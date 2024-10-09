最新民调：近七成台湾人愿意为保卫家乡而战

面对北京侵略台湾的野心，台湾人究竟怎么想? 具官方背景的台湾智库"国防安全研究院"9日公布一份最新民调，分析台湾民众对国防外交议题的态度。

（德国之声中文网）未来5年内，中国会不会侵略台湾? 超过6成受访者认为"不太可能"或"非常不可能"。

如果中国侵台，谁会保卫台湾? 多数台湾人都有一定程度的自我防卫意志，有67.8%受访者"有些愿意"或"非常愿意"为了保卫台湾而战。

对于台湾军队防卫能力，有47.5%受访者表示有信心，47.9%较没有信心。

你认为美国会协助台湾吗?

7成以上的台湾人认为，美方会"空运粮食或医疗物品到台湾"、"对中国实施经济与外交制裁"，或是"对台湾提供武器与军事物资"。不过，认为美国会"派美军到台湾协助防卫"者，大约只有5成。

国防安全研究院执行长李文忠分析，这代表多数台湾人相信美国会以间接的方式助台，但未必会直接军事介入台海冲突。

不同政党支持者态度有落差

根据台湾国防院，民进党的支持者普遍对台湾军队更有信心，更有意愿为台湾而战，也较为支持台湾政府提高国防预算，甚至为此加税。

此外，针对台美关系、台日关系以及是否强化台湾国安，民进党的支持者相较于国民党、民众党支持者，态度也较为肯定。

李文忠主张，这显示台湾政府一方面应加强国防准备，一方面应该提高全民信心，并透过举办论坛、跨党派协商等方式，以促进共识。

(台湾国防安全研究院)

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