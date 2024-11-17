最后一场拜习会 中美领导人在秘鲁会晤

11月16日举行的拜习会上，中国领导人习近平警告美国不要在台湾问题上超越“红线”。美国总统拜登则强调，美国反对任何单方面改变台海现状的尝试。这有可能是拜登总统任内，双方的最后一次直接会晤。

（德国之声中文网）在秘鲁举行的亚太经合峰会期间，美国总统拜登和中国领导人习近平举行了会谈。两个月后，特朗普将正式出任美国新一届总统，有人担心，特朗普上台后，中美将再度爆发贸易战，并使双边关系进一步紧张化。

中国宣称对台湾拥有主权，并表示不排除动用武力促成统一的可能性。而美国同台湾虽然没有外交关系，却在保障台湾安全方面扮演着重要角色。

中国官方的中央电视台报道称，会晤期间，习近平对拜登表示，“台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利是中方的4条红线，不容挑战。这些是中美关系最重要的防护栏和安全网。”习近平强调，“台独”分裂行径同台海和平稳定水火不容；美方想要维护台海和平，关键是要认清赖清德和民进党当局的“台独”本性，慎之又慎处理台湾问题，明确反对“台独”，支持中国和平统一。

台湾外交部周日发表声明称，“正如美国等各方多次指出，中国持续在台湾周边进行军事挑衅行径，才是破坏区域和平稳定的最大祸源与对全球经济繁荣的重大威胁。”

美国总统拜登：美国反对任何单方面改变台海现状的尝试。图为今年十月中国举行“围台军演”。 图像来源: CHINA'S PEOPLE'S LIBERATION ARMY/AFP

中美双方领导人还就南中国海、俄乌战争以及朝鲜半岛局势交换了意见。中国官方的新华社报道称，习近平对拜登表示：“美国不应介入有关南沙岛礁的双边争议，不应纵容和支持挑衅冲动。”习近平强调，中国在乌克兰问题上的立场是“光明正大的”，北京也不会允许朝鲜半岛陷入“冲突和混乱”。

对美国总统拜登来说，这是他过去一年多以来首次同中国领导人习近平举行会晤，也可能是他总统任内最后一次同习近平的直接会晤。美国驻华使团发布的新闻稿写道，拜登在会谈中呼吁习近平发挥对朝鲜领导人金正恩的影响力，阻止朝鲜进一步卷入俄乌战争。

拜登还回顾了过去四年美中关系的发展。他表示，中美双边已经恢复了各个层面上的军事交流，在人工智能和打击毒品领域，双方的专家正在开展合作。拜登表示，尽管双边关系存在起伏，但也开展了一系列“富有成果的对话”，他为此感到自豪。

拜登对习近平表示表示，中美关系是最重要的国际关系之一，“过去十年来，我们开展了长时间的对话，今后我们也将保持对话渠道的畅通。”

敏感的权力移交

特朗普将于明年一月正式入主白宫。2017年至2021年的总统任内，特朗普推行了强硬的对华路线，其中包括大规模引入惩罚性关税。拜登继任后，基本延续了这一强硬对华路线。除此之外，拜登还发布了一系列出口禁令，使中国无法继续获得美国的高科技产品。

2025年1月20日，新当选总统特朗普将正式入主白宫。 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

而中国也采取了一系列反制措施，禁止向美国出口敏感原材料。观察家们普遍认为，如果特朗普履行其竞选承诺，那么北京就必须为中美贸易战进一步激化做好准备。

来自白宫的消息称，拜习会期间，拜登再度对“中国不公平的贸易行为”表示忧虑。拜登说，美方今后将会继续采取必要措施，避免美国技术被用来挑战美国及其盟友的安全利益，但同时又不过度限制贸易和投资。

台湾对美国总统拜登在拜习会中重申美国维护台海和平的坚定立场表示欢迎，台湾外交部在一份声明中写道：“拜登总统会中重申美国反对任一方片面改变现状，期待两岸歧见应以和平方式解决，并强调台海和平稳定符合全球利益。拜登总统并呼吁中国停止解放军在台湾周边破坏稳定的军事行动。对于拜登总统再次利用与中国领导人互动的场合，公开表达美国对维持台海和平稳定的坚定立场，外交部表示肯定与欢迎。”

(综合报道)

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