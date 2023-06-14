曾经的战争碉堡 如今的文化中心

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
欧洲各地暗灰色的混凝土防御工事是战争留下的残酷记忆。今天，越来越多的二战防御工事正在被重新利用，成为文化活动的空间。
这座近40米高的前防空塔位于汉堡圣保利区，是媒体公司、艺术家和创意人员以及受欢迎的Uebel&Gefährlich俱乐部的所在地。过去几年又增加了五层楼，很快就会有一家酒店在这里开业。作为这座绿色城市的旗舰项目，它设有一条蜿蜒通向屋顶的外部楼梯，楼梯上种植着树木和灌木。
25米高的地堡上覆盖着巨型壁画，十分引人注目。它建于1942年，当时是为了保护迪亚科尼森医院（DiakonissenHospital）的员工和病人以及当地居民免遭空袭。后来，它又被用作诊所和核弹掩体。2021年，一个文化协会买下了它。很快，俱乐部、工作室和一个永久性展览就会迁入。
二战期间，维也纳市使用了六座巨大的防空塔来防御和躲避空袭。其中最著名的是埃斯特哈齐公园的高射炮塔。它是维也纳三大动物园之一的AquaTerra水族馆的所在地。超过10,000只动物生活在淡水和咸水水族馆中。此外，高射炮塔博物馆也位于两层楼中间。
1991年，作为维也纳艺术节的一部分，美国艺术家韦纳（Lawrence Weiner）在一个地堡屋顶上创作了装置艺术作品“粉身碎骨（在夜深人静时）”。在AquaTerra水族馆扩建期间，该装置被粉刷一新。
与其他防空洞一样，这个教堂形状的建筑也是由强制劳工、战俘和集中营囚犯建造的。1980年被列为历史遗迹，几年后进行了翻新，自1991年起由米尔海姆文化地堡协会（Kulturbunker Mülheim）管理。这里有工作室、音乐排练室和研讨室，还会举办音乐会。
柏林故事地堡位于安哈尔特火车站（Anhalter Bahnhof）旧址的防空洞内，游客在这里沉浸于柏林的历史。博物馆的焦点是第三帝国；这里有各种特别展览，包括“希特勒，这为何发生?”和另一个专门展示德国战后历史的空间。
在柏林以南约20公里的温斯多夫-瓦尔德施塔特（Wünsdorf-Waldstadt）的一个居民区里，矗立着一座不同寻常的尖形碉堡。它的昵称是“混凝土雪茄”，而更多人称之为“碉堡与书城”。这里还有一座驻防博物馆，用以回顾了这座城市在德意志帝国时期作为军事训练基地的历史。二战后，苏联士兵也曾驻扎在这里。
二战期间，德国占领军在丹麦布拉万德建造了大型地堡用于海岸防御。这些地堡从未完工。2017年，一座新的博物馆建筑在此落成。除了碉堡的历史，它还涉及其他当地主题。
许多前往法国海滨的度假者都熟悉半沉入沙里的防御工事。这曾经是“大西洋长城”，即二战期间德军占领法国期间修建的沿海防御线。如今，它们被用作聚会场所、防风壁炉，最重要的是，它们还可以用来涂鸦。图中的防御工事位于诺曼底的滨海贝纳维尔附近。
畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
因涉嫌在马来西亚海域非法打捞二战沉船，一艘中国船只在马来西亚被扣。英国国防部对这起"亵渎"战争墓穴的行为提出强烈谴责。
5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行阅兵游行庆祝“胜利日”，这是俄罗斯最重要的节日之一。普京将其在乌克兰展开的军事行动同二战相提并论，并把俄罗斯描述成西方势力的受害者。乌克兰方面称，普京的比较是滥用共同的历史为侵略辩护。今年的红场阅兵同往年相比规模变得更小。
1945年5月8日德国无条件投降，标志着欧洲第二次世界大战的结束。对许多国家民众来说，这一天是纪念胜利的日子。但德国人对这个日子心情纠结复杂。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版