 “最新疗法” ：阿尔茨海默症新药获FDA批准 | 科技环境 | DW | 07.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

“最新疗法” ：阿尔茨海默症新药获FDA批准

9月份试验的初步数据显示，该药物使患者的认知能力下降速度减缓了 27%。数据还显示，使用这种药物也会增加脑肿胀和出血等副作用的风险。

美国药监局（FDA）批准了旨在减缓早期阿尔茨海默氏症进展的药物Leqembi

美国药监局（FDA）批准了旨在减缓早期阿尔茨海默氏症进展的药物Leqembi

（德国之声中文网）美国食品和药物管理局 （FDA） 周五（1月6日）批准了一款阿尔茨海默症治疗新药，该药品能够减缓患者的认知能力下降

这种被称为 Leqembi 或 lecanemab 的新疗法通过加速程序获得FDA批准。 此前不久，阿尔茨海默症治疗药物 Aduhelm 也获得FDA加速程序批准，该程序被美国国会的一项调查认为涉嫌“违规行为”。

DW.COM

中国国家药品监督管理局批准了中国首个自主研发治疗阿尔茨海默症的新药，这是近20年以来全球治疗阿尔茨海默症的首个新药，可能成为全球最畅销的药物之一。

你的年龄超过38岁了吗？如果是，那么你需要重新思考你的睡眠时间和睡眠模式了。最新研究揭示了深度睡眠和罹患老年痴呆风险之间可能存在的关联。

美国已批准治疗阿尔茨海默症的新药阿杜卡努单抗（aducanumab），欧盟可能也会跟进。这种药物能有效地消除阿尔茨海默患者大脑中典型的β淀粉样蛋白。但它是否也能延缓记忆丧失？

FDA：针对和影响潜在疾病过程的最新疗法

FDA 在一份声明中表示，Leqembi 和 Aduhelm 代表着“在有效治疗阿尔茨海默症的持续斗争中取得的重要进展”。

“阿尔茨海默症极大地削弱了患者的生活能力，并对他们的亲人造成了毁灭性的影响。”FDA 药物评估和研究中心的邓恩（Billy Dunn）说。

邓恩说，Leqembi 是“针对和影响阿尔茨海默症潜在疾病过程的最新疗法，而不仅仅是治疗该疾病的症状。”

9月份的一项试验的初步数据显示，这种被称为Leqembi或lecanemab的药物使阿尔茨海默症患者的认知能力下降速度减缓了27%。这项三期试验的参与者近1800人，历时18个月。

该试验还表明，这种治疗有脑肿胀和出血的风险。

此前不久，该机构还批准了另一款治疗阿尔茨海默症的药物 Aduhelm。

这两款新药都获得FDA加速程序批准，用于治疗现有医疗技术束手无策的严重患者。

来自美国国会的批评

这两种药物由日本公司卫材株式会社（Eisai Co.）和美国公司百健（Biogen Inc., BIIB）开发。日本卫材公司表示，该公司的药物将以每年 26500 美元的价格推出。

美国国会的一项调查称， Aduhelm 的加速审批过程“充斥着违规行为”，对FDA 和百健公司提出批评。该报告还认为，百健公司为该药物设定了“不合理的高价”，价格达每年 56000 美元。

Leqembi 属于旨在通过从大脑中去除有害淀粉样蛋白质团块 β来减缓阿尔茨海默症进展的治疗方法。这些团块被认为是导致脑细胞死亡及大脑萎缩的根本原因。

如何预防老年痴呆？

（法新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

相关内容

Eine Bewohnerin des Altenheims Maria Eich spielt auf einer Pflegestation das Spiel Memory und legt Kartenpaare zusammen.

Aducanumab：阿尔茨海默症患者的希望？ 13.06.2021

美国已批准治疗阿尔茨海默症的新药阿杜卡努单抗（aducanumab），欧盟可能也会跟进。这种药物能有效地消除阿尔茨海默患者大脑中典型的β淀粉样蛋白。但它是否也能延缓记忆丧失？

Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze.

Biontech申请为5至11岁儿童接种新冠疫苗 16.10.2021

若一切顺利，有关当局数周内将批准为 5 至 11 岁儿童接种新冠疫苗。 德国Biontech 和美国辉瑞向欧洲药管局正式提交了相关申请。

广告

经济纵横

China l Unternehmer Jack Ma gibt Kontrolle über Finanzkonzern Ant Group ab

蚂蚁集团结构调整 马云不再是集团实控人

蚂蚁集团周六宣布进行上层结构调整受到各方关注。此次调整的核心是股东投票权变化，调整后其创始人马云将不再拥有集团的实质控制权。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。