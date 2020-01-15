替中国搞间谍？律师说是"北京烤鸭"

（德国之声中文网）据德新社报道，有关替中国从事间谍活动一案有了新的发展。涉嫌的前德国外交官的律师驳回了对其当事人的指责。律师、德国基社盟成员高维勒（Peter Gauweiler）周六（1月18日）在慕尼黑对德国《图片报》说，"所谓的特工情报工作是一只'北京烤鸭'（鸭子一词在这里是子虚乌有的意思）。 "

这名律师还表示，联邦检察院已向联邦法院的调查法官撤回了请求下达逮捕令的申请，而他本人也对该案的核心指责"间谍活动"持有深刻的怀疑。《图片报》还报道，他们从涉嫌人活动的圈子了解到，本案的动机可能源于一个私人报复行为；目前，警方也在追踪调查这一脉络。

联邦检察官不愿对此事表态。其发言人告知，该案的调查还在继续。

高维勒律师深刻怀疑这桩间谍案

上周三（1月15日）《明镜》率先对该案做了报道。一名来自德国的前欧盟外交官以及一家德国公司两名员工涉嫌为中国从事间谍活动。其中两人涉嫌向中国国家安全部提供了私人和工作上的信息。第三人则仅表示有这样的意愿。《明镜》报道还称，警方在检察院授权下，当日对柏林、布鲁塞尔、巴登-符腾堡州和巴伐利亚州的9处地点进行了搜查。所涉及的是嫌疑人的住所和办公室。

替外国从事间谍活动是一项严重指责。根据德国刑法第99条，如果罪证确凿，可以判处当事者最多10年监禁。

李鱼/任琛（德新社、图片报等）