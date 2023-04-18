最后一次520演说，蔡英文：战争不是选项

（德国之声中文网）在两岸紧张局势加剧之际，台湾总统蔡英文周六（5月20日）发表执政7年最后一次“520”就职周年演说，承诺维持台海和平稳定的现状。

蔡英文在台北总统府发表的这次讲话中说，“面对中国的文攻武吓，台湾人民冷静不躁进、理性不挑衅。”她强调，“战争不是选项，任何一方都不能以非和平的方式片面改变现状。”

“我们是负责任的风险管控者”

蔡英文表示，台湾既不会挑衅，也不会屈服于中国的压力。她说，在她任职期间，台湾人“向世界展现出台湾自我防卫的决心”。

这位台湾总统还称，“台湾虽然身处风险中，却绝对不是风险制造者。我们是负责任的风险管控者，台湾会跟全球的民主国家和社群站在一起，共同合作化解风险。”

中国政府宣称拥有台湾的主权，近期在加强对这个民主管理的岛屿的军事压力。

根据日本首相岸田文雄的声明，齐聚日本广岛举行峰会的七国集团（G7）领导人表达了寻求和平解决台湾问题的承诺。

蔡英文透露，台湾官员目前正在与美国拜登政府就价值 5 亿美元的武器援助进行讨论，旨在解决因疫情造成的延误。

她强调维持台湾在全球供应链的关键地位的重要性。台湾在生产先进半导体芯片方面发挥着至关重要的作用，蔡英文表示，未来，台湾将拿出更多、更有力的行动和作为，“打造出更具韧性的经济和产业，让台湾在全球供应链中的关键地位屹立不摇”。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

“不应为了选举利益而贩卖战争恐惧”

在2024 年1 月举行总统大选之前，台湾正面临自中国的进一步军事威胁，两岸关系是竞选议程的焦点。由于任期限制，蔡英文将不会竞选连任。

周六，代表台湾主要反对党国民党参选的现任新北市长侯友宜表示，在蔡英文的领导下，台湾面临的选择是“和平与战争”。 他承诺通过对话与交流维护地区稳定。

对此，蔡英文强调，台湾各政党应就维护和平达成共识，并告诫“政治人物不应为了选举利益而贩卖战争恐惧”。

民进党已于今年4月宣布提名现任副总统赖清德参选台湾总统。

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（法新社、路透社）

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