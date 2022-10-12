最新全球财富报告：中高收入阶层80%说中文

（德国之声中文网）金融服务公司安联集团（Allianz）10月12日公布《2022年全球财富报告》，分析了近60个国家的资产和债务状况。该报告提到，2021年可能是经济大幅增长的最后一年，接下来的2022年是个转折点，世界在一年内发生「翻天覆地的转变」。

报告标题以「最后的欢呼」（The last Hurrah）点出2021年的经济荣景：货币政策驱动股票市场一路走高，家庭财富受惠，全球金融资产连续第三年实现了两位数的增长，达到233万亿欧元（+10.4%）。在过去的三年里，私人财富增加了60万亿欧元。其中，三个地区在资产增长方面表现突出，分别是：日本除外的亚洲区（+11.3％）、东欧（+12.2%）和北美洲（+12.5%）。主要的资产增长动力是股票市场的繁荣，为2021年的财富增长贡献了约三分之二。

德国每日新闻引用安联经济学家霍尔茨豪森（Arne Holzhausen）所言：「人们在新冠疫情期间没怎么花钱」。尽管疫情打乱了生活节奏，但一方面人们省下了度假、上餐厅和交通费的开销，另一方面，国家还会补偿国民的收入损失，人们的储蓄因此增加了。

报告接着指出，2022年是一个转折点。在年初，乌俄的战争扼杀了新冠疫情之后的复苏，同时使世界发生了翻天覆地的转变：通货膨胀率飙升、能源和粮食匮乏、各国政府的货币紧缩方针打击经济和市场。在家庭金融资产价值连续三年创下新高之后，货币紧缩正在挤压经济和市场，「按实际价值计算，家庭将失去十分之一的财富」。

乌俄战争导致能源价格上升

执政者的挑战

该报告预测，全球金融资产将在2022年缩减超过2%，这会是自2008年全球金融危机以来，首次对金融资产的重大打击。而且与2008年金融海啸之后相对迅速的回升相比，这一次的中期前景较为暗淡，到2025年，金融资产的平均名义增长率（Average nominal growth，编注：以当下价格为基础的增长率，将通货膨胀也列入计算，能够反映经济活动的真实情况）预计为4.6%，远不及过去三年（2021-2019年）的10.4%。

未来几年内，政策制定者面临着巨大的挑战，要掌握能源危机，确保绿色转型和刺激经济增长，报告指出，已经没有「实施错误政策的空间」了。

中国经济增长放缓影响亚洲

报告称，回首过去十年，在全球范围内，私人家庭的金融总资产在2011年至2021年期间平均每年增加7.1%。然而，在国家和地区层面存在着明显的差异。中国以过去十年平均15%的年增长率位居榜首，紧随其后的是拉丁美洲，其年增长率也达到了两位数11.5%。不过，中国去年的年增长率（12.2%）明显低于十年平均。报告认为，此现象部分反映了中国严格的「清零政策」导致的经济增长放缓。

2021年，债务在（日本以外的）亚洲国家的增长速度与过去十年的平均水平相比稍有缓和，报告推测，部分原因可能是受中国市场的发展影响：新冠疫情和房地产危机使消费者的信心受挫。

中国房地产危机使消费者的信心受挫

亚洲富裕程度超越欧洲

值得一提的是，报告指出中国和日本是仅次于美国的两个最富有的国家。中国私人家庭的金融资产总额估计为32万亿欧元，占全球金融资产总额的14%，而日本则为16万亿欧元。在十年前，日本曾是亚洲最富有的国家，而当时中国排名第二。如今中国的崛起不仅改变了亚洲内部的排名，也改变了全球层面的排名：亚洲已经取代欧洲，成为仅次于美国的第二大富裕地区。

在人均金融总资产方面也有明显差异，从巴基斯坦的650欧元到瑞士的345,980欧元不等。中国以金融总资产计算是第二富有的国家，但在人均排名中只排在中下层，仅22,280欧元。其他亚洲国家的数据包含：新加坡173,610欧元、台湾164,610欧元、日本127,190欧元。

关于财富阶层的人口比例，个人净金融资产低于9,700欧元的低收入群体在世界上以77%占多数，介于9,700欧元和58,400欧元的中等收入群体占12%，而净金融资产超过58,400欧元的高收入人群则占11%。亚洲（日本以外的）的两个较高收入阶层的比例从6%增长到14%，这种变化主要是由中国推动的：全球中等收入阶层和高收入阶层中，有高达80%的人说中文。

（安聯全球财富报告、每日新闻）

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