 曾经的战争碉堡 如今的文化中心 | 所有节目 | DW | 16.07.2023

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文化经纬

曾经的战争碉堡 如今的文化中心

欧洲各地暗灰色的混凝土防御工事是战争留下的残酷记忆。今天，越来越多的二战防御工事正在被重新利用，成为文化活动的空间。

  • 这座近40米高的前防空塔位于汉堡圣保利区，是媒体公司、艺术家和创意人员以及受欢迎的Uebel&Gefährlich俱乐部的所在地。过去几年又增加了五层楼，很快就会有一家酒店在这里开业。作为这座绿色城市的旗舰项目，它设有一条蜿蜒通向屋顶的外部楼梯，楼梯上种植着树木和灌木。

    防空塔上的俱乐部 汉堡

    这座近40米高的前防空塔位于汉堡圣保利区，是媒体公司、艺术家和创意人员以及受欢迎的Uebel&Gefährlich俱乐部的所在地。过去几年又增加了五层楼，很快就会有一家酒店在这里开业。作为这座绿色城市的旗舰项目，它设有一条蜿蜒通向屋顶的外部楼梯，楼梯上种植着树木和灌木。

  • 25米高的地堡上覆盖着巨型壁画，十分引人注目。它建于1942年，当时是为了保护迪亚科尼森医院（DiakonissenHospital）的员工和病人以及当地居民免遭空袭。后来，它又被用作诊所和核弹掩体。2021年，一个文化协会买下了它。很快，俱乐部、工作室和一个永久性展览就会迁入。

    地堡上的壁画 不来梅

    25米高的地堡上覆盖着巨型壁画，十分引人注目。它建于1942年，当时是为了保护迪亚科尼森医院（DiakonissenHospital）的员工和病人以及当地居民免遭空袭。后来，它又被用作诊所和核弹掩体。2021年，一个文化协会买下了它。很快，俱乐部、工作室和一个永久性展览就会迁入。

  • 二战期间，维也纳市使用了六座巨大的防空塔来防御和躲避空袭。其中最著名的是埃斯特哈齐公园的高射炮塔。它是维也纳三大动物园之一的AquaTerra水族馆的所在地。超过10,000只动物生活在淡水和咸水水族馆中。此外，高射炮塔博物馆也位于两层楼中间。

    防空塔里的水族馆 维也纳

    二战期间，维也纳市使用了六座巨大的防空塔来防御和躲避空袭。其中最著名的是埃斯特哈齐公园的高射炮塔。它是维也纳三大动物园之一的AquaTerra水族馆的所在地。超过10,000只动物生活在淡水和咸水水族馆中。此外，高射炮塔博物馆也位于两层楼中间。

  • 1991年，作为维也纳艺术节的一部分，美国艺术家韦纳（Lawrence Weiner）在一个地堡屋顶上创作了装置艺术作品“粉身碎骨（在夜深人静时）”。在AquaTerra水族馆扩建期间，该装置被粉刷一新。

    地堡顶层的装置艺术 维也纳

    1991年，作为维也纳艺术节的一部分，美国艺术家韦纳（Lawrence Weiner）在一个地堡屋顶上创作了装置艺术作品“粉身碎骨（在夜深人静时）”。在AquaTerra水族馆扩建期间，该装置被粉刷一新。

  • 与其他防空洞一样，这个教堂形状的建筑也是由强制劳工、战俘和集中营囚犯建造的。1980年被列为历史遗迹，几年后进行了翻新，自1991年起由米尔海姆文化地堡协会（Kulturbunker Mülheim）管理。这里有工作室、音乐排练室和研讨室，还会举办音乐会。

    文化地堡 科隆

    与其他防空洞一样，这个教堂形状的建筑也是由强制劳工、战俘和集中营囚犯建造的。1980年被列为历史遗迹，几年后进行了翻新，自1991年起由米尔海姆文化地堡协会（Kulturbunker Mülheim）管理。这里有工作室、音乐排练室和研讨室，还会举办音乐会。

  • 柏林故事地堡位于安哈尔特火车站（Anhalter Bahnhof）旧址的防空洞内，游客在这里沉浸于柏林的历史。博物馆的焦点是第三帝国；这里有各种特别展览，包括“希特勒，这为何发生?”和另一个专门展示德国战后历史的空间。

    故事地堡 柏林

    柏林故事地堡位于安哈尔特火车站（Anhalter Bahnhof）旧址的防空洞内，游客在这里沉浸于柏林的历史。博物馆的焦点是第三帝国；这里有各种特别展览，包括“希特勒，这为何发生?”和另一个专门展示德国战后历史的空间。

  • 在柏林以南约20公里的温斯多夫-瓦尔德施塔特（Wünsdorf-Waldstadt）的一个居民区里，矗立着一座不同寻常的尖形碉堡。它的昵称是“混凝土雪茄”，而更多人称之为“碉堡与书城”。这里还有一座驻防博物馆，用以回顾了这座城市在德意志帝国时期作为军事训练基地的历史。二战后，苏联士兵也曾驻扎在这里。

    碉堡与书城 柏林

    在柏林以南约20公里的温斯多夫-瓦尔德施塔特（Wünsdorf-Waldstadt）的一个居民区里，矗立着一座不同寻常的尖形碉堡。它的昵称是“混凝土雪茄”，而更多人称之为“碉堡与书城”。这里还有一座驻防博物馆，用以回顾了这座城市在德意志帝国时期作为军事训练基地的历史。二战后，苏联士兵也曾驻扎在这里。

  • 二战期间，德国占领军在丹麦布拉万德建造了大型地堡用于海岸防御。这些地堡从未完工。2017年，一座新的博物馆建筑在此落成。除了碉堡的历史，它还涉及其他当地主题。

    海岸地堡博物馆 丹麦

    二战期间，德国占领军在丹麦布拉万德建造了大型地堡用于海岸防御。这些地堡从未完工。2017年，一座新的博物馆建筑在此落成。除了碉堡的历史，它还涉及其他当地主题。

  • 许多前往法国海滨的度假者都熟悉半沉入沙里的防御工事。这曾经是“大西洋长城”，即二战期间德军占领法国期间修建的沿海防御线。如今，它们被用作聚会场所、防风壁炉，最重要的是，它们还可以用来涂鸦。图中的防御工事位于诺曼底的滨海贝纳维尔附近。

    大西洋防线 法国

    许多前往法国海滨的度假者都熟悉半沉入沙里的防御工事。这曾经是“大西洋长城”，即二战期间德军占领法国期间修建的沿海防御线。如今，它们被用作聚会场所、防风壁炉，最重要的是，它们还可以用来涂鸦。图中的防御工事位于诺曼底的滨海贝纳维尔附近。


  • 这座近40米高的前防空塔位于汉堡圣保利区，是媒体公司、艺术家和创意人员以及受欢迎的Uebel&Gefährlich俱乐部的所在地。过去几年又增加了五层楼，很快就会有一家酒店在这里开业。作为这座绿色城市的旗舰项目，它设有一条蜿蜒通向屋顶的外部楼梯，楼梯上种植着树木和灌木。

    防空塔上的俱乐部 汉堡

    这座近40米高的前防空塔位于汉堡圣保利区，是媒体公司、艺术家和创意人员以及受欢迎的Uebel&Gefährlich俱乐部的所在地。过去几年又增加了五层楼，很快就会有一家酒店在这里开业。作为这座绿色城市的旗舰项目，它设有一条蜿蜒通向屋顶的外部楼梯，楼梯上种植着树木和灌木。

  • 25米高的地堡上覆盖着巨型壁画，十分引人注目。它建于1942年，当时是为了保护迪亚科尼森医院（DiakonissenHospital）的员工和病人以及当地居民免遭空袭。后来，它又被用作诊所和核弹掩体。2021年，一个文化协会买下了它。很快，俱乐部、工作室和一个永久性展览就会迁入。

    地堡上的壁画 不来梅

    25米高的地堡上覆盖着巨型壁画，十分引人注目。它建于1942年，当时是为了保护迪亚科尼森医院（DiakonissenHospital）的员工和病人以及当地居民免遭空袭。后来，它又被用作诊所和核弹掩体。2021年，一个文化协会买下了它。很快，俱乐部、工作室和一个永久性展览就会迁入。

  • 二战期间，维也纳市使用了六座巨大的防空塔来防御和躲避空袭。其中最著名的是埃斯特哈齐公园的高射炮塔。它是维也纳三大动物园之一的AquaTerra水族馆的所在地。超过10,000只动物生活在淡水和咸水水族馆中。此外，高射炮塔博物馆也位于两层楼中间。

    防空塔里的水族馆 维也纳

    二战期间，维也纳市使用了六座巨大的防空塔来防御和躲避空袭。其中最著名的是埃斯特哈齐公园的高射炮塔。它是维也纳三大动物园之一的AquaTerra水族馆的所在地。超过10,000只动物生活在淡水和咸水水族馆中。此外，高射炮塔博物馆也位于两层楼中间。

  • 1991年，作为维也纳艺术节的一部分，美国艺术家韦纳（Lawrence Weiner）在一个地堡屋顶上创作了装置艺术作品“粉身碎骨（在夜深人静时）”。在AquaTerra水族馆扩建期间，该装置被粉刷一新。

    地堡顶层的装置艺术 维也纳

    1991年，作为维也纳艺术节的一部分，美国艺术家韦纳（Lawrence Weiner）在一个地堡屋顶上创作了装置艺术作品“粉身碎骨（在夜深人静时）”。在AquaTerra水族馆扩建期间，该装置被粉刷一新。

  • 与其他防空洞一样，这个教堂形状的建筑也是由强制劳工、战俘和集中营囚犯建造的。1980年被列为历史遗迹，几年后进行了翻新，自1991年起由米尔海姆文化地堡协会（Kulturbunker Mülheim）管理。这里有工作室、音乐排练室和研讨室，还会举办音乐会。

    文化地堡 科隆

    与其他防空洞一样，这个教堂形状的建筑也是由强制劳工、战俘和集中营囚犯建造的。1980年被列为历史遗迹，几年后进行了翻新，自1991年起由米尔海姆文化地堡协会（Kulturbunker Mülheim）管理。这里有工作室、音乐排练室和研讨室，还会举办音乐会。

  • 柏林故事地堡位于安哈尔特火车站（Anhalter Bahnhof）旧址的防空洞内，游客在这里沉浸于柏林的历史。博物馆的焦点是第三帝国；这里有各种特别展览，包括“希特勒，这为何发生?”和另一个专门展示德国战后历史的空间。

    故事地堡 柏林

    柏林故事地堡位于安哈尔特火车站（Anhalter Bahnhof）旧址的防空洞内，游客在这里沉浸于柏林的历史。博物馆的焦点是第三帝国；这里有各种特别展览，包括“希特勒，这为何发生?”和另一个专门展示德国战后历史的空间。

  • 在柏林以南约20公里的温斯多夫-瓦尔德施塔特（Wünsdorf-Waldstadt）的一个居民区里，矗立着一座不同寻常的尖形碉堡。它的昵称是“混凝土雪茄”，而更多人称之为“碉堡与书城”。这里还有一座驻防博物馆，用以回顾了这座城市在德意志帝国时期作为军事训练基地的历史。二战后，苏联士兵也曾驻扎在这里。

    碉堡与书城 柏林

    在柏林以南约20公里的温斯多夫-瓦尔德施塔特（Wünsdorf-Waldstadt）的一个居民区里，矗立着一座不同寻常的尖形碉堡。它的昵称是“混凝土雪茄”，而更多人称之为“碉堡与书城”。这里还有一座驻防博物馆，用以回顾了这座城市在德意志帝国时期作为军事训练基地的历史。二战后，苏联士兵也曾驻扎在这里。

  • 二战期间，德国占领军在丹麦布拉万德建造了大型地堡用于海岸防御。这些地堡从未完工。2017年，一座新的博物馆建筑在此落成。除了碉堡的历史，它还涉及其他当地主题。

    海岸地堡博物馆 丹麦

    二战期间，德国占领军在丹麦布拉万德建造了大型地堡用于海岸防御。这些地堡从未完工。2017年，一座新的博物馆建筑在此落成。除了碉堡的历史，它还涉及其他当地主题。

  • 许多前往法国海滨的度假者都熟悉半沉入沙里的防御工事。这曾经是“大西洋长城”，即二战期间德军占领法国期间修建的沿海防御线。如今，它们被用作聚会场所、防风壁炉，最重要的是，它们还可以用来涂鸦。图中的防御工事位于诺曼底的滨海贝纳维尔附近。

    大西洋防线 法国

    许多前往法国海滨的度假者都熟悉半沉入沙里的防御工事。这曾经是“大西洋长城”，即二战期间德军占领法国期间修建的沿海防御线。如今，它们被用作聚会场所、防风壁炉，最重要的是，它们还可以用来涂鸦。图中的防御工事位于诺曼底的滨海贝纳维尔附近。


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