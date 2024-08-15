  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
自然与环境德国

“最后一代”在德国四个机场抗议 两机场一度停运

2024年8月15日

本周四（8月15日），德国激进环保活动人士在四个机场举行抗议，导致两个机场一度停运。警方逮捕了数人。

https://p.dw.com/p/4jUT6
8月15日，科隆-波恩机场的栅栏被剪出一个洞。警方认为，这是进入机场的“最后一代”所为。
8月15日，科隆-波恩机场的栅栏被剪出一个洞。警方认为，这是进入机场的“最后一代”所为。图像来源: Benjamin Westhoff/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）周四，来自"最后一代"（ Last Generation）气候组织的活动者进入柏林-勃兰登堡、斯图加特、纽伦堡、科隆-波恩机场，导致科隆/波恩和纽伦堡机场暂停运行大约两小时。警方和机场消息人士告诉法新社，在柏林和斯图加特，将自己粘在跑道上的活动人士很快被警方带走，空中交通没有受到影响。

警方在斯图加特机场迅速将粘在跑道上的气候活动人士带走
警方在斯图加特机场迅速将粘在跑道上的气候活动人士带走图像来源: Marius Bulling/dpa/picture alliance

最后一代呼吁放弃化石燃料 

"这是在拿数十亿人的生命当赌注。对很多人来说气候崩溃已成为现实"，活动人士在社交媒体X上发帖写到，"我们有义务采取行动，请加入我们'石油杀手'的行列！"。

"最后一代"成立于2021年 。这一名称暗示着他们是阻挡气候崩溃的最后一代人。

 "最后一代"在德国的抗议活动主要集中在阻塞道路和封锁机场要道。该组织希望德国政府签署一项国际协议，承诺到2030年停用化石燃料。

“最后一代”分裂了社会

德国内政部长强烈批评

德国内政部长南希·费泽 (Nancy Faeser) 南希·费泽称，活动人士在德国机场通过把自己粘在停机坪上来表达抗议的行为"危险而愚蠢"。她建议加重处罚，并呼吁机场"大幅改善其设施的安全"。

德国内阁7月17日通过了一项法律草案，核心是制定一项新法规，规定"故意、未经授权侵入"停机坪和跑道的行为，如果影响到民航安全，将被视为应受惩罚的罪行。例如，任何人如果穿过机场围栏，然后阻挡跑道，今后将面临最高两年的监禁或罚款。该草案仍需获得德国联邦议院的批准。

（德新社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

德国最大机场法兰克福机场周四有约140架次班机受到影响

气候抗议活动阻断德国法兰克福机场

气候抗议活动阻断德国法兰克福机场

气候组织“最后一代”周四在法兰克福机场发起抗议活动，导致这个德国最大的机场航班暂停。该组织宣称将在本周进行多起抗议活动。
政治2024年7月25日
Deutschland | Durchsuchungen bei Letzter Generation - Berlin

德国警方对“最后一代”发起大规模搜查行动

德国警方对“最后一代”发起大规模搜查行动

周三，德国警方在七个联邦州发起了针对激进派气候保护组织“最后一代”的搜查行动，行动中并没有人被捕，但警方冻结了一部分涉案资金和账户。
政治2023年5月24日
“最后一代”的活动分子在科隆波恩机场

科隆/波恩机场：气候抗议者粘在跑道上

科隆/波恩机场：气候抗议者粘在跑道上

气候组织“最后一代”冲上科隆/波恩机场跑道，把自己粘在地上。 机场发言人表示，示威者已被捕。
政治2024年7月24日