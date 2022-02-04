 曾犹豫是否去北京 德国雪橇女王夺金 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2022

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曾犹豫是否去北京 德国雪橇女王夺金

冬奥会前，德国雪橇名将盖森伯格一度考虑不参加北京的赛事。本周二，她在北京赢得了自己的第五块奥运金牌。赛后她表示，在回国前不会发表对中国的评论。

Beijing | Olympia Winter 2022 | Natalie Geidenberger gewinnt die Goldmedaille

（德国之声中文网）34岁的娜塔莉·盖森伯格(Natalie Geisenberger）周二夺得女子单人雪橇项目比赛冠军，这是她第三次摘取这个项目的奥运金牌，并以奥运五金的总成绩与德国冬季运动纪录保持者克劳迪娅·佩希斯坦（Claudia Pechstein）齐肩。

本周四，盖森伯格还有望赢得自己的第六枚奥运金牌。这位九届世界冠军将与本届奥运男子单人冠军约翰内斯·路德维希（Johannes Ludwig）和尚待提名的另一双人雪橇选手参加团体赛。

令人钦佩的是，盖森伯格2020年5月第一次作了妈妈，同一年年底就复出重新投入训练。并于2021年获得世界杯总分第一，并在世锦赛中夺得银牌。此次北京冬奥会前，她认为自己的状态并非最佳，并没有将自己视为夺冠热门。

Peking | Olympische Winter Spiele 2022 - Natalie Geisenberger Rodeln

奥运女子单人雪橇卫冕冠军

"何时何地说什么话"

去年11月，盖森伯格还曾公开表示考虑过不参加北京冬奥会。之前在北京参加世界杯比赛的三周期间发生的事情让她感到震惊：尽管测试呈阴，运动员仍必须接受隔离；只在训练时才被许可离开房间；对饮食有顾虑；一次在坐大巴期间，数小时运动员们不准上厕所。盖森伯格当时说，"我犹豫了很久，是否不再去北京，因为那些经历实在太糟糕了。"

延申阅读：抵制冬奥会？德国运动员怎么说

此外她承认中国的人权记录也让她有所顾虑。她认为有关讨论"是正确的，但时间上晚了十年"。盖森伯格说，对她来说抵制奥运会不是一个好的选择："如果我说我抵制这次奥运不去了，名单上会出现另一个名字，这无法改变任何事情。"她说，"在离目标这么近的时候放弃，这不是一种选项。"

在奥运期间，她语气变得更加温和。她说，在疫情条件下仍能到中国来比赛，她对此深为感激。

不过盖森伯格表示，她不会在离开中国之前发表任何对中国的评论。在她夺金第二天的一次新闻发布会上，记者问她是否对此次奥运开幕以来尚没有人提出过有关中国人权的问题感到惊讶。盖森伯格回答说，就此发声有一个选择时间点的问题。"你必须对在何时何地说什么样的话十分谨慎"，她说，"在我回国之后，或许有更多可以说的，但在比赛期间我不会说。"

 

（德新社、路透社）

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