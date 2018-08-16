最常见的性传播疾病——衣原体感染

（德国之声中文网）我们真的像自己想象中一样思想开通而解放吗？至少在性传播疾病方面，恐怕不是的，在衣原体感染问题上也是一样。这个话题女性不愿谈，男性更不愿谈，而"中枪"的男女都有。在世界范围内，衣原体感染是最常见的性传播疾病。这个细菌性传染病主要侵袭阴道、阴茎、肛门、尿道这些性器官的粘膜。

对于一个浪漫夜晚、激情约会而言，衣原体感染应该不是一个好话题。然而在第一次"亲密接触"时，保护措施就很重要，避免感染他人以及被他人感染。最好的保护措施是戴上安全套。毕竟，感染起来很快，而从感染到发病一般是一周到三周的时间。

恐惧和羞耻都是无用的，但医生的建议很有用。只要治疗及时，就不会带来后遗症。然而识别衣原体感染，并不容易。最重要的症状是：阴茎、阴道或者肛门有分泌物；小便时有灼痛或疼痛感；阴道性交或者肛交疼痛。另外对于女性而言，如果在非月经期出血，也可能是感染的症状。

导致不孕不育

常常都是伴侣们遇到不孕不育问题来看医生时，才发现患上这种疾病。在最糟糕的情况下，感染已有数年，已在体内蔓延，导致女性以及男性不孕不育。

"80%的（患病）女性没有任何症状"，波鸿性病医学和健康中心的负责人布罗克梅尔（Norbert Brockmeyer）解释道。他说，"50%到60%因为不孕不育就医的伴侣，都曾经发生过衣原体感染，而这被认为是造成不孕不育的原因之一"。在德国，目前推测有10万名女性因为衣原体感染而无法怀孕。

对于女性而言，衣原体感染位于阴道区域，细菌可能继续蔓延至下腹部。"在阴道或子宫颈内，无法再检测到细菌，但输卵管可能会粘在一起，卵巢也被感染。感染甚至可能导致肿瘤"，布罗克梅尔说。

对于男性而言，衣原体感染可能通过尿道进入阴囊，并感染睾丸。在最糟糕的情况下，输精管会粘在一起，并进一步导致其他炎症，也可能导致不育。

前列腺也可能受到影响。"甚至有迹象显示，衣原体病原体可能加速前列腺癌的发展"，布罗克梅尔说。但他表示，这个领域还需要更多针对细节的研究。

在衣原体感染未获治疗的情况下，感染艾滋病毒的风险增加，因为对于炎症，粘膜更敏感并且更具渗透性。

谁来帮忙？

如果出现衣原体感染的症状，和伴侣就这个话题进行交流，并且去看医生非常重要。"双方都应该接受检查，否则可能反复感染"，布罗克梅尔建议说。

女性应该去看妇科医生，男性应该去看泌尿科或者皮肤性病科医生。

布罗克梅尔医生表示，通常是使用抗生素治疗 ，服用7天，通常情况下就可以药到病除，去除传染的风险。在病好后4周至6周，患者应该去复查，看看是不是完全痊愈了。否则要接受另一种治疗。布罗克梅尔医生说，复查非常关键，然而在德国这样做的人却太少。

宫颈刮片检查可以诊断衣原体感染

不要不好意思！

对于许多性传播疾病来说，实际患病数据都要比统计数据高，这对于衣原体感染同样适用。这很大程度上是因为羞于去看医生。毕竟在医生那里要面对关于性生活的问题。而传染有很多途径。

布罗克梅尔医生说，可能口腔传染，也可能咽喉传染。可能生殖器传染，也可能肛门感染，而这些器官之间也可以互相传染。"我们必须在不同的部分做切片测试，检查病原体。因为在生殖器以外的部位，感染率至少也同样高"，他说。

这位医生还表示，衣原体感染可能发展为慢性的。"就像是灌木丛中的火一样慢慢地燃烧，在某些时候，可能再次变成一场大火。"