“最后一代”封堵机场 政界呼吁严惩肇事者

本周，激进派环保团体“最后一代”成员先后冲入科隆和法兰克福机场封堵起降跑道，造成机场瘫痪，数以万计人出行受阻。受冲击的机场现在虽已恢复营运，但相关的讨论仍在继续。

（德国之声中文网）从这些环保激进人士角度来看，他们封堵机场的时机显然是精心选择的：过去几天，德国各联邦州学校先后开始放暑假，一年一度的旅游出行旺季刚刚开始。此时此刻让机场陷入瘫痪，其震撼效应不言而喻。



“最后一代”承认封堵机场的事件由他们负责，该组织在X平台发文称：今天我们来到了法兰克福机场。继续开采和燃烧原油、天然气和煤炭威胁着我们的生存。整个世界已经团结了起来：2030年之前退出化石染料。”该组织称，周四凌晨，六名积极分子用钳子剪断法兰克福机场铁丝网后进入机场，然后封堵了飞机起降的跑道。

作为全球最繁忙的机场之一，法兰克福机场官网发布的消息称，周四共有两百多个航班被取消，七十多个航班不得不临时改换起降机场。来自法兰克福的伊希曼（Hattice Ilchmann）原本计划周四同家人一道，搭乘班机前往西班牙马略卡岛度假，然而“最后一代”的抗议行动却使他们无端被困在了机场。他对《图片报》表示：“我觉得这一切简直无法忍受，太不公平。抗议行动显然选错了对象，像我们这样的普通家庭无端成了受害者。为了这次度假，我们平常省吃俭用了很久。我平常也为环保尽了自己最大的努力。”

德国政治层的反应

自民党籍联邦交通部长维辛（Volker Wissing）周四在X发文指出，最后一代冲击法兰克福机场的事件显示出，严厉惩戒这类犯罪活动已经成了当务之急。“他们的目的显然是要对国家和度假者造成最大的损失。”

此前，维辛在接受媒体采访时就曾表示：“那些用暴力手段冲入机场、占领跑道、阻挡飞机起降的人，是在拿别人的生命安全当儿戏。”维辛呼吁联邦议院尽快批准收紧飞行安全法的计划，“新法获得通过后，法官就有了做出相应判决的基础，肇事者届时将面临最高五年的监禁。”

绿党籍北威州环境及交通部长克里舍尔（ Oliver Krischer）对《莱茵邮报》表示，他对联邦政府已经提交的法律修正案表示赞赏：“我希望，新法实施后，能够对这类妨碍航空安全的冒险行为起到震慑作用。”

北威州内政部长罗伊尔（ Herbert Reul）也对媒体表示，环保激进人士的做法给成千上万的度假出行者造成了痛苦，“他们的行为不仅令人气愤，而且对环保事业也有弊无利。”

基民盟政治家施泰内尔（ Felix Schreiner）表示：“保护环境不能不择手段，这些环保人士不仅让航空交通陷入瘫痪，也让很多人陷入危险境地，这对实现环保目标毫无益处。坦白地说，这是犯罪行为，法治国家必须做出回应。”

选项党政治家罗斯在X发文写道：“这些娇惯坏了的孩子们造成了严重的经济损失。”罗斯敦促，必须对这些人绳之于法。

环保人士诺伊鲍尔（ Luisa Neubauer）则对交通部长维辛的批评反唇相讥，她在X上发文表示：“作为联邦部长，但凡您能承认一次，‘危害人身安全，造成经济损失’的恰恰是您所执行的政策引发气候危机而导致的，那么，您现在所表达出的愤慨也许会得到更多的重视。”诺伊鲍尔是环保团体“星期五为未来”的成员。

警方已开始展开调查

周三和周四，来自“最后一代”的环保激进分子先后冲入科隆和法兰克福机场，并用胶水将自己的身体粘在跑道上，举行静坐示威。警方费尽周折清除掉胶水后，方得以将他们带离现场。两个机场的营运目前已基本恢复正常。

一名警方发言人表示，目前正在就上述环保人士涉嫌非法集会、危害共同航空安全以及私入他人领地等控罪展开调查。

今年5月18日，“最后一代”在奥地利封堵高速公路。 图像来源: Andreas Stroh/IMAGO IMAGES

谁是“最后一代”

简单地说，2020年，全球爆发名为“星期五为未来”的环保运动之后，“最后一代”也开始逐步形成。接下来的几年当中，“最后一代”的成员开始了封堵交通要道的行动，通常他们会将自己的手用胶水粘在路面上，以增大警方清场的难度。此外，“最后一代”成员还曾多次以涂鸦或损毁著名建筑物和艺术品，来引起社会关注。该团体“最后一代”的冠名则源自美国前总统奥巴马的一段表述。2014年，奥巴马在一次讲话中说到：“我们是切身感受到气候变化后果的第一代人，也是能够遏制气候变化后果的最后一代人。”

（德新社，法新社，科隆城市报，图片报）

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