 最年轻国家即将诞生？前德国殖民地公投独立 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2019

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时政风云

最年轻国家即将诞生？前德国殖民地公投独立

太平洋布干维尔岛的绝大多数居民选择退出巴布亚新几内亚并宣布独立。为争取独立，该岛曾发生一场极为血腥的内战。

Papua-Neuguinea Bougainville Unabhängigkeits-Referendum (picture- alliance/AP Photo/UN/S. Aupong)

排队参加投票的原住民

（德国之声中文网）在太平洋岛屿布干维尔岛上举行的一次全民投票中，大多数人赞成脱离巴布亚新几内亚。据位于首府布卡（Buka）的选举委员会公布的消息，在迄今巴布亚新几内亚的这个自治省的18万选民中，近98％的人投票支持独立。因此布干维尔很可能将成为世界上最年轻的国家。

但是这一投票结果还需获得巴布亚新几内亚议会的批准。支持独立的居民所取得的巨大胜利将加大让莫尔兹比港政府不要阻挡这个自治岛屿独立要求的压力。

Papua-Neuguinea Insel Bougainville (Imago Images/F. Stark)

布干维尔主岛上的村庄

公民投票委员会负责人，前爱尔兰总理·埃亨（Bertie Ahern）呼吁各方承认这一公投结果。他说，这表明"笔的作用超过武器"。公民投票是迈向该岛和平未来的一步。

包括布干维尔岛在内的巴布亚新几内亚地图

根据巴布亚新几内亚政府在2001年与布干维尔各派签署的一份和平协议，布干维尔可以举行独立公投。该协议的签署结束了布干维尔叛乱分子与巴布亚新几内亚安全力量以及外国雇佣军之间的冲突。在长达十年的冲突中，超过15000人被杀害，数千人被驱逐。

Papua-Neuguinea Bougainville | unverbindliches Referendum über Unabhängigkeit (Reuters/Jeremy Miller/Bougainville Referendum Commission)

参加公民投票的居民

由于独特的地理环境，全民投票进行了两个多星期。该地区面积不到9000平方公里，由主要岛屿布干维尔岛，北部的布加岛和几个较小的群岛组成。

Papua-Neuguinea Insel Bougainville (Imago Images/robertharding)

首都布卡港的船只

该岛屿以法国冒险家安托万·德·布干维尔的名字命名。从1880年代到第一次世界大战期间，布干维尔岛是德国新几内亚的一部分。之后被澳大利亚占领，直到1975年她终于成为巴布亚新几内亚的一部分。

布干维尔岛蕴藏着较大的铜和金矿矿藏。但是岛上居民非常贫穷。除此之外，他们还忍受着采矿带来的环境问题的困扰。

李京慧/乐然 (德新社、法新社)

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