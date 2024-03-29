 替電動車業者發聲 中國商務部長傳訪歐 | 经济 | DW | 29.03.2024

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经济

替電動車業者發聲 中國商務部長傳訪歐

路透社獨家消息指出，王文濤4月會帶著比亞迪等業者造訪歐洲，討論歐盟對中國電動車產業的反補貼調查。歐盟曾稱不排除施加更高的關稅，而這可能讓中國廠牌難以繼續在歐洲擴大市場。

歐美近期質疑中國在電動車、太陽能等新能源產業有「產能過剩」問題，但中國稱這是西方「炒作」，背後動機是不願見到中國產業升級「打破西方在全球分工體系中的壟斷地位」。（資料照）

歐美近期質疑中國在電動車、太陽能等新能源產業有「產能過剩」問題，但中國稱這是西方「炒作」，背後動機是不願見到中國產業升級「打破西方在全球分工體系中的壟斷地位」。（資料照）

（德國之聲中文網）路透社週四（3月28日）引述知情者說法稱，中國商務部長王文濤4月7日起，將偕同比亞迪、上海汽車、吉利汽車等企業代表，赴歐洲討論歐盟對中國電動車產業的反補貼調查。他首先將前往法國，12日還會到義大利參加一場企業論壇，義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）也會出席。

有消息指，中國國家主席習近平5月也會展開5年來第一次訪歐行程，期間將會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）；歐中之間的貿易緊張關係，料是重要議題。

法國大力支持歐盟委員會的反補貼調查，馬克宏主張歐盟應在貿易上更加強硬，並促進公平競爭環境。

今年1月，中國宣布對歐洲的白蘭地進行反傾銷調查，此舉被視為在報復歐盟調查中國電動車補貼，而且是「劍指法國」，因為歐盟出口的白蘭地9成以上都來自法國。法國的白蘭地業者協會認為，此調查恐怕跟更大的貿易爭端有關，而不是針對酒類市場。

圖為去年4月，法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會晤中國國家主席習近平。（資料照）

圖為去年4月，法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會晤中國國家主席習近平。（資料照）

歐盟的反補貼調查始於去年10月，當時歐方稱有「充分證據」顯示，近期湧入歐洲市場的大量較便宜的中國進口電動車，對歐洲電動車產業構成經濟上的威脅。這項調查將在13個月內完成，之後可能會對中國進口電動車施加懲罰性關稅。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前曾表示，若發現有證據表明歐盟車廠受到「市場扭曲與不公平競爭的阻礙」，歐盟就會「果斷採取行動」，但這些行動會遵守國際義務，「因為歐洲都是按照規則走的」。對此，中國批評歐盟「以公平貿易為名，行保護主義之實」。

  • Automesse IAA · Eröffnung

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    新旧汽车世界“大决战”

    在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

  • Deutschland, München | Baerbock und Peng bei BYD auf der IAA MOBILITY 2023

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    德国外长，感觉这款“海豹U”如何？

    传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l Denza D9

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    正在“成就梦想”的BYD

    比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l AVATR 12

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    全球首发的 “阿维塔12”

    图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l XEV Yoyo Pro

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    神似smart的YOYO PRO

    这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l SERES 5

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    中国展商数量翻倍

    对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l MG Cyberster

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    中国首款敞篷电跑MG Cyberster

    图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。


目前歐盟對中國電動車課徵的關稅標準稅率是10%。美國則對其施加27.5%的稅率，部分美國議員更要求應再拉高關稅，讓中國製電動車難以進入美國市場。此外，拜登政府的《降低通膨法案》包含了「購買國貨」條款，消費者若買中國製電動車，就不符補貼資格。

中國製電動車歐洲市占將達25%

在歐洲電動車銷量萎縮之際，中國製電動車在歐洲的市占率逐漸擴大。其中，中國品牌比亞迪的崛起引發關注，該公司去年第4季銷量首度超過特斯拉；全年銷量則增長了62%，淨利潤增加81%。

關注淨零轉型的非政府組織歐洲運輸環境聯合會（Transport and Environment）27日的分析報告指出，去年在歐洲銷售的電動車有19.5%是中國製，且今年這個比例可能達到25%；雖然當前進入歐洲的中國製電動車大多是特斯拉、達契亞（Dacia）、寶馬等歐美企業的中國廠產品，但到了2027年，中國本土品牌在歐洲的比重可能就會達到20%。

該報告主張：「提高面向大眾市場的電動車產量，並投資歐洲的電池供應鏈，是促使歐盟車廠能與中國廠牌競爭的唯一途徑。不過，施加關稅也有助於推進電動車製造的本土化。」

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲

中國在電動車領域的出口成長，也帶動整體的汽車銷量數字。根據日本汽車工業協會1月公布的統計，中國去年取代了日本，成為全世界最大的汽車出口國。然而，有分析認為，這也反映出中國內部的「產能過剩」問題。

美國財長耶倫（Janet Yellen）27日演說時，也將炮火指向中國政府對新能源產業的補貼導致的產能過剩，批評這「扭曲了全球市場價格和生產模式」，威脅全球供應鏈穩定。

週五（29日），中國官媒新華社發表文章反擊，稱耶倫在網路上遭遇到「輿論翻車」。該文引述未具名的網友評論，指責美國標準反覆，「起初說中國在綠色能源方面做得不夠，現在突然指責他們做得太多」。另一條評論則寫道：「當美國有競爭優勢，就談自由市場；如果沒有，就搞保護主義。這就是（美國的）規則。」

德国汽车制造商落后了吗?

（綜合報導）

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路透社从两名知情人士处获悉，美国情报官员今年2月底对正在制订生物技术安全法案的国会参议员表示，中国制药企业药明康德在未经许可的情形下将美国知识产权转移到中国，从而损害美国国家安全利益。
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