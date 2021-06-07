 最大规模！28架中国军机进入台湾空域 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2021

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时政风云

最大规模！28架中国军机进入台湾空域

本周二（6月15日），中国派出28架军机进入台湾西南空域，其中包括可携带核弹头的轰炸机。台湾国防部指出，这是中国军机扰台数量最高的一次行动。与此同时，美国海军宣布，里根号航空母舰战斗群已进入南中国海执行任务。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8远距离支援干扰机

    运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    空警-500

    空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8技术侦察机

    它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8反潜机

    运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-9通信对抗机

    运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

  • Infografik/Karte - Taiwan`s Air Defence Identification Zone - EN

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    台湾防空识别区

    这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。


  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8远距离支援干扰机

    运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    空警-500

    空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8技术侦察机

    它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8反潜机

    运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-9通信对抗机

    运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

  • Infografik/Karte - Taiwan`s Air Defence Identification Zone - EN

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    台湾防空识别区

    这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。


（德国之声中文网）台湾国防部表示，本周二中国空军派出28架战机飞入台湾西南防空识别区（ADIZ），创下中国军机扰台最大规模记录。

DW.COM

中国12日派出25架军机飞入台湾的西南防空识别区，创下中国军机扰台数量最高的一次行动。中国军事专家葛来仪警告，中国的「灰色地带冲突」是台湾未来几年面临最大的风险，但近期武统则是误判。

在中国解放军连日派战机飞入台湾的防空识别区後，前美国国防部官员唐安竹 (Drew Thompson) 告诉德国之声，中国此举是惯性的军事行动，并非直接向拜登政府发出警讯。

中国方面没有立即发表评论。军机事件前夕，G7集团领导人上周如发布联合声明，其中就新疆人权等问题指责中国，并强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。北京则敦促G7成员国停止诽谤中国。

过去几个月，台湾多次谴责中国派军机扰台进入台湾防空识别区，该识别区靠近南海北部台湾控制的东沙群岛。

台湾国防部表示，这次派出的28架军机包括14架歼16、6架歼11以及4架可携带核武器的轰6军机。

今年4月，中国派出25架军机飞入台湾的西南防空识别区；本次军机数量更多，创下中国军机扰台数量最高的纪录。台湾《苹果日报》报道，台湾空军执行广播驱离时，中国军机回应：“我是中国人民解放军海军航空兵，正在执行例行任务。” 

中国国防部没有回应路透社的置评请求。

Flugzeugträger USS Ronald Reagan

里根号航空母舰资料图片

与此同时，美国海军本周二表示，由里根号（USS Ronald Reagan）率领的航空母舰战斗群已经进入南中国海，将进行一系列军事演习。根据路透社报道，航空母舰战斗群在南海期间，将进行海上安全行动、海上打击演习、以及水面和空中单位之间的协调战术训练。

（路透社等）

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DW.COM

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

今年9月以来，台湾军方和媒体频频发布消息称大陆军机飞入台湾防空识别区，甚至飞过海峡中线。台湾国防部最近曝光其中部分机型。  

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