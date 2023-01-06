曾要求查尔斯别娶卡米拉 哈里王子新书热销

（德国之声中文网）综合英国媒体报导，哈里王子新书《备胎》(Spare，暂译）首卖第一天就售出40万册。出版商「企鹅蓝灯书屋」(Penguin Random House）总经理赖瑞芬利（Larry Finlay）表示：「我们一直知道这本书会造成轰动，但这远远超乎我们的预期。」

在这本400多页的书中，哈里披露了许多关于英国王室的私密事迹。书名《备胎》表明他是王位继承人威廉王子的弟弟，也可以说是一个备用的王子。哈里王子还回忆道，在他出生后，父亲查尔斯据说告诉母亲戴安娜王妃他对二儿子的到来感到高兴，因为他有了王室继承人和一个备用继承人，完成了自己的使命。

哈里在书中为他的父亲查尔斯三世描绘出近乎悲惨的形象，他写道，他的父亲之所以能在戈登斯顿寄宿学校的学生时代幸存下来，是因为他有一只泰迪熊作伴。这只他心爱的小毛绒动物手臂断裂、绳子松动，查尔斯多年来一直带着它。哈里补充说，这显示出一种深刻的孤独感，伴随着他父亲的整个童年。

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查尔斯叫他「亲爱的孩子」

哈里试图向读者描述，作为一个「备胎」如何塑造了他的生活。他用了很长的篇幅来哀悼他的母亲戴安娜王妃，对于他和哥哥威廉王储之间的竞争也有所著墨。

他在书中详细讲述了他因母亲早逝而遭受的创伤。戴安娜王妃1997年在巴黎被狗仔队追赶时死于车祸，事故发生在戴安娜和查尔斯结束了多年不愉快的婚姻，正式离婚一年之后。

虽然哈里说他的父亲从来就不是为人父母的料，但与此同时，他把查尔斯描述成一个对儿子们感人至深的人，他叫哈里「亲爱的孩子」，并在菲利普亲王的葬礼上要求两个儿子停止争吵。

卡米拉，邪恶的继母

当哈里王子提到母亲戴安娜时，几乎将她描述得像是圣人：一个散发光芒的完美女人。但哈里父亲的第二任妻子，也就是现任王后卡米拉，被哈里形容的像一个邪恶的继母：她热衷于争取王位，发动了一场公关活动，并将私人谈话中的亲密细节泄露给媒体，以达到她想要的目的。

哈里对他继母的指控在这本书出版之前就已经为人所知，在接受英国独立电视台（ITV）的采访时，哈里谈到了他与卡米拉的紧张关系。他坦承曾要求父亲不要与这个女人结婚，而是在没有结婚证的情况下共同生活。尽管如此，哈里后来还是对查尔斯和卡米拉的婚礼表示祝福。

王室是「犯罪者」

在被问及出版回忆录的动机时，哈里说：「沉默只能保护犯罪者」。 ITV记者也问了哈里，是否会参加国王查尔斯三世于5月6日的加冕仪式，他只是简洁地指出，从现在到那时可能会发生很多事情。

多年来，英国年轻族群对君主制的支持一直在稳步下降。有鉴于此，哈里也指出，他的问题从来都不是君主制本身，而是它与媒体的关系。哈里表示，王室常向英国小报提供信息，因此是公众与王室之间困难关系的共犯。

苏塞克斯夫妇支持率下降

苏塞克斯公爵和公爵夫人哈里和梅根在过去几周以来一直是媒体的焦点，这对夫妻在去年12月发布他们的Netflix纪录片《哈里和梅根》时引起了争议。他们在2020年离开了皇室，移居到美国加州。从那时起，他们就失去来自王室的支持，只能靠自身的努力养活自己。

根据2022年底的民意调查，哈里和梅根的支持率直线下降，而王位继承人威廉和他的妻子凯特王妃自2022年9月女王伊丽莎白二世去世后，一直在英国公众的人气榜上名列前茅。

（综合报导）

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