 最后一次520演说，蔡英文：战争不是选项 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

最后一次520演说，蔡英文：战争不是选项

台湾总统蔡英文5月20日发表执政7年最后一次“520”就职周年演说。她称“战争不是选项，任何一方都不能以非和平的方式片面改变现状”，台湾是“负责任的风险管控者”。

2023年5月20日，蔡英文就任台湾总统满7年，她发表了就职周年演说

2023年5月20日，蔡英文就任台湾总统满7年，她发表了就职周年演说

（德国之声中文网）在两岸紧张局势加剧之际，台湾总统蔡英文周六（5月20日）发表执政7年最后一次“520”就职周年演说，承诺维持台海和平稳定的现状。

蔡英文在台北总统府发表的这次讲话中说，“面对中国的文攻武吓，台湾人民冷静不躁进、理性不挑衅。”她强调，“战争不是选项，任何一方都不能以非和平的方式片面改变现状。”

“我们是负责任的风险管控者”

蔡英文表示，台湾既不会挑衅，也不会屈服于中国的压力。她说，在她任职期间，台湾人“向世界展现出台湾自我防卫的决心”。

这位台湾总统还称，“台湾虽然身处风险中，却绝对不是风险制造者。我们是负责任的风险管控者，台湾会跟全球的民主国家和社群站在一起，共同合作化解风险。”

中国政府宣称拥有台湾的主权，近期在加强对这个民主管理的岛屿的军事压力。

根据日本首相岸田文雄的声明，齐聚日本广岛举行峰会的七国集团（G7）领导人表达了寻求和平解决台湾问题的承诺。

蔡英文透露，台湾官员目前正在与美国拜登政府就价值 5 亿美元的武器援助进行讨论，旨在解决因疫情造成的延误。

她强调维持台湾在全球供应链的关键地位的重要性。台湾在生产先进半导体芯片方面发挥着至关重要的作用，蔡英文表示，未来，台湾将拿出更多、更有力的行动和作为，“打造出更具韧性的经济和产业，让台湾在全球供应链中的关键地位屹立不摇”。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

“不应为了选举利益而贩卖战争恐惧”

2024 年1 月举行总统大选之前，台湾正面临自中国的进一步军事威胁，两岸关系是竞选议程的焦点。由于任期限制，蔡英文将不会竞选连任。

周六，代表台湾主要反对党国民党参选的现任新北市长侯友宜表示，在蔡英文的领导下，台湾面临的选择是“和平与战争”。 他承诺通过对话与交流维护地区稳定。

对此，蔡英文强调，台湾各政党应就维护和平达成共识，并告诫“政治人物不应为了选举利益而贩卖战争恐惧”。

民进党已于今年4月宣布提名现任副总统赖清德参选台湾总统

更多阅读——台湾总统大选：战争与和平之间的抉择？

（法新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

北京将如何解决台湾问题

DW.COM

客座評論：台灣政治人物的必要技能

正在積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘因爲在造勢活動上台語結巴而被批評，台語或其他台灣常用語言是否流利，雖然不見得會決定當選與否，但是在台灣政治上卻是一項很重要的技能。

民主的可能樣貌？理想與現實中的「人選之人」

在台灣談政治，可以完全不討論中國、不討論兩岸關係和統獨議題嗎？台劇《人選之人—造浪者》創造了這樣的可能。劇中以文宣幕僚為焦點，替台灣人設想出未來可能的選戰樣貌，進而帶來療癒；然而，對中國民眾來說，從虛構台劇對照當前中國現實，衝擊感或許更大。

相关内容

15.04.2023+++ Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Wang Yi, Mitglied des Politbüros und Direktor des Büros der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees Chinas, treffen sich zu einem Arbeitsfrühstück im Großen Saal des Hotel St. Regis Bejing.

德语媒体：乌克兰战争与台海局势 18.04.2023

为期三天的七国集团外长会议，周二在日本闭幕。各国除了承诺加强对俄制裁之外，也对中国在台湾海峡不断升级的军事威胁提出警告。

In this image taken from video footage run Saturday, April 8, 2023 by China's CCTV, a Chinese fighter jet performs an mid-air refueling maneuver at an unspecified location. The Chinese military announced exercises around Taiwan on Saturday in a new act of retaliation for a meeting between the U.S. House of Representatives speaker and the president of the self-ruled island democracy claimed by Beijing as part of its territory. (CCTV via AP)

军演进入第二天 蔡英文：对台海周边安全情势有即时掌握 09.04.2023

中国昨日开启在台湾周边地区的军演。美国表示密切关注事态发展。台湾总统蔡英文回应军演时强调，台湾会和世界上所有热爱民主的伙伴站在一起，共同负起确保区域稳定繁荣的责任。

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG-69), deployed to the U.S. 7th Fleet area of operations, conducts underway operations, at an undisclosed location in South China Sea, in this handout picture released on April 10, 2023. U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

美舰法舰分别通过台海 中方反应区别明显 17.04.2023

美国海军“米利厄斯号”驱逐舰4月16日通过了台湾海峡，中国军方在次日表示抗议，指责美军“公开炒作”。不过，就在一周前中国军队大规模围台军演期间，法国海军一艘护卫舰穿越台湾海峡却没有引发中方任何公开不满。

广告

媒体看中国

China | Zentralasien-Gipfel in Xian

德语媒体：中国何以如此重视中亚

七国集团在日本举行峰会，就如何同俄罗斯和中国等专制政权打交道展开研讨之际，中国党和国家最高领导人习近平在古城西安同中亚五国领导人举行了高调的会晤。德语媒体普遍认为，这是中国扩大在中亚影响力的又一次重要尝试。