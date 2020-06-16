 最新民调出炉：中美抗疫各应得分多少? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2020

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时政风云

最新民调出炉：中美抗疫各应得分多少?

今年度的"民主认知指数"报告不仅概述了民主进程的最新发展，新冠疫情的背景下，调查还纳入了给各国政府抗疫评分、中国与美国应对新冠的比较等新内容。

Deutschland Covid-19 Graffiti Trump und Xi in Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

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德国科尔伯基金会新近做出的一项调查研究显示，新冠疫情之下，73%的德国人对美国的印象不佳。相比之下，只有36%的德国人对中国的印象变得更差。 (19.05.2020)

新冠疫情和中国依旧是德语媒体关注的两个关键词。《法兰克福汇报》指出，中国是否抗疫胜利还是未知。《世界报》则注意到德国外长马斯点名批评北京，他表示，中国是不能成为欧洲榜样的极端。 (11.04.2020)

（德国之声中文网）"2020年民主认知指数报告"（The Democracy Perception Index，DPI) 建立在自今年4月至6月间对53个国家的12万4000人问券调查的基础上。这项由德国民调机构Dalia Research所作的调查每年发表一次，今年的特殊性在于围绕新冠病毒在全球的传播而展开，反映了民众对各国抗议政策以及民主进程的感受。

给各国政府抗疫政策打分

调查数据显示，70%的受访者对各自政府抗击疫情的政策和措施表示满意，而对政府抗疫满意度最低的国家是巴西（34%）和智利（39%）两国，满意度最高的是中国（95%），越南（95%），希腊（89%），马来西亚（89%）以及爱尔兰（87%）。

德国受访者对政府的满意度71%，居中游水平；台湾87%，英国为58%，香港55%，俄罗斯54%，美国53%，法国46%。

报道作者写道，调查显示，民主制国家对政府的满意程度同非民主制国家对政府的满意程度基本持平。

对53个国家和地区的调查还显示，一半以上的受访者认为政府采取的限制活动的措施"是正确的"，28%的比例认为"不够"，17%的比例认为"过分"。拉美国家的巴西和智利一半以上的受访者（60%以上）认为政府"防控不利，做的不够"；而沙特、摩洛哥以及埃及人最认为政府防范过度。

中美抗疫比较

本次调查将中国同美国怎样应对新冠疫情单独作为一项进行提问。在评价两国政府对应新冠危机"谁表现更好"一栏下，差不多所有国家的反馈都是"中国好得多"。只有日本（超中国17%）和美国本身（超中国13%）认为美国的防疫措施比中国好；韩国和台湾受访者认为，中美两国政府应对疫情做的"差不多好"，尼日利亚、越南认为"中国略好一点"。

德国15%的人认为美国做得更好，43%的人认为中国做得更好。

中国受访者认为中国抗疫做得好的达95%，认为美国做得好的只有11%。 而美国受访者53%认为美国做得好，认为中国抗疫工作好的有40%。

怎样看待美国的全球影响力？

认为美国正在发挥积极影响的比例为44%，认为美国产生消极影响的比例为38%。调查作者尤其写道，欧洲国家对美国的全球影响力持强烈批评态度，尤其德国、奥地利、丹麦、爱尔兰以及比利时对美国的全球影响力持负面看法。

在美国国内，受访者认为美国对全球施加了积极影响力的比例也从去年的33%降到今年的22%，降低了11个百分点。

在中国，人们自2019年开始对美国影响力的感受日渐消极，这一趋势一年内从38%上升到64%。在所有调查国家中，中国对美国持总体负面看法的比例也最高。

调查数据显示，认为美国促进民主化进程的前10国家是：尼日利亚、越南、印度、菲律宾、以色列、肯尼亚、委内瑞拉、巴西、罗马尼亚、波兰。认为美国妨碍民主化进程的前10国家是：中国、德国、奥地利、丹麦、爱尔兰、比利时、加拿大、瑞典、希腊/法国

报道作者认为，世界各国在美国在全球民主化过程中扮演积极还是消极角色这一问题，意见颇为分歧。

"民主认知指数"是一份对民主发展进程的调查报告。报告一开始就告诉人们，全球78%的受访者说，民主对他们的国家十分重要，而这一比例一年来基本保持了稳定。40%生活在民主体制国家的人认为，他们的国家不够民主；43%的人认为，他们的政府只为少数人服务，这里既包括民主国家也包括非民主制国家。总体而言，全球35%的人希望获得更多的民主。

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