曾经的共产党员和北约高层：你了解捷克新总统吗

（德国之声中文网）伴随着帕维尔（Petr Pavel）的胜选，捷克共和国迎来了一位前军人、一位北约军事委员会前主席成为其新总统。尽管帕维尔在几年前还不为大多数捷克公众所熟知，但他在上周末（1月27/28日）的第二轮选举中以58%选票的明显优势赢得胜利。他的对手、民粹主义富豪、反对派ANO（"不满公民行动"）运动领导人、捷克前总理巴比什（Andrej Babis），只得到了42%的支持。而在第一轮投票时，两位候选人几乎打成平手。

帕维尔：从共产主义战士到北约高层

帕维尔现年61岁。在1989年11月该国共产主义垮台前，帕维尔是一名共产党员--和同时期大多数职业军人一样。他还曾在捷克斯洛伐克军队中接受情报培训。1990年后，帕维尔继续情报培训。他曾在著名的美国和英国军校学习，进修内容包括国际关系。他在联合国驻前南斯拉夫维和部队服役时开始展露头角。1993年，他在那里领导了一次行动，将50名法国士兵从克罗地亚东部塞尔维亚人与克罗地亚人之间的战斗区救出。为此，他被授予法国荣誉军团勋章和捷克英雄主义勋章。

因此，帕维尔也在其竞选海报上用"英雄"一词描绘自己，也提到获得过的奖章。当记者在选战期间问他这样是否太不谦虚了时，他回答说："不是我这样说自己，是哈维尔总统这样评价我的。"

帕维尔耀眼的军事生涯始于一支精锐的伞兵部队，随后不断高升，他在2012年至2015年被任命为捷克陆军参谋长，并在此后当选为北约军事委员会主席。2018年，这位将军退休了。

三年以来筹备选举

早在帕维尔宣布参与总统竞选前的2019年，他就已经开始为竞选做准备。他在捷克各地旅行，与民众们讲述他在军队的经历和他的生活，回答国防问题，并接受了许多采访。

在新冠疫情期间，时任总理巴比什领导的政府管理不力，导致捷克的人均新冠死亡率处于最高水平之列。帕维尔则组建了一个危机管理专家团队，试图通过合理的建议帮助政府。当时，已经有不少人认为，帕维尔有意竞选总统。

在捷克，不少民众对总统泽曼（Milos Zeman）的对抗性执政风格非常失望，帕维尔为其竞选找到了足够多的支持者。民意调查中，在前总理巴比什宣布参选前，帕维尔是新任总统明显的热门人选。

男子气概吸引大批选民 没有被共产主义历史拖累

帕维尔在竞选期间试图让公众将自己视为一位独立的、非政治性的候选人，同时在军事和国际问题上具有专业性。帕维尔在选战的电视对决中说："作为北约高层的经历让我学会了外交，那时，我必须努力让30个成员国达成共识"。

帕维尔沉着而庄重，以他的男子气概、果断的态度和对摩托车的喜爱征服了许多捷克人。另外，他长得与捷克斯洛伐克共和国的国父、该国第一任总统马萨里克很像，也为他增分不少。

前总理巴比斯不得不承认在与帕维尔的对决中失利

在第一轮投票中，帕维尔与巴比什两人胜出，帕维尔略微领先。在进入第二轮后，帕维尔得到第一轮排名第三的候选人、44岁的经济学家内德鲁多瓦（Danuse Nedrudova）和其他一些亲西方的候选人的支持。当时帕维尔看起来就似乎胜利在望。

不过，一些选民对帕维尔的共产主义历史有意见。捷克著名音乐家、不同政见者、前人权部长科卡布（Michael Kocab）对捷克广播电台说："这是对所有共产主义政权受害者的一记耳光。"

人们曾一度担心类似的立场会使大量支持民主的选民不参与第二轮选举，但这最终被证明是错误的。另外，巴比斯在第二轮投票前声称，帕维尔会把捷克带入战争，而他巴比斯则会确保乌克兰的和平，也没帮助到这位捷克前总理。帕维尔最终在这场大选中取得胜利，而这次的选民参与率是空前的70%。在几乎整个国家，帕维尔都占优势，唯一的例外是靠近德国边境的前苏台德地区。

帕维尔的胜利是"亲西方政治家的胜利"

帕维尔说，他想把团结因选举而分化的国家作为他的首要任务。"在我看来，这个国家的选民没有赢家和输家。真理、尊严、尊重和谦逊等价值观获胜了。"他还说，"我要通过我的工作，将这些价值不仅回馈给总统府，也回馈给我们的捷克共和国"。

斯洛伐克总统卡普托娃（Zuzana Caputova）在选举当晚就来到了帕维尔的竞选总部。她在向帕维尔表示祝贺时说，"您的获胜意味着希望的胜出，意味着正直和真实可以成为一种力量。"捷克和斯洛伐克在30年前和平解体，曾经的捷克斯洛伐克已经于1992年12月31日成为历史。目前，两国关系良好。卡普托娃和帕维尔已经宣布他们将很快一起访问乌克兰首都基辅。

在捷克，年轻选民们尤其青睐帕维尔。拉贝河畔乌斯季大学的政治学者马斯卡林内克（Pavel Maskarinec）对德国之声说，"帕维尔成功的一个原因是他做到了将这么多的年轻选民带到投票站，包括那些最初投票给经济学家内德鲁多瓦的人。这位政治学者表示，虽然帕维尔有过短暂的共产主义历史，但他的胜利，意味着一位明显亲欧洲、亲西方和亲大西洋的政治家取得了胜利。

68岁的巴比什对帕维尔表示祝贺。至于他自己的政治前途，仍然是国会议员和反对派ANO领袖的巴比什没有给出明确的表态。他说："我希望你们有一个没有巴比什的世界。忘记巴比斯吧。试着在没有巴比斯的情况下生活。不要再在早晨带着对巴比什的仇恨醒来，又带着这种仇恨入睡。"不过，专家认为这位亿万富翁退出政坛的可能性不大，目前ANO运动是民意调查中支持率最高的政党，有机会赢得三年后的议会选举。

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