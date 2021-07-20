曾颁奖给蔡英文 国际安全论坛2022台北登场

(德国之声中文网) 曾将2020年「马侃公共服务领导奖」颁给台湾总统蔡英文的哈利法克斯防务和安全论坛21日向加拿大的环球邮报透露，他们预计将于2022年1月在台北举行安全论坛，时间将会在北京举办2022年冬季奥运的前几周。

这将是哈利法克斯在加拿大举办的论坛之外第一次在亚洲举行的重要会议，定于1月21日至23日在台北举行。哈利法克斯预计会与台湾的国防安全研究院合作举办论坛。国防院告诉台湾的中央社，包含美国前国务卿蓬佩奥在内的多名各国政要都曾参与在加拿大举办的年度论坛。

哈利法克斯国际安全论坛的主席范普拉赫 (Peter Van Praagh)表示，台湾作为「亚洲最具活力的民主国家之一」，现在面临着严重的挑战，甚至威胁。他说：「所有重视民主的人都会立即认知到在这个时候向台湾人民表示声援的重要性。」

自2009年以来，哈利法克斯国际安全论坛每年都在加拿大新斯科舍省首府举行，通常会有300多名政治领导人丶军事官员和学术界人士齐聚一堂，参加这个关于地缘政治事务的周末会议，其目标是加强民主国家之间的合作。此论坛的资金约有一半来自加拿大国防部。

论坛负责人范普拉赫说，这个论坛应该引起美国国会成员的极大兴趣，他预计前总理丶前总统以及许多议员都将出席这场论坛。而这场会议举办的时间，刚好在北京举办2022年冬奥会的前几周。

目前，全球不少人权组织已敦促各国抵制北京冬奥，以此抗议中国对新疆维吾尔族和香港民主运动人士的打压。包括加拿大在内的许多西方国家议会已经通过决议，宣布中国对维吾尔人的迫害构成种族灭绝。

今年初，哈利法克斯论坛将该论坛极具代表性的2020年「马侃公共服务领导奖」授予台湾总统蔡英文，称她捍卫台湾的人民反对中国侵略行为的努力非常激励人。

然而，论坛负责人先前并未在2020年11月的论坛上宣布该奖项的得主。今年4月，全球多家媒体报道指出，加拿大政府警告该论坛负责人，称如果将奖项颁发给蔡英文，加拿大政府将取消资助该论坛。当时，美国网路媒体Politico称此举是因为加拿大政府担心得罪中国。

加拿大政府后来否认其曾试图对该论坛施加压力，并说该组织可以自由地对该奖项做决定。此事导致加拿大的下议院一致同意通过一项动议，称蔡英文是该奖项的理想候选人。

(环球邮报、 Politico)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。