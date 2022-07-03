最后甩卖——宜家结束在俄业务

（德国之声中文网）"从7月5日起的几周内，你可以在ikea.ru上购买宜家的商品。只要有库存就会一直销售。"宜家在其俄罗斯网站上做出上述宣布。

不过，到莫斯科时间周二上午11点，顾客都无法向网上购物篮添加物品。宜家的俄罗斯新闻处没有立即发表评论。

宜家在俄罗斯仍以MEGA品牌经营着14家商场。但在那里的17家家具店仍然关闭。

宜家3月份时暂停了在俄罗斯和白俄罗斯的运营。上个月，宜家表示，它将出售在俄罗斯的工厂，关闭办公室，并减少在该国的15000名员工，因为不期望在可预见的将来在俄罗斯恢复销售。宜家还称，将继续向在俄罗斯的近15000名员工支付工资，直到8月底。

宜家改变了我们的居家文化 丰富多彩的宜家世界 从老人到小孩，几乎没有人未来过宜家。从1970年代开始，宜家家具店便开始遍布整个欧洲。在宜家家具店，无论是带有玩具的儿童游乐室还是客厅的布置或者是厨房的技术装置都令人耳目一新。不过要注意的是，所有家具都要自己组装噢！

宜家改变了我们的居家文化 畅销将近30年的比利书架 我们的父母当年都是到家具店购买柜子、床和书架，然后由家具店送货上门。但是这已经发生了变化。如果搬家的话，只花38欧元购买的书架可能就会被丢弃。一次性文化早在宜家之前就有了，但是如今一次性家具已经成为这家瑞典家具店的主流文化。

宜家改变了我们的居家文化 自己动手组装 宜家家具店实际上出售的不是家具，而是要由顾客自己运回家的包装好的家具零配件 。这是给宜家带来巨额利润的一种商业模式。因此，宜家的自己组装文化也遍布全球。

宜家改变了我们的居家文化 犹如全球畅销书的产品目录 宜家的产品目录就如同一本世界畅销书。它按期出版发行就像是每年必到的复活节兔子和圣诞老人一样可靠。它将宜家家具放置于柔和的光线之下，看上去美观、大方，增强了人们的购买欲望。 宜家商品目录也体现了全球不同的生活习俗。例如这本以色列东正教版本的目录就完全没有妇女的图片。

宜家改变了我们的居家文化 宜家经典家具 宜家家具从普通的外观到经典设计走过了一个很长的路程。先是使用自己的设计师，也采用“启发性”设计。如今有很多著名设计师在这家瑞典公司工作。成立40多年来，宜家家具已经成为设计界的经典之作。

宜家改变了我们的居家文化 老建材商店的启示 它们实用，功能性强，价格便宜 - 这使得许多宜家家具适合大规模生产。不仅宜家的创始人英格瓦·坎普拉德（Ingvar Kamprad），还有设计专家都谈到了宜家的民主化设计。宜家采用了古老的包豪斯建材商店的经营模式，并为家具销售进行了极为简化的改革。

宜家改变了我们的居家文化 规模庞大的停车场 所有宜家商店前都带有庞大、通常停满了汽车的停车场。这个瑞典家具巨头见证了西方文明社会的机动化发展进程。这张图片慑于1974年慕尼黑附近首家宜家开张之际。每到周日，宜家家具店前的宽阔停车场通常成为跳骚市场或者驾校练车场。

宜家改变了我们的居家文化 宜家创始人英格瓦·坎普拉德 英格瓦·坎普拉德（ Ingvar Kamprad）创建的宜家如今发展成为一个国际跨国公司。低廉的价格，功能性强的设计，简单实用和注重核心部分成为宜家成功的秘诀。坎普拉德和他的具有革命性的家具销售改变了我们的日常文化。现在这位宜家创始人在其瑞典家乡与世长辞，享年91岁。



宜家的所有者英格卡集团（Ingka Group）6月表示，它对有朝一日重返俄罗斯持开放态度，但现在条件还不具备。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有数十家国际公司暂停了在俄罗斯的业务。麦当劳、法国兴业银行(SOGN.PA)和雷诺(RENA.PA)等近40家公司已宣布出售在俄罗斯的资产或将业务交给当地的管理人员。

观看视频 02:26 俄罗斯麦当劳改名易主再开张

（路透社）

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