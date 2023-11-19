替代巴勒斯坦人工 以色列欲引进印度外劳

（德国之声中文网）加沙地带战火不断，与此同时，以色列正在寻找替代巴勒斯坦建筑工人。据信，有多达9万名巴勒斯坦人在以色列从事建筑行业，今年10月极端伊斯兰组织哈马斯发动恐怖袭击，导致以色列当局撤销了巴勒斯坦人的工作许可。有媒体报道，以色列建筑商协会敦促政府采取措施，从印度雇佣多达10万名工人。以色列建筑商协会副主席费德林(Haim Feiglin)告诉美国之音目前正在与印度进行洽谈，他说："我们正在等待以色列政府批准这一决定。"他还补充指出，希望从印度引进5万到10万名工人，让整个行业恢复正常。

据信目前有约2万名印度人在以色列工作，他们中的许多人从事老年人护理。印度尼赫鲁大学(Jawaharlal Nehru University)国际研究学院教授、以色列问题专家库马拉斯瓦米(P. R. Kumaraswamy)告诉德国之声，尽管近年来暴力事件不断增多，但外国工人的数量有所增加："早些时候，来自印度、尼泊尔和斯里兰卡的人主要从事护理行业。在建筑行业的存在是近来才出现的，是暴力出现而促成的，"他还指出:"与此同时，由于本土缺乏就业机会，巴勒斯坦人非常依赖以色列的劳动力市场。更多外国人涌入，或者被允许以色列劳动力市场的巴勒斯坦人减少，都会增加他们的困境。"

“未竟之业”：以色列的过去、现在与未来

坚持留守在以色列

以哈战争也可能威胁到外籍劳工的安全。来自印度喀拉拉邦的本尼(Sherly Benny)说，鉴于这种情况，一些印度护理人员已经撤离到酒店。她知道事态的危险，三年前，她的嫂子在与加沙地带接壤的阿什凯隆市（Ashkelon）被巴勒斯坦武装分子开枪打死。尽管如此，本尼告诉德国之声，她没有离开以色列的打算："我们努力注意安全，努力正常生活。像阿什凯隆这样的地区有大量护理人员，同时局势很紧张。"目前在以色列的许多印度人愿意冒这个安全风险，以换取有吸引力的薪酬和其他福利，其中一些在其他国家是没有的。在特拉维夫工作了16年的印度护工迈拉卡杜（Solomon Mylakkadu）告诉德国之声："在以色列，大多数护理人员只需要照顾一个人，而且薪水很高。现在，建筑业和酒店业都开放了。以色列是个安全的地方。"铁穹"拦截了来自加沙的数千枚火箭弹，让每个人都有安全感。"

有关欢迎工人到以色列工作的报道并没有受到印度工会的欢迎。工人代表表示，这会让印度人面临"严重风险"。虽然工人替代计划的细节信息尚不明确，但10个主要工会已经呼吁印度政府拒绝以色列建筑部门提出的要求。

另外，英国人权组织"公平广场"（FairSquare）敦促印度政府不要派本国公民到以色列取代被驱逐出境的巴勒斯坦工人，称这是不公正的。该组织负责人麦吉汉（Nicholas McGeehan）在一份声明中说："作为世界上最大的民主国家之一，印度应该致力于敦促停火，而不是从更多的暴力中获利。"

以色列的战时经济

以色列的建筑业每年增长2%

根据全球数据存储报告，，预计在2024-2027年期间将迎来逾2%的年均增长率。以色列政府的目标是发展交通和能源基础设施，同时增建住宅。印度外交部对印度务工计划没有做出直接的回应。

印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）说:"在以色列，已经有很多从事护理行业的工人……我们一直在讨论建筑和护理行业的双边框架。但这是一个长期的倡议，我不知道具体的要求。"

印度外交部发言人提到的这个框架，是在以色列外长科恩(Eli Cohen)今年5月访问印度期间双方签署的。根据该框架，将有4.2万印度人在以色列工作，其中包括建筑工作。5个月后，极端组织哈马斯对以色列发动了恐怖袭击。

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