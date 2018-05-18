曾荫权上诉被驳回：定罪不变 刑期减至12个月

（德国之声中文网）香港前特首曾荫权去年因公职人员行为失当罪，被判处20个月监禁，承担诉讼费用500万港币。曾荫权当时就定罪、刑期和诉讼费提起上诉。

本周五（7月20日），香港高等法院上诉庭裁定，对其定罪不变，但刑期由20个月减少至12个月，诉讼费用减少至100万港币。曾荫权的律师在判决后要求保释，上诉至终审法院，但法官要求律师先阅读判词，再提出申请。

据港媒报道，曾荫权周五早9时至法庭，至中午怀疑身体不适，法庭呼叫救护车到庭，后在救护车内戴氧气罩送医院救治。

据报道，现年73岁的曾荫权，被裁定在2010年到2012年，以特首及行政会议主席的身分，参与审批香港一家广播公司雄涛广播的牌照申请时，没有申报他同雄涛公司大股东黄楚标讨论租用对方在深圳的豪宅。

曾荫权此前在服刑两个月后获准保释。周五上诉失败意味着，他须重返监狱继续服刑。

苗子/叶宣（综合报道）