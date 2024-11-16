最后几周总理任期 肖尔茨还能做些什么

跛脚鸭？也不尽然。德国总理肖尔茨决心利用他领导的本届政府任期的最后几周，通过他认为至关重要的几项法律。然而，他将不得不依赖反对党的支持来实现这些目标。

（德国之声中文网）本周，在德国联邦议院的一次演讲中，肖尔茨在偶尔充满火药味地对其前财政部长表达不满的同时，也试图用温和的语调来向反对党寻求和解。

"我提议，我对议会的呼吁是：在我们团结的地方，让我们统一行动。如此有利于我们的国家。"他在演讲中说道。随后，他列举了一些目前在议会流程中受阻的法案，希望在他任期结束前予以推进。这些法案包括保护宪法法院、增加儿童福利以及减税等内容。

肖尔茨的发言主要针对中右翼的基民盟（CDU）及其巴伐利亚姊妹党基社盟（CSU）。在肖尔茨领导的社民党（SPD）与自民党（FDP）联盟破裂后，这一中右翼联盟如今掌握了议会的大部分政治权力。

基民盟的愿望与风险

基民盟/基社盟党团领袖弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）（可能是下任总理）警告肖尔茨，他的政党不会成为"您那破碎联盟的后备队员"。不过，政治观察人士指出，双方仍有合作空间，确实存在梅尔茨所在政党也希望在2025年2月23日联邦议院选举之前通过的一两项法案。

事实上，其中一项法案已经在本周四获得通过，得到了联邦议院除外极右翼选项党（AfD）和左翼党（Die Linke）以外所有政党的支持。然而，这项法律相对较小，主要是规范农场继承问题。合作能否继续尚未可知，因为在即将到来的选举中，与肖尔茨合作对基民盟来说是一种战术风险。

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巴伐利亚图青政治学院院长乌尔苏拉·明施（Ursula Münch）认为，在接下来的几周内，基民盟将尽量减少与肖尔茨少数派政府的合作。

"即便是那些基民盟可能认为值得争取的法规，基社盟也会施加压力，因为他们不想提升肖尔茨的形象。"她对德国之声表示。

梅尔茨也清楚地意识到，任何合作都可能让他面临来自极右翼选项党（AfD）和民粹主义政党"莎拉·瓦根克内希特联盟"（BSW）的攻击。这些党派喜欢将基民盟和社民党描绘为主流政治阶层的"垄断集团"。

由于选项党可能会在明年2月的大选中大幅增加其在联邦议院的席位，因此现在通过宪法法院保护法案被认为至关重要。 图像来源: Uli Deck/dpa/picture-alliance

确定通过的法案：保护宪法法院

目前，肖尔茨的主要计划中，只有一项可以确定获得基民盟/基社盟支持：所谓的"反AfD"宪法法院保护法案。

该法案由基民盟议员协助起草，旨在确保宪法法院的法官人数（16人）、任期（12年）和最高年龄（68岁）被写入德国宪法中。另一项相关法案也正在制定中，旨在创建在德国议会陷入僵局时选举法官的替代途径。

这些法律将有效防止选项党（或任何赢得联邦议院三分之一以上席位的政党）阻止法院新法官的遴选或改变相关规则。 由于选项党可能会在明年2月的大选中大幅增加其在联邦议院的席位，因此现在通过该项法案被认为至关重要。

有望实现的计划：减税与援助乌克兰

除宪法法院保护法案之外，肖尔茨的其他计划仍有待商讨。基民盟/基社盟已表态，只有在肖尔茨于12月16日因信任投票失败而触发下一次选举后，才会开始谈判。

目前较为确定的，是德国对乌克兰的支持。社民党、基民盟和绿党都认为这一支持至关重要。然而，由于联合政府未能就2025年的预算达成一致（这也是政府崩溃的原因），对乌克兰的额外支持尚未得到批准--尽管现有订单不受影响。肖尔茨希望基民盟能尽早同意拨款，但这还需要讨论。

另一个可能获得基民盟支持的项目是援助陷入困境的工业部门。工业高能耗问题是梅尔茨周三演讲的主要议题之一，也是在10月行业峰会的焦点。肖尔茨希望为工业部门引入能源价格上限。梅尔茨可能会支持类似的举措，但前提是他认为这一问题急需解决，不能等到他成为总理后再处理。

还有一项计划，无论是否得到基民盟/基社盟的支持，都有机会在联邦议院获得通过，那就是引入减税措施，以防止"税级攀升"--即工资上涨将收入者推入更高的税级，从而导致实际收入下降。

这项税收减免计划是自民党的主张，尽管出现分裂，但预计该党仍将支持该计划。 据说它价值 230 亿欧元，这可能会给政府财政留下漏洞。

较难通过的法案：养老金改革、增加儿童福利和"德国通票"

肖尔茨可能不得不放弃他的许多重大计划，其中包括由社民党主导的劳动部制定的养老金改革草案，计划在2039年之前将养老金水平维持在48%（相当于退休后收入占平均工作收入的比例）。

这一方案还包括引入股份制养老金，希望通过贷款和股市融资的2000亿欧元基金来减轻养老金保险体系的负担。基民盟和自民党均明确表示反对该方案，理由是维持高养老金水平会让年轻一代受损。

另一项现在看起来难以通过的社民党计划是将儿童福利从每月250欧元提高到255欧元。这可能需要等到下一届议会批准2025年预算后才能实现。理论上，联邦议院可以单独通过一项法案提高儿童福利，但正如明施所言："我不认为基民盟会给肖尔茨这个面子。"

同样处于困境的是"德国通票"（Deutschlandticket），一种以固定价格乘坐德国所有地方和区域交通的全国性通票。政府已决定继续这一方案，但将价格从每月49欧元提高到58欧元。然而，在基民盟/基社盟主导的政府下，其存续前景并不明朗。

目前，"德国通票"由联邦和各州政府共同补贴，但要延长该计划需改革补贴协议。而一些由保守党领导的州（如巴伐利亚州）希望彻底取消这一项目。

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