替電動車業者發聲 中國商務部長傳訪歐

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路透社獨家消息指出，王文濤4月會帶著比亞迪等業者造訪歐洲，討論歐盟對中國電動車產業的反補貼調查。歐盟曾稱不排除施加更高的關稅，而這可能讓中國廠牌難以繼續在歐洲擴大市場。
（德國之聲中文網）路透社週四（3月28日）引述知情者說法稱，中國商務部長王文濤4月7日起，將偕同比亞迪、上海汽車、吉利汽車等企業代表，赴歐洲討論歐盟對中國電動車產業的反補貼調查。他首先將前往法國，12日還會到義大利參加一場企業論壇，義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）也會出席。
有消息指，中國國家主席習近平5月也會展開5年來第一次訪歐行程，期間將會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）；歐中之間的貿易緊張關係，料是重要議題。
法國大力支持歐盟委員會的反補貼調查，馬克宏主張歐盟應在貿易上更加強硬，並促進公平競爭環境。
今年1月，中國宣布對歐洲的白蘭地進行反傾銷調查，此舉被視為在報復歐盟調查中國電動車補貼，而且是「劍指法國」，因為歐盟出口的白蘭地9成以上都來自法國。法國的白蘭地業者協會認為，此調查恐怕跟更大的貿易爭端有關，而不是針對酒類市場。
歐盟的反補貼調查始於去年10月，當時歐方稱有「充分證據」顯示，近期湧入歐洲市場的大量較便宜的中國進口電動車，對歐洲電動車產業構成經濟上的威脅。這項調查將在13個月內完成，之後可能會對中國進口電動車施加懲罰性關稅。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前曾表示，若發現有證據表明歐盟車廠受到「市場扭曲與不公平競爭的阻礙」，歐盟就會「果斷採取行動」，但這些行動會遵守國際義務，「因為歐洲都是按照規則走的」。對此，中國批評歐盟「以公平貿易為名，行保護主義之實」。
目前歐盟對中國電動車課徵的關稅標準稅率是10%。美國則對其施加27.5%的稅率，部分美國議員更要求應再拉高關稅，讓中國製電動車難以進入美國市場。此外，拜登政府的《降低通膨法案》包含了「購買國貨」條款，消費者若買中國製電動車，就不符補貼資格。
在歐洲電動車銷量萎縮之際，中國製電動車在歐洲的市占率逐漸擴大。其中，中國品牌比亞迪的崛起引發關注，該公司去年第4季銷量首度超過特斯拉；全年銷量則增長了62%，淨利潤增加81%。
關注淨零轉型的非政府組織歐洲運輸環境聯合會（Transport and Environment）27日的分析報告指出，去年在歐洲銷售的電動車有19.5%是中國製，且今年這個比例可能達到25%；雖然當前進入歐洲的中國製電動車大多是特斯拉、達契亞（Dacia）、寶馬等歐美企業的中國廠產品，但到了2027年，中國本土品牌在歐洲的比重可能就會達到20%。
該報告主張：「提高面向大眾市場的電動車產量，並投資歐洲的電池供應鏈，是促使歐盟車廠能與中國廠牌競爭的唯一途徑。不過，施加關稅也有助於推進電動車製造的本土化。」
中國在電動車領域的出口成長，也帶動整體的汽車銷量數字。根據日本汽車工業協會1月公布的統計，中國去年取代了日本，成為全世界最大的汽車出口國。然而，有分析認為，這也反映出中國內部的「產能過剩」問題。
美國財長耶倫（Janet Yellen）27日演說時，也將炮火指向中國政府對新能源產業的補貼導致的產能過剩，批評這「扭曲了全球市場價格和生產模式」，威脅全球供應鏈穩定。
週五（29日），中國官媒新華社發表文章反擊，稱耶倫在網路上遭遇到「輿論翻車」。該文引述未具名的網友評論，指責美國標準反覆，「起初說中國在綠色能源方面做得不夠，現在突然指責他們做得太多」。另一條評論則寫道：「當美國有競爭優勢，就談自由市場；如果沒有，就搞保護主義。這就是（美國的）規則。」
（綜合報導）
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