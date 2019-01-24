 曾警告杨军勿入境中国 澳记者: 对澳政府失望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2019

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时政风云

曾警告杨军勿入境中国 澳记者: 对澳政府失望

负责进行中国干涉澳大利亚内政调查的前记者加诺特接受澳广访问时表示，他曾警告澳籍华裔作家杨军不要访回中国。 杨军最后未采纳加诺特建议，于今年一月在广州机场被国保带走。

China / Tibet - Yang Hengjun, Schriftsteller und ehemaliger chinesischer Diplomat (Reuters)

澳媒報導中國特勤人員涉嫌向兩名駐澳華人施壓，要求他們提供關於坎培拉政府針對中國干政的秘密調查細節。

（德国之声中文网）澳大利亚前记者加诺特 (John Garnaut) 曾在2016年受前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）之命，针对中国干预澳大利亚内政的情形进行调查。 他在澳广周一播出的访问中表示，在杨军透露于2018年遭中国情报人员施压分享澳大利亚政府的秘密调查结果后，他曾警告杨军别入境中国。 加诺特表示: 「中国情报人员逼问他我们之间的关系、我在执行什么样的任务以及我过往的经历。 」

笔名杨恒均的作家杨军在1月19日从广州机场入境中国时，被埋伏在机场的国保当场带走，并以「涉嫌危害国家安全」被拘留。 他的妻子袁小靓目前被禁止离开中国，但仍透过澳广驻上海记者向澳政府发出呼吁，寻求对丈夫杨军的帮助。 她强调: 「我认为澳大利亚政府至少应该对自己的公民在海外的人身安全表示关注。 」

澳广指出，加诺特强调澳大利亚政府应竭尽所能的要求中国释放杨军。 他说: 「我认为澳大利亚政府应该对北京释放强硬讯息，强调为何杨军遭关押一事对澳大利亚社会来说很重要。 」加诺特表示，澳大利亚政府应该关心该国公民在海外的安危，但他对澳大利亚政府就这起事件表现出来的态度感到失望。

他强调: 「当杨军被关押的时间拉长时，澳大利亚便更能要求与他会面。 如果他的律师能与他会面并确认他安然无恙，我对整件事的看法可能还会乐观些。 现阶段我们无法做任何事。 」

澳大利亚司法部长波特 (Christian Porter) 向澳广表示，目前澳大利亚很难提供杨军任何领事相关的协助，但他重申澳大利亚政府将尽全力协助被关押的澳大利亚公民。 此外，澳广驻中国记者伯特尔斯 (Bill Birtles) 周一 (4月8日) 透过推特表示，中国外交部发言人陆慷说他并不清楚杨军遭关押的细节，但他重申中国与澳大利亚应该互相遵守不干预彼此内政的原则。

 

中情报人员向两驻澳华人施压

《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）、《世纪报》（The Age）和澳大利亚广播公司ABC 周一发布的联合调查报道称，中国已经采取了一项情报行动，旨在获取有关2016年时任总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）下令展开的相关调查的细节信息。 

据法新社援引澳大利亚媒体报道，為获得相關信息，北京的情报人员向两位在澳华人作家施压，要求他们提供有关堪培拉政府秘密调查中国干涉澳洲内政的信息。

该报道透露，网络作家杨军（杨恒均）和悉尼科技大学教授冯崇义都受到了有关澳政府这一秘密调查的问讯。他们二人都与负责主导相关调查的前记者加诺特（John Garnaut）熟识。     

随着北京在太平洋岛国中不断扩大影响力，而堪培拉则将这一区域视为自己的"后院"，有关北京干涉澳洲内政的担忧近来不断地给澳中关系蒙上阴影。     

  

China Peking - Yang Hengjun - Autor (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Z. Min)

杨军以杨恒均的笔名在网络上发表了许多讨论公民社会和民主的文章。

  澳广报道称，中国特工曾经于2018年在悉尼对杨军进行拦截和讯问，当时杨正要去见加诺特。冯崇义在澳大利亚拥有永久居留权，他在接受ABC采访时透露自己在2017年去中国时被国安人员扣押数日，对方也询问了有关加诺特的情况。    

Australien China Feng Chongyi Wissenschaftler (Privat)

冯崇义是悉尼科技大学教授

 

"他们知道很多关于他（加诺特）的事情。在问讯的过程中，他们丝毫不掩饰对他的愤怒之情"，冯崇义说。    

澳议会情报与安全委员会主席哈斯蒂（Andrew Hastie）表示，政府已经从国内安全情报机构ASIO和其它机构那里获得了"多份简报"，内容是"外国势力在澳大利亚干涉内政的行动已经达到前所未有的程度"。     

"全球范围内有几个威权国家在从事这种干预行动。但是在澳大利亚，中国共产党可能是在这方面最积极的"，这位自由党议员称，"中国寻求在我们的精英阶层施加影响，尤其是我们的政商界人士，以达到他们的战略目标。"    

在有关外国干预的调查之后，澳大利亚对防止间谍活动和外国干涉法规进行彻底改革，而中国则被列为重点关注对象。

   

雨涵/洪沙/杨威廉（综合报导）

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