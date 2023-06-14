曾经的战争碉堡 如今的文化中心

防空塔上的俱乐部 汉堡

这座近40米高的前防空塔位于汉堡圣保利区，是媒体公司、艺术家和创意人员以及受欢迎的Uebel&Gefährlich俱乐部的所在地。过去几年又增加了五层楼，很快就会有一家酒店在这里开业。作为这座绿色城市的旗舰项目，它设有一条蜿蜒通向屋顶的外部楼梯，楼梯上种植着树木和灌木。