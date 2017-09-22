替跑、抄近道、骑车：为何一些中国马拉松选手作弊？

（德国之声中文网）在中国，跑步是正时兴的事：装备要好，成绩可以贴在社交平台上，对找工作也是有利的一点。

但是，马拉松赛事的组织者却不得不想方设法处理作弊行为，--其中一些着实好笑。

中国田径协会宣布3名马拉松选手终身禁赛，因为他们4月在著名的波士顿马拉松上作弊。其中2人提供假材料获取参赛资格，还有1人找人替跑。

中国田径协会称，他们的行为对中国的国家体育形象造成负面影响。

该协会一名官员匿名向法新社表示，正在调查中国其它马拉松赛事中的欺骗行为。

据中国媒体报道，一家中国体育方面的旅行社收取选手5万元人民币，帮他们在波士顿马拉松报名，包括伪造成绩证明。

还有一些作弊实在是明显。3月，徐州国际马拉松赛上，一位女选手被拍到骑着一辆绿色的出租自行车。去年11月，深圳的半马上，超过250名选手作弊，其中很多人抄了近路，被交通监控摄像头拍了下来。

人脸识别？长城马拉松：我们不需要

2011年，中国还仅有22场马拉松赛事，去年已经飙升到约1500场。中国媒体称之为"马拉松热"，主要参与群体是中产阶级。

中国田径协会一位官员向《中国日报》表示，中国马拉松的发展所面临的首要困难是缺乏马拉松文化和规则意识。

国际田联将今年1月的厦门马拉松认证为"金标赛事"。不过尽管如此，仍有5人作弊，其中1人替跑。

国际马拉松及路跑协会主席博拉奥（Paco Borao）表示，中国选手并不是唯一有作弊行为的。他说："的确，一些国家的选手，比如地中海沿岸、非洲、南美和中国存在比较严重的舞弊，似乎人们想要挑战下组织者的能耐。中国是其中之一，但并不是唯一的。"

一些中国的马拉松赛事，包括即将在大连举行的赛事，使用人脸识别防止作弊。

5月18日的长城马拉松组织者则相信可以不用高科技。其负责人拉斯·菲尔（Lars Fyhr）表示："迄今为止，长城马拉松上，作弊不是一个大问题。"他说，过去的作弊者寥寥无几。

不过，他不想透露详情，以防为他人提供"灵感"。

他说，在长城马拉松沿途设有关卡，可以检查选手是否经过，关卡处也有摄像头。

苗子/叶宣（法新社）