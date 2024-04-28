“最想前往工作国家” 德国居非英语国家榜首

一项研究显示，德国是最受外国人才青睐的非英语系国家就业目的国。柏林是最受欢迎的目的地之一。

(德国之声中文网) 在本周三（4月24日）公布的最受欢迎海外工作排行榜中，德国在非英语国家中名列榜首。根据市场研究《2024年全球人才解密报告》，德国在“最想前往就业”国家中排名第五位，而前4名都是英语系国家。

今年最受外国求职者青睐的就业目的国是澳大利亚，紧追在后的是美国以及2020年的榜首加拿大。德国虽被英国击败无缘第四，但仍是最受欢迎的非英语系国家。

在波黑（32%）、土耳其（30%）、巴基斯坦（26%）和匈牙利（26%）受访者见，德国是特别受欢迎的就业目的国。

这份去年12月进行的研究显示，全球约有四分之一人（23%）正在积极寻找海外就业机会。愿意出国求职的人占63%，略低于2020年的66%，也远低于2018年的78%。

而德国受访者出国求职的意愿明显较低。调查显示，不到半数受访者有意出国就业，只有不到7%在积极寻找其他地方的工作。

德国受访者最想前往工作的国家是邻国瑞士和奥地利，其次是美国和西班牙。

人们不愿意移居国外的原因包括与国家的情感联系、安全考量、语言障碍以及缺乏移民知识。

大量移民会威胁德国社会吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国有何吸引力？

这份全球研究还表明，在大多数情况下，具体工作内容是求职主要诱因，而非这个国家的特定优势。德国也是如此。在移居德国的受访者中，近四分之三是因为工作质量选择德国。

其次的考量是安全（49%）、金钱因素（48%）、创新潜力（36%）和德国的医疗保健系统（34%）。

在求职者中，77% 的人希望未来的雇主能在移民程序、申请签证和工作许可方面为其提供协助。报告作者指出，这些协助有助于解决人力短缺问题。

“这么多人想到德国找一份好工作，这是一个巨大的机遇。”研究报告共同作者、招聘平台Stepstone劳动力市场专家齐默尔曼（Tobias Zimmermann）表示：“政界和商界应该更紧密合作，共同促进更灵活、更快速地融入劳动力市场。”数百中国人买签证“移民”德国 警方称或被遣返

全球哪些城市最受欢迎？

在全球最受欢迎的城市排名中，伦敦蝉联第一，阿姆斯特丹、迪拜、阿布扎比和纽约紧随其后。柏林排名第六，法兰克福则是首次上榜，位居第40位，慕尼黑紧随其后，占据排行榜第41位。

该研究报告由管理咨询公司波士顿咨询公司、招聘平台Stepstone和招聘机构The Network 于周三发布，共有来自 188 个国家的150735名受访者参与调查，其中包括德国14000人。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。