最后一批亚美尼亚人逃离纳卡地区

（德国之声中文网）来自亚美尼亚的消息称，阿塞拜疆占领纳卡（纳戈尔诺-卡拉巴赫）后，最后一辆运送难民的车辆已经离开当地。亚美尼亚政府发言人巴格达萨里安（Naseli Bagdassarjan）在埃里温表示，迄今为止，已有十万零五百一十四人被强制移往亚美尼亚境内，此外，还有人乘坐私家车辆离开纳卡地区，其中包括很多老弱病残。亚美尼亚当局表示，仍滞留纳卡的人应尽快联络国际红十字会。此前曾有报道称，生活在纳卡的大约12万亚美尼亚人当中，绝大多数已经逃往亚美尼亚境内。

阿塞拜疆领导人则宣称，纳卡居民没有任何出逃的理由，他们应在法律框架内融入了当地的生活。同亚美尼亚不同，位于高加索南部的阿塞拜疆则是一个没有新闻自由和选举自由的专制国家。糟糕的人权记录更使该国时常遭到国际社会的批评。

"实现和平的时候已经到来"

阿塞拜疆总理阿里耶夫（Ilham Alijew）强调，阿塞拜疆一直是一个多民族和多宗教和平共处的国家。阿里耶夫在首都巴库一个集会上表示，在高加索地区促成和平的时机到了。此前，阿里耶夫曾宣布将向纳卡地区派遣数万名阿塞拜疆移民。

而亚美尼亚方面则指责阿塞拜疆在纳卡地区推行民族清洗政策。当地亚美尼亚族人担心遭受迫害和暴力。上周，阿塞拜疆军队发动攻势占领了这个阿塞拜疆和亚美尼亚长期争夺的地区。此后，不为国际社会承认的阿尔察赫共和国宣布投降，并同意于2024年1月1日自行解散。

为亚美尼亚军队运送给养的车辆遇袭

亚美尼亚指责阿塞拜疆在两国边界一带向一辆亚美尼亚车辆开火。亚美尼亚国防部在埃里温宣称："阿塞拜疆军队开枪造成了亚美尼亚方面的人员伤亡。据称，事件中一名亚美尼亚军方人员丧生，另有两人受伤，事发地点则是亚美尼亚村庄Kut附近。亚美尼亚方面表示，事发当时这辆汽车正在为边防士兵运送补给。阿塞拜疆方面则对相关指控予以驳斥。

"以亚美尼亚文明换取阿塞拜疆的天然气"

周日，布鲁塞尔有数千人走上街头抗议阿塞拜疆对纳卡的军事占领。示威者指责欧盟，为了继续获取来自阿塞拜疆的天然气，而对亚美尼亚人的苦难视而不见。示威者高举的横幅上写着："出卖亚美尼亚两千年的文明史，换取阿塞拜疆的天然气。" 参加此次示威集会的，包括来自欧洲各地的亚美尼亚人。集会组织者呼吁欧盟对亚美尼亚提供国际及人道援助，并对阿塞拜疆实施制裁。

德国联邦议院欧洲委员会主席、绿党政治家霍夫莱特（Anton Hofreiter）表示，鉴于阿塞拜疆对纳卡地区发起军事进攻，"必须立即重新审核同阿塞拜疆的天然气合同。" 与此同时，他还敦促欧盟尽快对阿塞拜疆实施制裁。

（法新社，路透社，德新社）

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