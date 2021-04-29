最富有美国人交税比普通工人还少

(德国之声中文网）2007年和2011年，贝索斯未上交一美分个人所得税，2018年，所得税申报为零；而另一亿万富翁、前纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）、著名投资人伊坎（ Carl Icahn ）和慈善家、大投资者索罗斯（George Soros）亦不吝使用避税伎俩。这是美国非盈利新闻调查平台ProPublica对美国国税局（IRS）大量记录的分析得出的结论。

ProPublica作者写道，若计入社会保障和医疗保险，则最富有的25名美国人缴纳的税款，平均来看比许多普通工人还要少，而他们采用的规避纳税策略并不违法。

作者们指出，富有的名人们反能从美国现行的应纳税收入定义中受益。例如，美国税法不涉及股票或房地产等资产价值的增长，而只规定，在出售相关资产收益时方需缴税。

打破神话

ProPublica的报告明确指出，该研究结果打破了 "美国税收制度的基础神话：每个人都贡献其公平份额，最富有的美国人贡献最多"。这一研究结果有可能激化有关美国最富者与所有其他人之间日益增长的不平等的争议。

民主党参议员沃伦（Elizabeth Warren）就此表示："我们的税收制度是为亿万富翁操纵的，与工薪家庭截然不同，他们并非通过诚实劳动发财"。她呼吁，美国需征收财富税，"这样，极端富有的人才会支付他们的公平份额"。长期以来，沃伦一直致力于推动向超级富豪征收更高税，其中包括对股票和房地产。

调查记者们未透露如何获得了上述机密税务数据。美财政部正试图找到答案。该部总监、联邦调查局（FBI）和华盛顿美国检察官办公室纷纷介入调查。美国国税局也着手调查泄密事件。根据美国法律，未经授权披露政府机密信息属于非法。

显赫的避税者圈 家居用品巨头 涉及家居用品巨头宜家（Ikea）。宜家的一句很有名的广告词句式是“你还在...或者已经...？”其实也可以这么问：“你还在规避，或者已经交纳了？”人们怀疑，宜家在荷兰得到了违规的税务优惠。欧盟竞争事务委员维斯塔格（Margrethe Vestager）指出，各成员国不能允许企业通过把赢利人为转移至别处而得以少交税。

显赫的避税者圈 亚马逊税少 卢森堡减免了电商亚马逊（Amazon）税金2.5亿欧元。欧委会称，这违反欧盟资助法。欧委会指出，由此，亚马逊约四分之三赢利未被征税，而它所交税之比例只相当于当地企业赢利税的四分之一。欧盟因此希望卢森堡讨回这笔钱，—不过，卢森堡拒绝从命。

显赫的避税者圈 “让世界变得更美好” 这是美国苹果公司的目标。要是该企业也交税的话，事情就好办了。然而，欧委会指出，相反，爱尔兰给予了不恰当的税收优惠待遇，使苹果公司占尽好处，省下130亿欧元。爱尔兰不愿征收这笔巨款，所依据的原则是：宁可少拿钱，也不能让苹果走人。

显赫的避税者圈 耐克因“天堂文件”曝光 有着强烈运动感的那个标志的体育品生产商耐克也在利用复杂架构，极力少交税。其做法是：耐克旗下公司向另一家子公司开账单，造成耐克在欧洲几乎无赢利这一假象，由此，税额也就低下。

显赫的避税者圈 驳回法国的要求 和其它公司一样，谷歌（Google）也把欧洲总部设在爱尔兰。尽管如此，法国仍要求它为2005年至2010年交纳10亿欧元以上税金，理由是，该公司向法国主顾出售了广告服务。然而，巴黎行政法院裁决说，由于谷歌的法国分支并非“长期公司”，所以无需补税。

显赫的避税者圈 脸书（Facebook）认错 社交媒体巨头脸书也受到大量抨击。这家美国康采恩作出反应，至少是在口头上宣布，对在各单个国家的广告经营额征税，而不是在其爱尔兰国际总部。

显赫的避税者圈 威立雅（Veolia）挨批 《南德意志报》指出，过去5年里，法国公司威立雅避税5亿欧元，且“完全合法”。该企业经营饮水和净化装置以及垃圾处理、供应电力，2016年度经营额超过240亿欧元。然而，该康采恩多年来几乎不用缴税。

显赫的避税者圈 必须强化监管 经济学家们估计，每年，欧盟成员国因国际康采恩采用避税手法而减少税收600亿欧元。为改变这一状况，欧委会计划改革税收制度。问题是，怎么才能最有效杜绝避税行为？想法已有一些，但尚无最终方案。



（德新社，美联社）

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