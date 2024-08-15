“最后一代”在德国四个机场抗议 两机场一度停运

（德国之声中文网）周四，来自"最后一代"（ Last Generation）气候组织的活动者进入柏林-勃兰登堡、斯图加特、纽伦堡、科隆-波恩机场，导致科隆/波恩和纽伦堡机场暂停运行大约两小时。警方和机场消息人士告诉法新社，在柏林和斯图加特，将自己粘在跑道上的活动人士很快被警方带走，空中交通没有受到影响。

警方在斯图加特机场迅速将粘在跑道上的气候活动人士带走 图像来源: Marius Bulling/dpa/picture alliance

最后一代呼吁放弃化石燃料

"这是在拿数十亿人的生命当赌注。对很多人来说气候崩溃已成为现实"，活动人士在社交媒体X上发帖写到，"我们有义务采取行动，请加入我们'石油杀手'的行列！"。

"最后一代"成立于2021年 。这一名称暗示着他们是阻挡气候崩溃的最后一代人。

"最后一代"在德国的抗议活动主要集中在阻塞道路和封锁机场要道。该组织希望德国政府签署一项国际协议，承诺到2030年停用化石燃料。

“最后一代”分裂了社会 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国内政部长强烈批评

德国内政部长南希·费泽 (Nancy Faeser) 南希·费泽称，活动人士在德国机场通过把自己粘在停机坪上来表达抗议的行为"危险而愚蠢"。她建议加重处罚，并呼吁机场"大幅改善其设施的安全"。

德国内阁7月17日通过了一项法律草案，核心是制定一项新法规，规定"故意、未经授权侵入"停机坪和跑道的行为，如果影响到民航安全，将被视为应受惩罚的罪行。例如，任何人如果穿过机场围栏，然后阻挡跑道，今后将面临最高两年的监禁或罚款。该草案仍需获得德国联邦议院的批准。

（德新社、法新社）

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