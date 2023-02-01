最新协议：菲律宾将增加四个军事基地供美军使用

（德国之声中文网）周四（2月2日），美国和菲律宾宣布达成协议，扩大美国在这个东南亚国家的军事部署，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地，有效地为华盛顿提供了加强应对对中国威慑的新阵地。

在美国国防部长奥斯汀访问期间，根据 2014 年防御条约，长期条约盟友之间的协议被公开，在中国在台湾和有争议的南中国海问题上日益强硬的情况下，奥斯汀带头努力加强美国在亚洲的安全联盟 .

美国国防部长奥斯汀访问期间，两个长期缔约盟国公布根据2014年签署的《强化防务合作协议》（EDCA）达成的最新协议。在中国对台湾和有争议的南中国海日益强硬的情况下，奥斯汀领导了加强美国在亚洲安全联盟的努力。

双方还在一份联合声明中表示，菲律宾五个军事基地的项目取得了"实质性"进展。根据《强化防务合作协议》美国军事人员可以进入这些基地。美国在这些基地的设施建设已经进行了多年，但受到一些不甚明了的当地问题的阻碍。

奥斯汀感谢他在马尼拉短暂会晤的小马科斯总统允许美军扩大在菲律宾的部署。

在随后与菲律宾同行加尔维斯 (Carlito Galvez Jr.) 举行的电视新闻发布会上，奥斯汀保证美国会提供军事支持，并表示 1951 年的共同防御条约规定美国和菲律宾有义务在重大冲突中相互防御，"适用于对我们在南海任何地方的武装部队、公共船只或飞机的武装袭击。"

"我们讨论了解决该水域破坏稳定活动的具体行。"奥斯汀说，但未加详细说明。他说， "这是我们使联盟现代化的努力的一部分，随着中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张，这些努力尤为重要。"

菲律宾总统小马科斯会晤美国国防部长奥斯汀

奥斯汀和加尔维斯拒绝提供有关该协议的更多细节。奥斯汀表示，这并不意味着重建永久性美国基地，但指出"这是一件大事"。

加尔维斯说，还需要进行更多的磋商，包括与美军在菲律宾基地所在省份的地方官员进行磋商。

中国声称民主自治的台湾岛是自己的领土，必要时可以武力攻取。北京几乎每天都派军舰、轰炸机、战斗机和援助飞机进入台湾附近的领空，引发了人们对潜在封锁或军事行动。

共同声明：菲美同盟经受住了时间的考验

菲律宾军方和国防官员在去年 11 月表示，美国已寻求进入另外五个军事基地，这些基地主要位于菲律宾北部吕宋岛地区。

其中两个基地位于吕宋岛北端附近的卡加延省，与台湾、台湾海峡和中国南部隔海相望。其他将接纳美国军队的基地位于菲律宾西海岸，包括巴拉望省和三描礼士省，这些省份面临有争议的南中国海。

中国和菲律宾以及越南、马来西亚、文莱和台湾在繁忙且资源丰富的南中国海陷入日益紧张的领土争端。华盛顿在战略水域没有提出任何主张，但部署了军舰、战斗机和侦察机进行巡逻，称其促进了航行自由和法治，但激怒了北京。

"菲美同盟经受住了时间的考验，依然牢不可破。"两国在声明中说，"我们期待着这些新基地将创造机会，共同扩大我们的合作。"

菲律宾是华盛顿在亚洲最早的缔约盟国，曾经有美国在本土以外最大的两个美国海军和空军基地。在菲律宾参议院拒绝延期后，这些基地在 1990 年代初期关闭。但根据 1999 年签署的《访问部队协议》和 2014年签署的《强化防务合作协议》协定，美国军队得以重返并与菲律宾军队进行了大规模军事演习。

菲律宾宪法禁止外国军队永久驻扎和参与当地战斗。《强化防务合作协议》允许来访的美国军队无限期地轮流驻扎在他们在指定的菲律宾基地内建造的营房和其他建筑物中，并携带除核武器以外的防御装备。

在小马科斯的前任杜特尔特领导下的的两国紧张关系结束之后，美国副总统哈里斯于去年 11 月对菲律宾进行了访问。奥斯汀是最新一位前往菲律宾的美国高级官员。

杜特尔特与中国和俄罗斯建立了友好关系，并一度威胁要切断与华盛顿的关系、驱逐美军并废除每年允许数千名美军前来进行大规模作战演习的《访问部队协议》。

"我相信我们将继续共同努力，捍卫我们共同的自由、民主和人类尊严的价值观。"奥斯汀说， "正如你们之前听我说过的那样，美国和菲律宾不仅仅是盟友，我们还是一家人。"

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