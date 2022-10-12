 最新全球财富报告：中高收入阶层80%说中文 | 经济纵横 | DW | 13.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

最新全球财富报告：中高收入阶层80%说中文

根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。

亚洲已经取代欧洲，成为仅次于美国的第二大富裕地区，图为香港商店街

亚洲已经取代欧洲，成为仅次于美国的第二大富裕地区，图为香港商店街

（德国之声中文网）金融服务公司安联集团（Allianz）10月12日公布《2022年全球财富报告》，分析了近60个国家的资产和债务状况。该报告提到，2021年可能是经济大幅增长的最后一年，接下来的2022年是个转折点，世界在一年内发生「翻天覆地的转变」。

报告标题以「最后的欢呼」（The last Hurrah）点出2021年的经济荣景：货币政策驱动股票市场一路走高，家庭财富受惠，全球金融资产连续第三年实现了两位数的增长，达到233万亿欧元（+10.4%）。在过去的三年里，私人财富增加了60万亿欧元。其中，三个地区在资产增长方面表现突出，分别是：日本除外的亚洲区（+11.3％）、东欧（+12.2%）和北美洲（+12.5%）。主要的资产增长动力是股票市场的繁荣，为2021年的财富增长贡献了约三分之二。

德国每日新闻引用安联经济学家霍尔茨豪森（Arne Holzhausen）所言：「人们在新冠疫情期间没怎么花钱」。尽管疫情打乱了生活节奏，但一方面人们省下了度假、上餐厅和交通费的开销，另一方面，国家还会补偿国民的收入损失，人们的储蓄因此增加了。

报告接着指出，2022年是一个转折点。在年初，乌俄的战争扼杀了新冠疫情之后的复苏，同时使世界发生了翻天覆地的转变：通货膨胀率飙升、能源和粮食匮乏、各国政府的货币紧缩方针打击经济和市场。在家庭金融资产价值连续三年创下新高之后，货币紧缩正在挤压经济和市场，「按实际价值计算，家庭将失去十分之一的财富」。

乌俄战争导致能源价格上升

乌俄战争导致能源价格上升

执政者的挑战

该报告预测，全球金融资产将在2022年缩减超过2%，这会是自2008年全球金融危机以来，首次对金融资产的重大打击。而且与2008年金融海啸之后相对迅速的回升相比，这一次的中期前景较为暗淡，到2025年，金融资产的平均名义增长率（Average nominal growth，编注：以当下价格为基础的增长率，将通货膨胀也列入计算，能够反映经济活动的真实情况）预计为4.6%，远不及过去三年（2021-2019年）的10.4%。

未来几年内，政策制定者面临着巨大的挑战，要掌握能源危机，确保绿色转型和刺激经济增长，报告指出，已经没有「实施错误政策的空间」了。

中国经济增长放缓影响亚洲

报告称，回首过去十年，在全球范围内，私人家庭的金融总资产在2011年至2021年期间平均每年增加7.1%。然而，在国家和地区层面存在着明显的差异。中国以过去十年平均15%的年增长率位居榜首，紧随其后的是拉丁美洲，其年增长率也达到了两位数11.5%。不过，中国去年的年增长率（12.2%）明显低于十年平均。报告认为，此现象部分反映了中国严格的「清零政策」导致的经济增长放缓。

2021年，债务在（日本以外的）亚洲国家的增长速度与过去十年的平均水平相比稍有缓和，报告推测，部分原因可能是受中国市场的发展影响：新冠疫情和房地产危机使消费者的信心受挫。

中国房地产危机使消费者的信心受挫

中国房地产危机使消费者的信心受挫

亚洲富裕程度超越欧洲

值得一提的是，报告指出中国和日本是仅次于美国的两个最富有的国家。中国私人家庭的金融资产总额估计为32万亿欧元，占全球金融资产总额的14%，而日本则为16万亿欧元。在十年前，日本曾是亚洲最富有的国家，而当时中国排名第二。如今中国的崛起不仅改变了亚洲内部的排名，也改变了全球层面的排名：亚洲已经取代欧洲，成为仅次于美国的第二大富裕地区。

在人均金融总资产方面也有明显差异，从巴基斯坦的650欧元到瑞士的345,980欧元不等。中国以金融总资产计算是第二富有的国家，但在人均排名中只排在中下层，仅22,280欧元。其他亚洲国家的数据包含：新加坡173,610欧元、台湾164,610欧元、日本127,190欧元。

关于财富阶层的人口比例，个人净金融资产低于9,700欧元的低收入群体在世界上以77%占多数，介于9,700欧元和58,400欧元的中等收入群体占12%，而净金融资产超过58,400欧元的高收入人群则占11%。亚洲（日本以外的）的两个较高收入阶层的比例从6%增长到14%，这种变化主要是由中国推动的：全球中等收入阶层和高收入阶层中，有高达80%的人说中文。

（安聯全球财富报告、每日新闻）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

对亿万富豪们额外征税：你支持吗？

相关内容

Chinese President Xi Jinping, top center, and Premier Li Keqiang, top center right, with other delegates during the closing session of the National People's Congress (NPC), at the Great Hall of the People, in Beijing, Thursday, March 11, 2021. China’s ceremonial legislature has endorsed the ruling Communist Party’s latest move to tighten control over Hong Kong by reducing the role of its public in picking the territory’s leaders.(Roman Pilipey/Pool Photo via AP)

德语媒体：大权独揽的习近平 12.10.2022

十月十六日，中共二十大将在北京召开。一般认为，习近平将打破常规，开启他的第三届中共总书记任期。中国政局今后的发展走向，也受到德语媒体的广泛关注。

17.01.2022 TOPSHOT - Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab listen Chinese President Xi Jinping seen on the TV screen speaking remotely at the opening of the WEF Davos Agenda virtual sessions at the WEF's headquaters in Cologny near Geneva on January 17, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

面对下行压力 习近平对中国经济前景充满信心 17.01.2022

虽然经济成长预期被下调，中国国家主席习近平仍对发展前景充满信心。奥密克戎对中国将产生怎样的影响，是目前人们最关心的问题。

TOPSHOT - People walk past a poster featuring Chinese President Xi Jinping with a slogan reading Chinese Dream, People's Dream beside a road in Beijing on October 16, 2017. As Chinese leader Xi Jinping prepares to embark on a second five-year term this week, the impulsive leaders of North Korea and the United States could spoil his party. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

中共二十大：习近平的权威堪比教宗 11.10.2022

在即将召开的中共二十届党代会上，习近平想要打破以往的任期限制，谋求毛泽东时代以来最高程度的集权。即便是现在，中国的政治自由空间也已经远远小于十年前。

广告
德国德累斯顿 Fraunhofer研究所的研究人员手持高精芯片

打击中国芯片业 美国恐会伤及自身

美国针对中国芯片产业最新打出的重拳，可能也会伤及自身。最新的消息显示已经有许多非中国芯片企业得到了各种程度的“豁免”。但是针对中国芯片产业来说，美国政府新规的打击效应，已经显现。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  