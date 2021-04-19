曾诊治纳瓦尔尼的医生“失而复出” 

（德国之声中文网）据塔斯社援引当局报道，本周一（5月10日），穆拉霍夫斯基（Alexander Murachowski ）自行走出了西伯利亚鄂木斯克（Omsk）地区一片森林。这位现任鄂木斯克州卫生部长上周五外出打猎，一度失踪。现在，他在一家医院接受治疗，身体状况 "正常 "。此前，多达百名安全人员在沼泽森林地区寻找他。

直到数月前，穆拉霍夫斯基一直担任鄂木斯克医院院长。去年8月，纳瓦尔尼在一架国内民航班机上突然人事不省，被紧急送入该院救治。不久后，这名反对派人士被空运到德国，在柏林一家医院治疗数周。

多家实验室的检测结果显示，纳瓦尔尼受到的是武器级 "诺维乔克 "神经毒剂的袭击。而穆拉霍夫斯基当时只做出了新陈代谢紊乱的诊断证明。目前，44岁的纳瓦尔尼被囚于一所监狱。

纳瓦尔尼指责穆拉霍夫斯基开具 "不实 "诊断书。他的支持者们还谴责穆拉霍夫斯基曾故意拖延纳瓦尔尼转送德国就医。去年11月，穆拉霍夫斯基大夫被提升为鄂木斯克州卫生部长。

曾给纳瓦尔尼治疗的另外两名鄂木斯克医生近几个月先后去世，穆拉霍夫斯基此次一度失踪在俄罗斯媒体引起轰动。俄当局称，围绕纳瓦尔尼案，迄今无中毒证据，因此无必要展开调查。 欧盟和美国一再要求俄罗斯调查这一犯罪行为，并对该国实施制裁。

（德新社）

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