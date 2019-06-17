曾荫权翻案：香港终审法院撤销其定罪及判刑

（德国之声中文网）曾荫权于2017年被判有罪而入狱。当时，他被指没有申报从一名地产商处租赁深圳一栋豪华公寓一事。这名地产商同时也是香港一家电台的投资人，而该电台后来在曾荫权的批准下获得执照。

现年74岁的曾荫权曾自2005年起担任特首七年。本周三，香港终审法院裁定，撤销对他的定罪和判刑，由此结束了七年的司法历程。曾荫权此前所判有罪的罪名是公职人员行为失当。

据港媒报道，今年1月，曾荫权服刑满12个月出狱，因此，本周三的宣判时他无须在场。但他发表声明称："7年的纏訟，終於完結了，心內滿溢感恩。"

港媒报道指，雖然曾蔭權早前已服完所有刑期，但他仍就定罪提出終審上訴。控辯雙方就他如果只是因判斷錯誤而漏報利益，这是否構成行為失當的問題爭辯。曾荫权的律師指，曾並非在明知自己所做屬違法之下蓄意漏報，因此應判他無罪。

据报道，曾荫权在整場訴訟所涉的律師費和诉讼費估计高達逾3千萬元。曾荫权在其聲明中也提到，這場官司幾乎耗盡他畢生積蓄。如今胜诉，或有望讨回部分诉讼费，但仍须待法庭决定。

诉讼费用问题仍待裁定

曾荫权在终审法院宣判后发表的声明中写道，去年向終審法院提出上訴前，確曾經過一番掙扎。畢竟7年多的刑事調查，歷時70多天的5次法庭公開審訊，服刑8個月，差不多耗盡他夫婦終身積蓄的訴訟費用，已經令他和家人受盡折磨，心力交瘁。"但我懷抱兩個信念，最終決定不管怎樣都要走下去。"

曾荫权在声明中说，是他太太要他堅持到底；此外，他担心公職人員日後因他的案子的缘故為了避嫌而不積極參與決策，導致施政失效。他表示："這些日子使我明白真正的心安理得，是在謙卑的火爐鍛煉出來的，走過陰森的幽谷也不用害怕。未來我和太太及家人渴望重過平凡的生活，繼續在屬靈路上追尋安寧。"

据港媒报道，此前曾荫权被控罪后，多名高官及立法会议员曾写信为其求情。如今终审法院裁决撤销定罪和判刑后，前政務司司長陳方安生指，裁決還曾蔭權一個清白。前政務司司長、全國政協常委唐英年表示"恭喜曾先生及其家人，沉冤得雪！"前政制及內地事務局局長譚志源表示，終審法院裁定曾蔭權"上訴得直"，他感到非常高興。前財政司司長曾俊華亦稱對裁決感到開心，希望對方日後生活愉快。同为天主教徒的特首林鄭月娥透過新聞稿表示，對曾蔭權上訴得直感到高興，並祝福曾蔭權和曾太在主的恩典中生活愉快。

香港电台报道，曾参与撰寫求情信的民主黨前主席何俊仁說，對曾蔭權獲判終極"上訴得直"為他高興，因為可以還對方清白，對曾蔭權及其家人都是很重要，相信曾蔭權餘下的退休生活可以更愉快。何俊仁說，與曾蔭權在公職上相識多年，雖然彼此政見不同，對方施政方面既有可批評之處，亦有值得支持的地方，例如在推動政改方面。他相信認識的曾蔭權不是貪官，案件亦有疑點。

"香港01"报道称，曾為曾蔭權撰寫求情信的民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘表示，一直看好上訴会赢，因過往澳洲和香港的案例，都裁定公職人員行為失當的定義應收窄，但原審庭及上訴庭都沒有引用最新的案例；故他一直相信到終審庭時，法官會審視之前判決的缺失，判曾蔭權"上訴得直"。對於曾蔭權最終"上訴得直"，卻蒙受一年牢獄之苦，李柱銘就表示，慶幸的是曾蔭權是天主教徒，"宗教信仰對他支持很大"。

苗子（综合报道）