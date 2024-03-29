替電動車業者發聲 中國商務部長傳訪歐

（德國之聲中文網）路透社週四（3月28日）引述知情者說法稱，中國商務部長王文濤4月7日起，將偕同比亞迪、上海汽車、吉利汽車等企業代表，赴歐洲討論歐盟對中國電動車產業的反補貼調查。他首先將前往法國，12日還會到義大利參加一場企業論壇，義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）也會出席。

有消息指，中國國家主席習近平5月也會展開5年來第一次訪歐行程，期間將會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）；歐中之間的貿易緊張關係，料是重要議題。

法國大力支持歐盟委員會的反補貼調查，馬克宏主張歐盟應在貿易上更加強硬，並促進公平競爭環境。

今年1月，中國宣布對歐洲的白蘭地進行反傾銷調查，此舉被視為在報復歐盟調查中國電動車補貼，而且是「劍指法國」，因為歐盟出口的白蘭地9成以上都來自法國。法國的白蘭地業者協會認為，此調查恐怕跟更大的貿易爭端有關，而不是針對酒類市場。

歐盟的反補貼調查始於去年10月，當時歐方稱有「充分證據」顯示，近期湧入歐洲市場的大量較便宜的中國進口電動車，對歐洲電動車產業構成經濟上的威脅。這項調查將在13個月內完成，之後可能會對中國進口電動車施加懲罰性關稅。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前曾表示，若發現有證據表明歐盟車廠受到「市場扭曲與不公平競爭的阻礙」，歐盟就會「果斷採取行動」，但這些行動會遵守國際義務，「因為歐洲都是按照規則走的」。對此，中國批評歐盟「以公平貿易為名，行保護主義之實」。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



目前歐盟對中國電動車課徵的關稅標準稅率是10%。美國則對其施加27.5%的稅率，部分美國議員更要求應再拉高關稅，讓中國製電動車難以進入美國市場。此外，拜登政府的《降低通膨法案》包含了「購買國貨」條款，消費者若買中國製電動車，就不符補貼資格。

中國製電動車歐洲市占將達25%

在歐洲電動車銷量萎縮之際，中國製電動車在歐洲的市占率逐漸擴大。其中，中國品牌比亞迪的崛起引發關注，該公司去年第4季銷量首度超過特斯拉；全年銷量則增長了62%，淨利潤增加81%。

關注淨零轉型的非政府組織歐洲運輸環境聯合會（Transport and Environment）27日的分析報告指出，去年在歐洲銷售的電動車有19.5%是中國製，且今年這個比例可能達到25%；雖然當前進入歐洲的中國製電動車大多是特斯拉、達契亞（Dacia）、寶馬等歐美企業的中國廠產品，但到了2027年，中國本土品牌在歐洲的比重可能就會達到20%。

該報告主張：「提高面向大眾市場的電動車產量，並投資歐洲的電池供應鏈，是促使歐盟車廠能與中國廠牌競爭的唯一途徑。不過，施加關稅也有助於推進電動車製造的本土化。」

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲

中國在電動車領域的出口成長，也帶動整體的汽車銷量數字。根據日本汽車工業協會1月公布的統計，中國去年取代了日本，成為全世界最大的汽車出口國。然而，有分析認為，這也反映出中國內部的「產能過剩」問題。

美國財長耶倫（Janet Yellen）27日演說時，也將炮火指向中國政府對新能源產業的補貼導致的產能過剩，批評這「扭曲了全球市場價格和生產模式」，威脅全球供應鏈穩定。

週五（29日），中國官媒新華社發表文章反擊，稱耶倫在網路上遭遇到「輿論翻車」。該文引述未具名的網友評論，指責美國標準反覆，「起初說中國在綠色能源方面做得不夠，現在突然指責他們做得太多」。另一條評論則寫道：「當美國有競爭優勢，就談自由市場；如果沒有，就搞保護主義。這就是（美國的）規則。」

德国汽车制造商落后了吗?

（綜合報導）

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