替代诺贝尔奖得主：“反腐猎手”与“造林人”

（德国之声中文网）本年度替代诺贝尔奖授予反腐、反极权主义、抗击非洲干旱的多名不倦斗士。该奖项基金会负责人冯·于克斯屈尔（Ole von Uexküll）周一（9月24日）在斯德哥尔摩指出，在环境受到严重破坏、政治领导人无所作为的这个时代，获奖者们"指明了通往另一未来的道路"。

正式名称为"正确生活方式奖"的这一奖项意在与传统的诺贝尔奖保持距离，并对之持批评态度。该奖2018年度得主分别来自危地马拉、尼日尔、澳大利亚，并首次来自沙特阿拉伯。

于克斯屈尔表示，得奖人的开创性工作给世人带来巨大希望，有理由得到国际社会的最大关注。

无奖金的荣誉奖授予危地马拉律师塞尔玛·阿尔达纳（Thelma Aldana）和伊万·维拉斯克斯（Ivan Velásquez）获得，以表彰他（她）们揭露并追究滥用权力者。维拉斯克斯是联合国有罪不罚现象国际委员会（Cicig）负责人；阿尔达纳任危地马拉总检察长至今年年初，与维拉斯克斯联手调查目前已被拘押的国家总统莫利纳（Otto Perez Molina）。

维拉斯克斯表示，这一奖项所颁之时正值打击有罪不罚现象和腐败的斗争进入关键时刻。今年8月中旬，维拉斯克斯要求取消莫利纳总统的豁免权，以能对其展开非法选战融资的刑事调查。目前，危地马拉当局禁止他入境。联合国有罪不罚现象国际委员会指出，用于2015年选战的经费中，有60万美元来路不清。于克斯屈尔在陈诉颁奖理由时强调指出，阿尔达纳和维拉斯克斯的所作所为无与伦比。他在讲话中要求危地马拉现总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）不要结束危地马拉的这个成功的故事。

分别为96000欧元的各金额奖分别授予布基纳法索农民亚库巴·萨瓦多戈（Yacouba Sawadogo ）和澳大利亚人托尼·里瑙多（Tony Rinaudo）。两人在非洲改造贫瘠旱地，使之适于农作。替代诺奖基金会指出，萨瓦多戈享有"那个遏止了沙漠的男人"之盛名，帮助非洲农民使土地变得肥沃，从而支持了撒哈拉地区的和平事业。

基金会成赞农业科学家里瑙多是"造林人"，因为，他发明了一种方法，从埋在沙漠的根系中培育出树来，由此不仅有助于遏制沙漠化，也抗击了饥饿和绝望。

来自沙特阿拉伯的人权斗士首次获得该奖：阿卜杜拉·哈米德（Abdullah Hamid）、穆罕默德·法哈德·卡赫塔尼（, Mohammed Fahad Kahtani）、瓦利德·阿布·哈伊尔（Walid Abu Chair）共同获奖，理由是，他们以和平方式对本国的专制提出了挑战，并为人权发声，他们呼吁三权分立、废除无视女子基本权利的男权制度。这３个人也因此入狱。

替代诺贝尔奖从1980年起颁发，授予人权、环保及和平斗士。奖金来自捐款。

凝炼／乐然（德新社）