最大规模！28架中国军机进入台湾空域

（德国之声中文网）台湾国防部表示，本周二中国空军派出28架战机飞入台湾西南防空识别区（ADIZ），创下中国军机扰台最大规模记录。

中国方面没有立即发表评论。军机事件前夕，G7集团领导人上周如发布联合声明，其中就新疆人权等问题指责中国，并强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。北京则敦促G7成员国停止诽谤中国。

过去几个月，台湾多次谴责中国派军机扰台进入台湾防空识别区，该识别区靠近南海北部台湾控制的东沙群岛。

台湾国防部表示，这次派出的28架军机包括14架歼16、6架歼11以及4架可携带核武器的轰6军机。

今年4月，中国派出25架军机飞入台湾的西南防空识别区；本次军机数量更多，创下中国军机扰台数量最高的纪录。台湾《苹果日报》报道，台湾空军执行广播驱离时，中国军机回应：“我是中国人民解放军海军航空兵，正在执行例行任务。”

中国国防部没有回应路透社的置评请求。

里根号航空母舰资料图片

与此同时，美国海军本周二表示，由里根号（USS Ronald Reagan）率领的航空母舰战斗群已经进入南中国海，将进行一系列军事演习。根据路透社报道，航空母舰战斗群在南海期间，将进行海上安全行动、海上打击演习、以及水面和空中单位之间的协调战术训练。

（路透社等）

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