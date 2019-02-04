替特金会暖场 美特使前往平壤协商

(德国之声中文网) 美国朝鲜特使比根 (Stephen Biegun) 周三 (2月6日) 除了将与朝鲜特使金赫澈 (Kim Hyok Chol) 讨论即将登场的特金会外，两人也将针对朝鲜半岛的完全去核化及和平发展做进一步沟通。

然而，就在美朝双方积极为特金会做准备时，联合国上周五 (2月1日) 发布一份报告，指出朝鲜的核武与飞弹系统仍然保持的相当完整，而朝鲜也正在找寻方式确保这些武器不会被空袭摧毁。 报告说，朝鲜利用包含机场等民间设施来聚集与测试飞弹，而这么做是为了在其他国家对其核武和飞弹聚集与制造地点进行空袭时，能避免它们拥有的武器被摧毁。 此外，该报告也显示朝鲜已开始把武器聚集、存放还有测试的地点分散开来。

无效的制裁

虽然联合国安理会自从2006起，便试图以加强对朝鲜的制裁来断绝其用来资助核武与飞弹研发的金源，但这份报告的结果显示，朝鲜不断透过非法船运的方式来进口石油与煤矿。 其中，联合国核查员曾搜集到证据，显示朝鲜非法进口了价值约美金570万的石油。

然而联合国上周五 (2月1日) 发布一份报告，指出朝鲜的核武与飞弹系统仍然保持的相当完整，而朝鲜也正在找寻方式确保这些武器不会被空袭摧毁。

此举违反了联合国安理会的决议，也显示朝鲜使用了新的手法来绕过经济制裁。 这样做不仅对此地区遵守规则的贸易国有所不公，也接露了跨国企业如何在这个过程中间接协助朝鲜，使其能顺利偷渡物资回国。

此外，该报告也指控朝鲜违反联合国的武器禁运条例，将多种武器卖给在中东与非洲的武装组织或政府。 其中包含把轻型武器卖给在利比亚、苏丹还有也门的武装组织或叛军。 不仅如此，联合国核查员也发现，朝鲜透过网络攻击来迫使金融机构或虚拟货币交易所替其进行非法资金交易，顺利避开联合国的制裁。

中国与俄罗斯在去年首次特金会后，曾建议联合国安理会讨论是否减轻对朝鲜的制裁。 然而，美国与其他安理会成员国却说在朝鲜具体开始去核武前，联合国必须继续严格执行对其的制裁。

杨威廉/乐然 (路透社、法新社)