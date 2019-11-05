替谷歌脸书复仇 美国威胁向法国征100%关税

（德国之声中文网）为反制法国向谷歌、亚马逊以及脸书等美国巨型互联网企业征收数字税，特朗普政府将对法国进口产品，其中包括葡萄酒、奶酪以及化妆品、手袋等价值高达22亿欧元的消费品征收惩罚性关税。

美国贸易代表办公室周一（12月2日）做出一项裁决认为，法国向美国公司征收所谓的数字税是"对美国的歧视"。该机构将尊重公众意见，可能将对法国产品可以高达100%的关税，而相关的听证会将于明年1月7日举行。

美国贸易代表莱特希泽表示，美国的这项新的关税决定释放了一个清晰的信号: 坚决反对歧视美企，不允许出现强制阻碍美国企业的现象。

莱特希泽还威胁，美国也在利用301条款调查推动征收数字税的奥地利、意大利和土耳其。

美国信息技术产业理事会（ITI）对政府的决定表示欢迎，但同时呼吁在经合组织的框架内就跨国性税率进行谈判。

波尔波酒可能也难逃一劫

针对法国的决定由艾奥瓦州共和党参议员格拉斯雷（Chuck Grassley）以及俄勒冈州民主党参议员威登（Ron Wyden）最早提出。他们二人在一份联合声明中称，法国的数字税"不合理，是保护主义手段，也是歧视性的"。

301调查今年7月就已开始

今年7月，法国议会通过了一项针对亚马逊、苹果、脸书和谷歌等大企业的数字税税法。美国总统特朗普当即表示，他会对法国葡萄酒征税。紧接着，美国开始对法国展开了"301调查"。对中国的有关产业和科技政策的调查，也是依据了这项1974年出台的贸易条款。

苹果等公司均将总部设在欧盟内税率较低的国家，巴黎一直认为这种做法跟逃税漏税无异。法国数字税税法生效后，特别向每年在全球收入超过7.5亿欧元、在法国的营利超过2500万欧元的企业，针对其法国境内所得的部份收取每年3%的税。

法国一直试图在多边层面上推动国际性的数字税征收规则。今年8月在七国会议上，法国总统马克龙说，巴黎与华盛顿达成了一项共识：如果数字税能够在国际层面上实施，法国将取消对美企3%的税收，也会将已经收取的税收返还给企业。

现在，美国贸易代表称，已"完成对法国数字税调查的第一部分"并得出结论认为，法国的行为是对美国公司的歧视性征税。