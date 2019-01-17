 替代方案「了无新意」 爱尔兰成解套关键? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2019

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时政风云

替代方案「了无新意」 爱尔兰成解套关键?

英国首相特蕾莎梅依照法定时程推出替代方案，希望获得国会议员的支持。然而，多家媒体批评她所提出的「替代方案」与上周已经被否决的版本并无明显不同。

Großbritannien House of Commons in London | Theresa May, Premierministerin (picture-alliance/House of Commons/empics)

特蕾莎梅再次公开拒绝二次公投与延后脱欧的可能性，也拒绝主动删除无协议脱欧的选项

（德国之声中文网）英国首相特蕾莎梅依照法定时程，在周一（1月21日）推出替代方案，希望获得保守党脱欧派、以及北爱尔兰国会议员的支持。然而，CNN、CNBC等多家媒体批评她所提出的「替代方案」与上周已经被否决的版本并无明显不同。

特蕾莎梅再次公开拒绝二次公投与延后脱欧的可能性。此外，她也坚定反对在北爱尔兰-爱尔兰边界建筑实体边境。 她表示将与北爱尔兰的民主联盟党进一步协商。

民主联盟党是国会中的关键少数派，上周投票否决了特蕾莎梅的脱欧协议，但是又对倒阁案投下反对票。 他们表示不希望内阁重组。

Großbritannien House of Commons in London | Theresa May, Premierministerin (picture-alliance/PA Wire/House of Commons)

特蕾莎梅的脱欧协议被否决之后，在三个工作天内提出的替代方案被认为与原方案没有太大差别

特蕾莎梅也曾在周末的会议中表示，她计划先取得欧盟对北爱尔兰-爱尔兰边界处置方案的承诺，再交付国会进行表决。国会议员将在1月29日对替代方案进行投票表决。

她对党内外反对者做出的另一个让步，则是承诺居住在英国的欧盟会员国国民，能够免除在英国脱欧后申请身份所衍生的65英镑（114美金）费用。

作为对最大反对党工党的让步，她也承诺要保障劳工与环境权益，用更「弹性、开放、包容」的方法来让国会议员参与协商。

但是，特蕾莎梅坚持，要防止无协议脱欧的唯一方式，就是让国会通过她与欧盟达成的这份脱欧协议。 另一条路则是让里斯本条约50条生效，那在欧盟支持英国留欧的气氛中，就会以留欧收场。

爱尔兰「硬边界」

北爱尔兰-爱尔兰边界一直是脱欧协议当中的核心棘手问题。 1922年爱尔兰共和国独立后，就呈现南北分割的局面。 爱尔兰共和国是独立国家，也是欧盟会员国，但是东北边的六个郡，俗称北爱尔兰，仍然隶属于英国。 两边的争执一直到1998年签订停火协议才停止。 在协议中，双方确定以开放式边境、减少边防检查等措施，让两地保持人员与货物的畅通。

Irland Symbolbild Armee (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

爱尔兰共和国是一个独立的国家，拥有自己的军队

然而这种协议在英国脱欧之后很可能就无法继续沿用：届时英国不属于欧盟，自然就不能如欧盟会员国一样免除关税与食物检查，而是否要建造「硬边界」，也成为脱欧协议中的争议焦点。

特蕾莎梅的立场是，坚持在英国脱欧之后，欧盟不得在北爱尔兰与爱尔兰共和国之间建造「硬边界」。 欧盟也与特蕾莎梅的立场一致，认为建造硬边界会再次引发区域冲突。 但是，避免出现硬边界的防范措施尚未获得国会通过。

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