前多了一倍。

BA.5首次出现在南非

5月初，BA.5变体已经在南非引起关注。幸运的是，相关的染病浪潮比前一个浪潮要小，而且已经在消退了。然而，在葡萄牙，新的Omikron BA.5亚型已经占到所有新感染病例的80%。迄今为止，这个未知的亚变体比其前辈更具传染性。它不被中和抗体很好地识别，并且传播得更快。然而，这个病毒的病发症比Delta变种病毒要轻。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 最悲惨的事情 这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 纪念爸爸 朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 如何消化痛苦？ 养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 无法弥补的损失 2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “她做了他会做的事情” 贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 一个共同的传统 贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 成千上万儿童至少失去父母一方 各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “就像触摸一朵云” 艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 永远回不去了 艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。 作者: Kevin Mertens



强化疫苗接种是良方？

随着时间的推移和抗体水平的下降，冠状病毒疫苗所提供的保护会逐渐消失。对于感染过新冠病毒的人来说也是如此。即使那些已经接种疫苗并康复的人也没有对新的奥密克戎亚变体的最佳保护，并可能再次被感染。BA.5已经在几个国家站稳了脚跟--例如在葡萄牙--那里的新感染者人数在很短的时间内急剧上升。

因此，尽管接种了疫苗，或者经历了感染，或者两者都具备，都仍有可能出现亚变体的新感染，而且染病率要高于Delta变体。

但是死亡和入院的人数较少。据专家介绍，这是因为现在有数百万人接种了疫苗，并且有抗体，即使水平并不持续很高。人群普遍的免疫力比大流行开始时更强。尽管如此，德国罗伯特-科赫研究所还是建议风险群体，特别是老年人再接受一次强化疫苗接种，以再次提高抗体数量。

感染较多 但致命性较低

所注射的疫苗针对的是大流行开始时活跃的尖峰蛋白的变体。然而，这种病毒后来发生了变化，抗体对疫苗的反应不再那么好。形成的抗体较少，新的病毒可以更容易地躲避它们。

但是包括BA.5在内的新变种似乎不那么危险。一种理论认为，尽管该变种可以非常迅速和大规模地攻击上呼吸道，但肺细胞不太可能受到影响，让更少的人死亡。在最初的新冠病毒感染中，肺部受到的影响更严重，曾导致了更多死亡病例。

如何防止感染新型奥密克戎

新型奥密克戎实际感染和出现第一个症状之间的时间比Delta变体要短大约三天。目前的疫苗对新型奥密克戎病毒所提供的保护并不是最佳的，但它们仍然可以防止重症。基本的免疫接种可能已经足够了。强化疫苗接种确保再次产生更多的抗体会带来更好的保护。

但是，尽管奥密克戎及其各种亚型病毒通常比德尔塔病毒温和得多，但在少数情况下会导致患者出现重症。而且：目前还不清楚感染奥密克戎会有怎样的长期后果。

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。