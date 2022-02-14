最新民调：东南亚民众担心难以在中美之间保持中立

（德国之声中文网）新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）的一项年度调查显示，在拜登总统执掌白宫大权后，东盟各国民众对美国的信任度有所提高，超过半数的受访者认为，华盛顿会为了全球利益"做正确的事"，显著高于去年的水平(47%)。

东南亚民众对中国的信任度也有所提高，26.8%的人表示相信北京会为全球公共产品做出贡献，显著高于一年前的19%。受访者对中国维持区域自由贸易，以及维持以规则为基础的秩序和维护国际法的信心也明显提升，分别从前年的13.2%和4.4%，增至24.6%和13.6%，不过，这些数字总体上远远低于对美国的信任度。

东南亚各国民众之间的对华态度也存在着明显差异。在缅甸、菲律宾、新加坡、越南，民众对中国的不信任度尤其高。ISEAS在其题为"2022年东南亚态势报告"中指出，对于缅甸而言，该国民众对美国的好感度激增、对中国的信任度骤降，可以被认为是"出于自身的政治危机考量以及对美国等外部政治势力的期盼"。

在总共1677名东南亚国家的受访者中，超过半数的人表示，东南亚地区最具政治和战略的力量是中国，而认为美国势力最大的比例则为1/3。这一趋势很可能与美国在东南亚的参与度走低有关：在同一份调查中，认为美国在东南亚的参与度有所增加的受访者(45.8%)较去年(70.6%)明显减少；认为美国是可靠战略伙伴的东南亚民众比例也从去年的54.7%下跌到现在的42.6%。

不再警惕中国经贸扩张?

在经贸方面，和过去三年类似，中国仍被视为在东南亚最具经济影响力的国家(76.7%)。同时，东南亚民众对中国的戒心也有所减小：去年有68%的受访者对中国持续扩大的经济影响力表示担忧、86.5%的人担心中国的政治与战略影响力加大。但这两个比率今年已分别跌至64.4%和76.4%。

53.2%的受访者认为，中国加入"跨太平洋伙伴关系全面进步贸易协定"（CPTPP）是有益的；认为这会加剧中美贸易战的比例则为30%。该协定囊括了亚太地区的11个国家，但是不包括美国和中国。美国前总统特朗普上任伊始就动用行政命令退出了该协议的谈判，而中国则在2021年9月提出了加入申请。目前，美国尚未申请重新加入该协定。

本年度的报告还新增了有关新冠疫苗的内容。调查显示，57.8%的东南亚民众认为中国为该地区提供了最多的新冠疫苗援助，认为美国贡献最大的受访者比例只有23.2%。不过，54.8%的受访者对西方国家研发的mRNA疫苗更有信心，首选中国产灭活疫苗的民众比例只有18.7%。

中国与老挝之间的铁路线12月刚刚通车

如何"选边站"依然是难题

东南亚作为中美争霸的主要竞技场之一，近年来正愈发面临"选边站"问题。和往年类似，今年的调查中，很大一部分受访的东南亚民众(46.1%)认为东盟国家应当加强韧性和凝聚力，以抵御中美两个大国的施压；26.6%的受访者认为应坚守不选边站的立场。这两个数字和去年相比均有轻微下滑。

不过，也有11.1%的民众认为，随着中美对抗加剧，东盟将难以保持中立，不得不选边站，这个比例显著高于去年的3.4%。另有16.2%的受访者认为应通过"第三方"扩展战略空间和选项，也高于去年水平(12.9%)。

假如东南亚不得不在中美之间选边站，大部分受访者(57%)还是会选择美国，该数字和一年前基本持平。不过，在这个问题上，东南亚内部分歧明显：文莱、柬埔寨、老挝分别有64.2%、81.5%、81.8%的民众认为应选择和中国站在一边，缅甸、菲律宾、新加坡、越南则分别有92%、83.5%、77.9%、73.6%的民众认为应选择美国。

(联合早报、南华早报)

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