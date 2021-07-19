 曾纪录七一刺警案 香港记者遭搜屋、扣证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2021

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曾纪录七一刺警案 香港记者遭搜屋、扣证

曾拍摄到七一刺警案的香港记者，日前以「协助调查」身份帮助警察办案，26日深夜却在无律师陪同下被带往警局录口供，且住所遭搜索、旅游证件也遭扣留。这是对香港新闻自由的另一次打击吗？

Hongkong | Messerangriff auf Polizisten

一名香港记者在拍摄到七一刺警案后协助警方办案，后续却被搜屋、扣证。香港记者协会担心，这是否意味着未来当证人也会被搜查。

（德国之声中文网）香港记者协会（记协）称，一名于七一刺警案当天拍摄到行刺者梁健辉袭击警员那一刻的记者，26日晚上11点被港警国安处带往警局录口供。警方随后在该名记者家中进行搜索，他的旅游证件也遭扣留。

《立场新闻》报导，警方此前曾向记协表示，说明该记者只是在「协助调查」。记协促警方交代，为何要搜其屋及没收旅游证件；并质问，未来担当证人者，是否都有可能会被没收旅游证件。截至目前，港警尚未对此案件进行回复。

无律师陪同下被搜屋、扣证

记协称，7 月 1 日刺警案当天现场有大批记者採访，而警方其后接触了数名记者，包括一名在现场直播时拍摄到事發一刻的网媒记者。

Hongkong | Messerangriff auf Polizisten

七一刺警案發时，有许多记者也在场进行拍摄、採访。

记协安排了一名律师陪同该记者在事發隔天于警局内录取了一份口供，并表示，当时警方承诺该记者的身份是「协助调查」者，而且日后警方如有需要联繫该记者，会透过律师来联络，亦会知会记协。

然而，港警国安处人员却于26日晚上11时，在没有透过律师联络下，到达该记者的临时住处，要求他到警署录口供，之后再被警方带回其原住所进行蒐证。

记协表示，警方没有如其先前承诺，主动通知记协。后来在多番斡旋后，记协代表律师才在27日凌晨1点抵达警署，陪同该名记者录取口供。

《香港01》报导，记协主席陈朗昇一直在警署外等候，直到27日凌晨5点半，该名协助警方调查的女记者才离开警署，登上一辆私家车离开。她没有回应在场记者的提问。

香港新闻自由再受威胁

据记协了解，当事人的身分仍为「协助调查」者，但记协质疑，为何她却会被录取警诫口供，而港警国安处也可以行使权力，扣留其旅游证件？

记协强调，该记者在直播期间拍摄到疑似罪案發生，只是尽新闻工作者本份；当事人已尽市民责任，协助警方调查，不应受如此对待。

记协要求警方交代，当事人是否属「协助调查」，若是，为何会被搜屋及没收旅游证件。记协又质问，当事人将来是否会担当证人；而该事件又是否意味，担当证人者均可能被没收旅游证件。

记协表示：「若记录事件亦会令自己蒙上嫌疑，记者如何能继续安心工作？」他们强调，香港官员曾说《国安法》只影响「一小撮人」，但如今「全港的新闻工作者，都已受到『影响』，甚至是『威胁』。」

（综合报导）

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